https://ukraina.ru/20231127/1051433279.html
США поставляют оружие Украине, чтобы не "спровоцировать хаос" – Newsweek
США поставляют оружие Украине, чтобы не "спровоцировать хаос" – Newsweek - 27.11.2023 Украина.ру
США поставляют оружие Украине, чтобы не "спровоцировать хаос" – Newsweek
Соединённые Штаты Америки накачивают украинскую армию оружием исключительно для удержания фронта, но не для разгрома России. Об этом говорится в новой статье Newsweek
2023-11-27T20:46
2023-11-27T20:46
2023-11-27T20:46
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В Вашингтоне обосновывают поставки тем, что стратегическое поражение России на Украине может привести к хаосу в пределах границ РФ. На Западе якобы озабочены возможной отставкой действующего главы Кремля Владимира Путина, жёсткой региональной борьбой за власть и рискам, связанным с использованием ядерного оружия.Как отмечает источник, на фоне растущей угрозы со стороны Китая такая "евразийская анархия" создаст для Белого дома много новых проблем. Ранее издание Newsweek писало, что в вопросах вооружения украинской армии цена не имеет значения — США продолжат поставлять военную технику ВСУ, сколько бы это ни стоило. Позже, 25 ноября, в США заявили о передаче Украине почти всех запасов оружия. По словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, американские военные арсеналы опустели из-за решения Вашингтона передать Киеву военную помощь.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, сво, вс рф, спецоперация, военная помощь, военная техника, пентагон, сша
Новости, ВСУ, СВО, ВС РФ, Спецоперация, военная помощь, военная техника, Пентагон, США
США поставляют оружие Украине, чтобы не "спровоцировать хаос" – Newsweek
Соединённые Штаты Америки накачивают украинскую армию оружием исключительно для удержания фронта, но не для разгрома России. Об этом говорится в новой статье Newsweek
В Вашингтоне обосновывают поставки тем, что стратегическое поражение России на Украине может привести к хаосу в пределах границ РФ. На Западе якобы озабочены возможной отставкой действующего главы Кремля Владимира Путина, жёсткой региональной борьбой за власть и рискам, связанным с использованием ядерного оружия.
Как отмечает источник, на фоне растущей угрозы со стороны Китая такая "евразийская анархия" создаст для Белого дома много новых проблем.
"Украинцы действительно видят постоянную нерешительность и такое мышление, основанное на беспокойстве по поводу эскалации, а не на том, чтобы каким-либо образом провоцировать русских", — заявил изданию президент Yorktown Solutions и один из самых известных лоббистов Украины в Вашингтоне Дэниел Вайдич.
Ранее издание Newsweek писало, что в вопросах вооружения украинской армии цена не имеет значения — США продолжат поставлять военную технику ВСУ, сколько бы это ни стоило.
Позже, 25 ноября, в США заявили о передаче Украине почти всех запасов оружия. По словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, американские военные арсеналы опустели из-за решения Вашингтона передать Киеву военную помощь.