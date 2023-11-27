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Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях

Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях - 27.11.2023 Украина.ру

Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях

Киевский режим пребывает в агонии, а потому анализировать высказывания первых лиц Украины о выплате репараций от России не имеет смысла. Об этом 27 ноября в интервью "Известиям" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-11-27T21:45

2023-11-27T21:45

2023-11-27T21:45

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По её словам, сейчас агония первых лиц Украины уже очевидна всем. Западная поддержка, которая почти сошла на нет, толкает страну в пропасть. Напомним, ранее в этот день замминистра юстиции Украины Ирина Мудра потребовала начать выплаты репараций из замороженных на Западе российских активов. Она отметила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Россией, если со стороны Москвы не будут выплачены репарации. Пора переходить от санкций к другим, более эффективным мерам, объявила Мудра.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мид рф, мария захарова, репарации, сво, спецоперация