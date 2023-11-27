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США поставляют оружие Украине, чтобы не "спровоцировать хаос" – Newsweek

США поставляют оружие Украине, чтобы не "спровоцировать хаос" – Newsweek - 27.11.2023 Украина.ру

США поставляют оружие Украине, чтобы не "спровоцировать хаос" – Newsweek

Соединённые Штаты Америки накачивают украинскую армию оружием исключительно для удержания фронта, но не для разгрома России. Об этом говорится в новой статье Newsweek

2023-11-27T20:46

2023-11-27T20:46

2023-11-27T20:46

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В Вашингтоне обосновывают поставки тем, что стратегическое поражение России на Украине может привести к хаосу в пределах границ РФ. На Западе якобы озабочены возможной отставкой действующего главы Кремля Владимира Путина, жёсткой региональной борьбой за власть и рискам, связанным с использованием ядерного оружия.Как отмечает источник, на фоне растущей угрозы со стороны Китая такая "евразийская анархия" создаст для Белого дома много новых проблем. Ранее издание Newsweek писало, что в вопросах вооружения украинской армии цена не имеет значения — США продолжат поставлять военную технику ВСУ, сколько бы это ни стоило. Позже, 25 ноября, в США заявили о передаче Украине почти всех запасов оружия. По словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, американские военные арсеналы опустели из-за решения Вашингтона передать Киеву военную помощь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, сво, вс рф, спецоперация, военная помощь, военная техника, пентагон, сша