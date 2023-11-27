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Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях
Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях - 27.11.2023 Украина.ру
Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях
Киевский режим пребывает в агонии, а потому анализировать высказывания первых лиц Украины о выплате репараций от России не имеет смысла. Об этом 27 ноября в интервью "Известиям" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-27T21:45
2023-11-27T21:45
2023-11-27T21:45
новости
мид рф
мария захарова
репарации
сво
спецоперация
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По её словам, сейчас агония первых лиц Украины уже очевидна всем. Западная поддержка, которая почти сошла на нет, толкает страну в пропасть. Напомним, ранее в этот день замминистра юстиции Украины Ирина Мудра потребовала начать выплаты репараций из замороженных на Западе российских активов. Она отметила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Россией, если со стороны Москвы не будут выплачены репарации. Пора переходить от санкций к другим, более эффективным мерам, объявила Мудра.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, мария захарова, репарации, сво, спецоперация
Новости, МИД РФ, Мария Захарова, репарации, СВО, Спецоперация
Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях
Киевский режим пребывает в агонии, а потому анализировать высказывания первых лиц Украины о выплате репараций от России не имеет смысла. Об этом 27 ноября в интервью "Известиям" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По её словам, сейчас агония первых лиц Украины уже очевидна всем. Западная поддержка, которая почти сошла на нет, толкает страну в пропасть.
"Сейчас они в этой пропасти и находятся, поэтому слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, не нужно и вредоносно", – подчеркнула Захарова.
Напомним, ранее в этот день замминистра юстиции Украины Ирина Мудра потребовала начать выплаты репараций из замороженных на Западе российских активов. Она отметила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Россией, если со стороны Москвы не будут выплачены репарации. Пора переходить от санкций к другим, более эффективным мерам, объявила Мудра.