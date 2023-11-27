Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой - 27.11.2023 Украина.ру
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Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой
Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой - 27.11.2023 Украина.ру
Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой
Заместитель Председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире Украина.ру рассказал о самоидентификации русского народа, отличиях России от стран Запада и о Украина.ру, 27.11.2023
2023-11-27T20:30
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видео
петр толстой
госдума
демография
россия
запад
сво
идеология
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Заместитель Председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире Украина.ру рассказал о самоидентификации русского народа, отличиях России от стран Запада и о мерах, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Также эксперт проанализировал механизмы решения проблем, связанных с трудовой деятельностью мигрантов: 00:37 - Отличия России от других стран Запада; 03:35 - О форме государственной идеологии; 05:04 - Главные проблемы современного российского общества; 06:09 - О проблемах, связанных с трудовой деятельностью мигрантов на территории РФ; 07:30 - О демографии в России и поддержке многодетных семей; 08:52 - О причинах, вынудивших Россию начать СВО; 10:31 – Почему русские, а не россияне?
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видео, петр толстой, госдума, демография, россия, запад, сво, идеология, видео
Видео, Петр Толстой, Госдума, демография, Россия, Запад, СВО, идеология

Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой

20:30 27.11.2023
 
https://rutube.ru/video/0747705534169938d37a8509bf021d87/?r=wd
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Заместитель Председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире Украина.ру рассказал о самоидентификации русского народа, отличиях России от стран Запада и о мерах, направленных на улучшение демографической ситуации в стране.
Также эксперт проанализировал механизмы решения проблем, связанных с трудовой деятельностью мигрантов:
00:37 - Отличия России от других стран Запада;
03:35 - О форме государственной идеологии;
05:04 - Главные проблемы современного российского общества;
06:09 - О проблемах, связанных с трудовой деятельностью мигрантов на территории РФ; 07:30 - О демографии в России и поддержке многодетных семей;
08:52 - О причинах, вынудивших Россию начать СВО;
10:31 – Почему русские, а не россияне?
 
ВидеоПетр ТолстойГосдумадемографияРоссияЗападСВОидеология
 
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