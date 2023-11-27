Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях - 27.11.2023 Украина.ру
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Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях
Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях - 27.11.2023 Украина.ру
Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях
Киевский режим пребывает в агонии, а потому анализировать высказывания первых лиц Украины о выплате репараций от России не имеет смысла. Об этом 27 ноября в интервью "Известиям" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-27T21:45
2023-11-27T21:45
новости
мид рф
мария захарова
репарации
сво
спецоперация
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По её словам, сейчас агония первых лиц Украины уже очевидна всем. Западная поддержка, которая почти сошла на нет, толкает страну в пропасть. Напомним, ранее в этот день замминистра юстиции Украины Ирина Мудра потребовала начать выплаты репараций из замороженных на Западе российских активов. Она отметила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Россией, если со стороны Москвы не будут выплачены репарации. Пора переходить от санкций к другим, более эффективным мерам, объявила Мудра.
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новости, мид рф, мария захарова, репарации, сво, спецоперация
Новости, МИД РФ, Мария Захарова, репарации, СВО, Спецоперация

Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях

21:45 27.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать в
Киевский режим пребывает в агонии, а потому анализировать высказывания первых лиц Украины о выплате репараций от России не имеет смысла. Об этом 27 ноября в интервью "Известиям" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По её словам, сейчас агония первых лиц Украины уже очевидна всем. Западная поддержка, которая почти сошла на нет, толкает страну в пропасть.
"Сейчас они в этой пропасти и находятся, поэтому слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, не нужно и вредоносно", – подчеркнула Захарова.
Напомним, ранее в этот день замминистра юстиции Украины Ирина Мудра потребовала начать выплаты репараций из замороженных на Западе российских активов. Она отметила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Россией, если со стороны Москвы не будут выплачены репарации. Пора переходить от санкций к другим, более эффективным мерам, объявила Мудра.
 
НовостиМИД РФМария ЗахароварепарацииСВОСпецоперация
 
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