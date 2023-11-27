Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% - 27.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231127/1051432071.html
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% - 27.11.2023 Украина.ру
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
Президент России Владимир Путин увеличил размер минимальной оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. В следующем году он будет равен 19 тысячам 242 рублям, следует из документа, опубликованного на сайте правовых актов
2023-11-27T19:09
2023-11-27T19:09
новости
мрот
россия
владимир путин
закон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051248513_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdea6c0ba3d948b0877e190dd0f5f057.jpg
МРОТ в 2023 году составляет 16 тысяч 242 рубля в месяц, а с 2024-го увеличится на три тысячи рублей. Кроме того с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников. По Трудовому кодексу, месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ.Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) – 19,7 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов России и муниципальных учреждений – 126,4 миллиарда рублей. Напомним, Владимир Путин в феврале 2023 года в послании к Федеральному собранию выступил с инициативой об индексации размера минимальной оплаты труда до 19 тысяч 242 рублей с 1 января 2024 года.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051248513_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47b958c934f373df444750e8e5025c7d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мрот, россия, владимир путин, закон
Новости, МРОТ, Россия, Владимир Путин, Закон

Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%

19:09 27.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин увеличил размер минимальной оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. В следующем году он будет равен 19 тысячам 242 рублям, следует из документа, опубликованного на сайте правовых актов
МРОТ в 2023 году составляет 16 тысяч 242 рубля в месяц, а с 2024-го увеличится на три тысячи рублей. Кроме того с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников.
По Трудовому кодексу, месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ.
Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) – 19,7 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов России и муниципальных учреждений – 126,4 миллиарда рублей.
Напомним, Владимир Путин в феврале 2023 года в послании к Федеральному собранию выступил с инициативой об индексации размера минимальной оплаты труда до 19 тысяч 242 рублей с 1 января 2024 года.
 
НовостиМРОТРоссияВладимир ПутинЗакон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Венгрия не поддержала предложения по 12-му ракету антироссийских санкций
19:35В Конгрессе полагают, что помощь Украине не одобрят до конца года
19:09Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
19:05"Нельзя недооценивать Россию" – Столтенберг предупредил министров стран НАТО
18:55Депутат Верховной Рады обвинила Залужного в увиливании от ответственности
18:30Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на Украине
18:19Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"
18:18ФСБ: Жительница Запорожья планировала взорвать грузовик ВС РФ
18:17Глава харьковской администрации заявил о покушении на своего заместителя
18:00Трёхликая любовь феминистки Ольги Кобылянской и отважные женщины Буковины
17:57Польский комитет автоперевозчиков рассказал, как украинские водители грузовиков запугивают своих коллег
17:44"Формула воровства": Константинов рассказал о том, как скифское золото "растащат по рукам"
17:43Кто, если не Россия. Киев и Брюссель придумали, как украсть у России деньги на финансирование Украины
17:12Глава Минкульта Украины заявил о мобилизации украинской культуры против России
16:50Виртуальная реальность и реальная история. Как новейшие технологии помогают узнать прошлое
16:44Плана победы нет. Эпопея с отставкой Залужного продолжается
16:36Безуглая потребовала отправить Залужного в отставку, а Гудыменко написал на нее донос в СБУ
16:34США разрываются между Украиной и Израилем: о последствиях и связях России с Китаем - Канах
16:19Масштабный форум "Россия" на ВДНХ: самое главное и новое
16:04Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции
Лента новостейМолния