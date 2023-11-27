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Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой

Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой - 27.11.2023 Украина.ру

Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой

Заместитель Председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире Украина.ру рассказал о самоидентификации русского народа, отличиях России от стран Запада и о Украина.ру, 27.11.2023

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2023-11-27T20:30

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видео

петр толстой

госдума

демография

россия

запад

сво

идеология

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Заместитель Председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире Украина.ру рассказал о самоидентификации русского народа, отличиях России от стран Запада и о мерах, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Также эксперт проанализировал механизмы решения проблем, связанных с трудовой деятельностью мигрантов: 00:37 - Отличия России от других стран Запада; 03:35 - О форме государственной идеологии; 05:04 - Главные проблемы современного российского общества; 06:09 - О проблемах, связанных с трудовой деятельностью мигрантов на территории РФ; 07:30 - О демографии в России и поддержке многодетных семей; 08:52 - О причинах, вынудивших Россию начать СВО; 10:31 – Почему русские, а не россияне?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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