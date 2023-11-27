Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на Украине - 27.11.2023 Украина.ру
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Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на Украине
Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на Украине - 27.11.2023 Украина.ру
Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на Украине
Заявления замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой по поводу главкома ВСУ Валерия Залужного вызвали скандал в украинском обществе. Теперь в отставку хотят отправить саму Безуглую
2023-11-27T18:30
2023-11-27T18:32
эксклюзив
хроники
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Народный депутат из фракции партии "Батьківщина" Алексей Кученко направил обращение к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением немедленно отозвать Безуглую с поста замглавы парламенского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки."Это входит в его полномочия в соответствии с законом о комитетах ВРУ", - написал Кучеренко в соцсетях.К записи он приложил скан обращения. В нём упоминалось требование Безуглой отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кучеренко отмечал, что, если верить президенту Украины, представителям власти и военного командования, конфликта между военным и политическим руководством страны нет, а "подобная информация распространяется врагом, чтобы посеять раздор и хаос среди руководства Украины, а также используется для убеждения международных партнёров о тщетности дальнейшей поддержки Украины"."Парламент и его представители должны прежде всего заботиться о благе Украины и благополучии украинского народа вне зависимости от принадлежности к тем или иным политическим силам и личных амбиций. Вместо этого, считаю, что подобная деятельность госпожи Безуглой, направленная на создание открытого конфликта между властью, которую в Верховной Раде олицетворяет "монобольшинство", и военными — может считаться избирателями и обществом исключительно неудовлетворительной работой", - писал Кучеренко, предлагая отозвать Безуглую с должности замглавы парламентского комитета в соответствии со ст. 83 Регламента ВР и ч. 4 ст. 7 закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".Коллега Кучеренко — народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз предложила также снять Безуглую с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля."Завтра должно пройти заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После серии сообщений в соцсети Марьяны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, инициировала рассмотрение на комитете вопроса о лишении её должности главы подкомитета по вопросам гражданского надзора и контроля. Если для отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета требуется решение парламента, которое блокируется, несмотря на наличие уже двух постановлений: от представителя президента в парламенте, члена нашего комитета Фёдора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета по нацбезопасности достаточно решения комитета. Рассчитываю на готовность членов комитета рассмотреть вопрос и принять решение. Отмечаю, что политики должны прекратить дискредитацию военных. Вопрос касается возможности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям", - написала Фриз на своей странице в одной из соцсетей.Однопартиец Безуглой — член фракции партии "Слуга народа", председатель комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко в комментарии украинскому изданию "Страна" заявил, что комитет может рассмотреть скандальные заявления Безуглой."Регламентный комитет всегда рассматривает вопрос, который касается изменений в составе комитета. Это осуществляется тогда, когда есть проект постановления. Если он будет — будем рассматривать", — отметил Кальченко.Он также дал личную оценку высказываниям Безуглой."Однажды хорошую фразу сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о свободе выражения взглядов, он сказал, что эта свобода предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит. Тем более, когда это касается народного депутата, тем более, когда мы живём в условиях полномасштабной войны. Поэтому все должны внимательно и аккуратно относиться к своим высказываниям", - подчеркнул Кальченко.Продолжилась критика Безуглой и со стороны военных. Так, потерявший обе ноги в боях ветеран ВСУ Олег Симороз заявил, что за депутата отвечает её партия."То, что такая личность, как Марьяна Безуглая, имеет депутатский мандат и должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — это полная ответственность политической партии "Слуга народа". Ведь кроме того, что они завели этого деятеля в парламент, они сейчас игнорируют её неадекватное поведение. А это её первый скандал? А это не первый скандал", - подчеркнул Симороз.Он напомнил, что в мае 2022 года Безуглая инициировала законопроект, фактически позволявший командирам убивать военнослужащих."Летом 2022 года военные сообщали об абсолютно дикой ситуации с Безуглой и её попытками руководить военными в зоне боевых действий, которую она посещала. Для этого она использовала мандат заместителя парламентского комитета", - также рассказал Симороз.Кроме того, он указал, что в 2021 году Безуглая возглавила временную следственную комиссию Верховной Рады, которая расследовала "дело "вагнеровцев" в Белоруссии"."Эту ВСК Безуглая успешно слила, прикрывая [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака", - отметил Симороз.Он указал, что Безуглая "имеет лояльность главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк за голосование за её скандальный градостроительный законопроект №5655, который был принят без общественного обсуждения минимальным количеством голосов"."Ну а ещё у Безуглой всё "очень хорошо" на округе на столичной Оболони, где её выбрали. Но это же я должен на Героев Днепра гонять волонтёров-мошенников с "титушками". А у Безуглой есть дела поважнее...", - негодовал Симороз.Он призвал исключить Безуглую из парламентского комитета.Некоторые военные и вовсе назвали Безуглую "безумной".Украинский прозападный активист Александр Леменов пригрозил власти военным переворотом."Они доиграются. Мы ещё утратим территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно смениться власть. Но не на российскую, а на военную", - подчеркнул Леменов недопустимость высказываний Безуглой.Некоторые украинские СМИ посчитали, что скандал инициировал Офис президента Украины."Офис президента продолжит торпедировать главкома Залужного, постепенно подключая новых "акторов". Безуглая будет качать тему, а Банковая будет делать вид, что, это не их рук дело. Хотя все знают, что Безуглая "шестерка Ермака". Задача у ОП - это вывести Залужного на публичный ответ, чтобы начать качать дальше. Пока вместо него говорят все, а он тактично уходит от медийной ловушки Банковой. Ермак обещал Зеленскому слить Залужного. Но пока получается обратное. Пока ВСУ теряют позиции, Банковая занята политическими интригами", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".В то же время, примечательно, что Безуглая сделала свои резкие высказывания после того, как украинское общество было шокировано заявлением главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Последний сообщил, что весной 2022 года Украина была в шаге от подписания мирного договора с Россией, но приехал бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", после чего Украина продолжила боевые действия, увенчавшиеся потерей территорий и гибелью нескольких сотен тысяч военнослужащих. Активность Безуглой может быть вызвана желанием власти отвлечь общество от заявлений Арахамии.
https://ukraina.ru/20231127/1051382264.html
https://ukraina.ru/20231127/1051355227.html
https://ukraina.ru/20231126/1051349584.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на Украине

18:30 27.11.2023 (обновлено: 18:32 27.11.2023)
 
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- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Заявления замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой по поводу главкома ВСУ Валерия Залужного вызвали скандал в украинском обществе. Теперь в отставку хотят отправить саму Безуглую
Народный депутат из фракции партии "Батьківщина" Алексей Кученко направил обращение к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением немедленно отозвать Безуглую с поста замглавы парламенского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Это входит в его полномочия в соответствии с законом о комитетах ВРУ", - написал Кучеренко в соцсетях.
К записи он приложил скан обращения. В нём упоминалось требование Безуглой отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кучеренко отмечал, что, если верить президенту Украины, представителям власти и военного командования, конфликта между военным и политическим руководством страны нет, а "подобная информация распространяется врагом, чтобы посеять раздор и хаос среди руководства Украины, а также используется для убеждения международных партнёров о тщетности дальнейшей поддержки Украины".
"Парламент и его представители должны прежде всего заботиться о благе Украины и благополучии украинского народа вне зависимости от принадлежности к тем или иным политическим силам и личных амбиций. Вместо этого, считаю, что подобная деятельность госпожи Безуглой, направленная на создание открытого конфликта между властью, которую в Верховной Раде олицетворяет "монобольшинство", и военными — может считаться избирателями и обществом исключительно неудовлетворительной работой", - писал Кучеренко, предлагая отозвать Безуглую с должности замглавы парламентского комитета в соответствии со ст. 83 Регламента ВР и ч. 4 ст. 7 закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
13:01
Разгул стихии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 ноябряВ ряде регионов России и Украины пропало электричество из-за мощных штормов. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Коллега Кучеренко — народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз предложила также снять Безуглую с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.
"Завтра должно пройти заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После серии сообщений в соцсети Марьяны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, инициировала рассмотрение на комитете вопроса о лишении её должности главы подкомитета по вопросам гражданского надзора и контроля. Если для отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета требуется решение парламента, которое блокируется, несмотря на наличие уже двух постановлений: от представителя президента в парламенте, члена нашего комитета Фёдора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета по нацбезопасности достаточно решения комитета. Рассчитываю на готовность членов комитета рассмотреть вопрос и принять решение. Отмечаю, что политики должны прекратить дискредитацию военных. Вопрос касается возможности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям", - написала Фриз на своей странице в одной из соцсетей.
Однопартиец Безуглой — член фракции партии "Слуга народа", председатель комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко в комментарии украинскому изданию "Страна" заявил, что комитет может рассмотреть скандальные заявления Безуглой.
"Регламентный комитет всегда рассматривает вопрос, который касается изменений в составе комитета. Это осуществляется тогда, когда есть проект постановления. Если он будет — будем рассматривать", — отметил Кальченко.

Он также дал личную оценку высказываниям Безуглой.

"Однажды хорошую фразу сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о свободе выражения взглядов, он сказал, что эта свобода предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит. Тем более, когда это касается народного депутата, тем более, когда мы живём в условиях полномасштабной войны. Поэтому все должны внимательно и аккуратно относиться к своим высказываниям", - подчеркнул Кальченко.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
09:32
Требования отставки Залужного и отсутствие плана войны. Главное на Украине на утро 27 ноябряЗамглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год
Продолжилась критика Безуглой и со стороны военных. Так, потерявший обе ноги в боях ветеран ВСУ Олег Симороз заявил, что за депутата отвечает её партия.
"То, что такая личность, как Марьяна Безуглая, имеет депутатский мандат и должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — это полная ответственность политической партии "Слуга народа". Ведь кроме того, что они завели этого деятеля в парламент, они сейчас игнорируют её неадекватное поведение. А это её первый скандал? А это не первый скандал", - подчеркнул Симороз.
Он напомнил, что в мае 2022 года Безуглая инициировала законопроект, фактически позволявший командирам убивать военнослужащих.
"Летом 2022 года военные сообщали об абсолютно дикой ситуации с Безуглой и её попытками руководить военными в зоне боевых действий, которую она посещала. Для этого она использовала мандат заместителя парламентского комитета", - также рассказал Симороз.
Кроме того, он указал, что в 2021 году Безуглая возглавила временную следственную комиссию Верховной Рады, которая расследовала "дело "вагнеровцев" в Белоруссии".
"Эту ВСК Безуглая успешно слила, прикрывая [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака", - отметил Симороз.
Он указал, что Безуглая "имеет лояльность главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк за голосование за её скандальный градостроительный законопроект №5655, который был принят без общественного обсуждения минимальным количеством голосов".
"Ну а ещё у Безуглой всё "очень хорошо" на округе на столичной Оболони, где её выбрали. Но это же я должен на Героев Днепра гонять волонтёров-мошенников с "титушками". А у Безуглой есть дела поважнее...", - негодовал Симороз.
Он призвал исключить Безуглую из парламентского комитета.
Некоторые военные и вовсе назвали Безуглую "безумной".
БПЛА Sirko - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Вчера, 18:16
Беспилотная месть. Итоги 26 ноября на УкраинеУкраина попыталась совершить ряд атак при помощи БПЛА на объекты, расположенные вдалеке от границы. В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали это местью за предыдущий удар ВС РФ по военным целям при помощи беспилотников
Украинский прозападный активист Александр Леменов пригрозил власти военным переворотом.
"Они доиграются. Мы ещё утратим территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно смениться власть. Но не на российскую, а на военную", - подчеркнул Леменов недопустимость высказываний Безуглой.
Некоторые украинские СМИ посчитали, что скандал инициировал Офис президента Украины.
"Офис президента продолжит торпедировать главкома Залужного, постепенно подключая новых "акторов". Безуглая будет качать тему, а Банковая будет делать вид, что, это не их рук дело. Хотя все знают, что Безуглая "шестерка Ермака". Задача у ОП - это вывести Залужного на публичный ответ, чтобы начать качать дальше. Пока вместо него говорят все, а он тактично уходит от медийной ловушки Банковой. Ермак обещал Зеленскому слить Залужного. Но пока получается обратное. Пока ВСУ теряют позиции, Банковая занята политическими интригами", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".
В то же время, примечательно, что Безуглая сделала свои резкие высказывания после того, как украинское общество было шокировано заявлением главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Последний сообщил, что весной 2022 года Украина была в шаге от подписания мирного договора с Россией, но приехал бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", после чего Украина продолжила боевые действия, увенчавшиеся потерей территорий и гибелью нескольких сотен тысяч военнослужащих. Активность Безуглой может быть вызвана желанием власти отвлечь общество от заявлений Арахамии.
 
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18:30Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на Украине
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