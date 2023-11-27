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Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой
Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой - 27.11.2023 Украина.ру
Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой
Заместитель Председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире Украина.ру рассказал о самоидентификации русского народа, отличиях России от стран Запада и о Украина.ру, 27.11.2023
2023-11-27T20:30
2023-11-27T20:30
2023-11-27T20:30
видео
петр толстой
госдума
демография
россия
запад
сво
идеология
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Заместитель Председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире Украина.ру рассказал о самоидентификации русского народа, отличиях России от стран Запада и о мерах, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Также эксперт проанализировал механизмы решения проблем, связанных с трудовой деятельностью мигрантов: 00:37 - Отличия России от других стран Запада; 03:35 - О форме государственной идеологии; 05:04 - Главные проблемы современного российского общества; 06:09 - О проблемах, связанных с трудовой деятельностью мигрантов на территории РФ; 07:30 - О демографии в России и поддержке многодетных семей; 08:52 - О причинах, вынудивших Россию начать СВО; 10:31 – Почему русские, а не россияне?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, петр толстой, госдума, демография, россия, запад, сво, идеология, видео
Видео, Петр Толстой, Госдума, демография, Россия, Запад, СВО, идеология
Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой
Заместитель Председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире Украина.ру рассказал о самоидентификации русского народа, отличиях России от стран Запада и о мерах, направленных на улучшение демографической ситуации в стране.
Также эксперт проанализировал механизмы решения проблем, связанных с трудовой деятельностью мигрантов:
00:37 - Отличия России от других стран Запада;
03:35 - О форме государственной идеологии;
05:04 - Главные проблемы современного российского общества;
06:09 - О проблемах, связанных с трудовой деятельностью мигрантов на территории РФ; 07:30 - О демографии в России и поддержке многодетных семей;
08:52 - О причинах, вынудивших Россию начать СВО;
10:31 – Почему русские, а не россияне?