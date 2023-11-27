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Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%

Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% - 27.11.2023 Украина.ру

Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%

Президент России Владимир Путин увеличил размер минимальной оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. В следующем году он будет равен 19 тысячам 242 рублям, следует из документа, опубликованного на сайте правовых актов

2023-11-27T19:09

2023-11-27T19:09

2023-11-27T19:09

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владимир путин

закон

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МРОТ в 2023 году составляет 16 тысяч 242 рубля в месяц, а с 2024-го увеличится на три тысячи рублей. Кроме того с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников. По Трудовому кодексу, месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ.Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) – 19,7 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов России и муниципальных учреждений – 126,4 миллиарда рублей. Напомним, Владимир Путин в феврале 2023 года в послании к Федеральному собранию выступил с инициативой об индексации размера минимальной оплаты труда до 19 тысяч 242 рублей с 1 января 2024 года.

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новости, мрот, россия, владимир путин, закон