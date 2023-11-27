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Венгрия не поддержала предложения по 12-му ракету антироссийских санкций
Венгрия не поддержала предложения по 12-му ракету антироссийских санкций - 27.11.2023 Украина.ру
Венгрия не поддержала предложения по 12-му ракету антироссийских санкций
Венгрия выступила против некоторых предложений по 12-му пакету санкций Евросоюза против России, которые могут поставить под угрозу энергетическую безопасность европейских стран. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2023-11-27T19:55
2023-11-27T19:55
2023-11-27T19:56
новости
петер сийярто
венгрия
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ес
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Речь идёт о предложениях ввести санкции против России в области ядерной энергетики, а также запретить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Центральную Европу, в том числе в Венгрию. До этого Сийярто сообщал, что Венгрия не намерена обсуждать 12-й пакет антироссийских санкций до тех пор пока не будет проведёт анализ последствия предыдущих. По его словам, "провальные решения в Брюсселе" в последние годы привели к тому, что европейская конкурентоспособность "достигла самого низкого уровня". Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 15 ноября представил государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России. Предложение предусматривает введение санкций против более 120-ти физических и юридических лиц – представителей военного, оборонного и ИТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов". В СМИ отмечали, что в новый пакет антироссийских санкций войдут запрет на импорт в ЕС российских алмазов, другие экспортные ограничения и ужесточение потолка цен на нефть.
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Украина.ру
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новости, петер сийярто, венгрия, антироссийские санкции, ес, пакет, сво
Новости, Петер Сийярто, Венгрия, антироссийские санкции, ЕС, пакет, СВО
Венгрия не поддержала предложения по 12-му ракету антироссийских санкций
19:55 27.11.2023 (обновлено: 19:56 27.11.2023)
Венгрия выступила против некоторых предложений по 12-му пакету санкций Евросоюза против России, которые могут поставить под угрозу энергетическую безопасность европейских стран. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Речь идёт о предложениях ввести санкции против России в области ядерной энергетики, а также запретить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Центральную Европу, в том числе в Венгрию.
"Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями", – сказал министр после совещания со своими европейскими коллегами в Брюсселе.
До этого Сийярто сообщал, что Венгрия не намерена обсуждать 12-й пакет антироссийских санкций до тех пор пока не будет проведёт анализ последствия предыдущих.
"В то время как сотрудничество между Востоком и Западом, давно ставшее надежной основой европейского роста, продолжает обрываться, мы обсуждаем уже 12-й пакет санкций, не проведя честного анализа последствий 11 пакетов, которые уже были приняты", – отмечал Сийярто в сети.
По его словам, "провальные решения в Брюсселе" в последние годы привели к тому, что европейская конкурентоспособность "достигла самого низкого уровня".
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 15 ноября представил государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России. Предложение предусматривает введение санкций против более 120-ти физических и юридических лиц – представителей военного, оборонного и ИТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".
В СМИ отмечали, что в новый пакет антироссийских санкций войдут запрет на импорт в ЕС российских алмазов, другие экспортные ограничения и ужесточение потолка цен на нефть.