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Венгрия не поддержала предложения по 12-му ракету антироссийских санкций

Венгрия не поддержала предложения по 12-му ракету антироссийских санкций - 27.11.2023 Украина.ру

Венгрия не поддержала предложения по 12-му ракету антироссийских санкций

Венгрия выступила против некоторых предложений по 12-му пакету санкций Евросоюза против России, которые могут поставить под угрозу энергетическую безопасность европейских стран. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2023-11-27T19:55

2023-11-27T19:55

2023-11-27T19:56

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петер сийярто

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Речь идёт о предложениях ввести санкции против России в области ядерной энергетики, а также запретить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Центральную Европу, в том числе в Венгрию. До этого Сийярто сообщал, что Венгрия не намерена обсуждать 12-й пакет антироссийских санкций до тех пор пока не будет проведёт анализ последствия предыдущих. По его словам, "провальные решения в Брюсселе" в последние годы привели к тому, что европейская конкурентоспособность "достигла самого низкого уровня". Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 15 ноября представил государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России. Предложение предусматривает введение санкций против более 120-ти физических и юридических лиц – представителей военного, оборонного и ИТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов". В СМИ отмечали, что в новый пакет антироссийских санкций войдут запрет на импорт в ЕС российских алмазов, другие экспортные ограничения и ужесточение потолка цен на нефть.

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новости, петер сийярто, венгрия, антироссийские санкции, ес, пакет, сво