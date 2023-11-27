Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на Украине
18:30 27.11.2023 (обновлено: 18:32 27.11.2023)
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Заявления замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой по поводу главкома ВСУ Валерия Залужного вызвали скандал в украинском обществе. Теперь в отставку хотят отправить саму Безуглую
Народный депутат из фракции партии "Батьківщина" Алексей Кученко направил обращение к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением немедленно отозвать Безуглую с поста замглавы парламенского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Это входит в его полномочия в соответствии с законом о комитетах ВРУ", - написал Кучеренко в соцсетях.
К записи он приложил скан обращения. В нём упоминалось требование Безуглой отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кучеренко отмечал, что, если верить президенту Украины, представителям власти и военного командования, конфликта между военным и политическим руководством страны нет, а "подобная информация распространяется врагом, чтобы посеять раздор и хаос среди руководства Украины, а также используется для убеждения международных партнёров о тщетности дальнейшей поддержки Украины".
"Парламент и его представители должны прежде всего заботиться о благе Украины и благополучии украинского народа вне зависимости от принадлежности к тем или иным политическим силам и личных амбиций. Вместо этого, считаю, что подобная деятельность госпожи Безуглой, направленная на создание открытого конфликта между властью, которую в Верховной Раде олицетворяет "монобольшинство", и военными — может считаться избирателями и обществом исключительно неудовлетворительной работой", - писал Кучеренко, предлагая отозвать Безуглую с должности замглавы парламентского комитета в соответствии со ст. 83 Регламента ВР и ч. 4 ст. 7 закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".
Коллега Кучеренко — народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз предложила также снять Безуглую с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.
"Завтра должно пройти заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После серии сообщений в соцсети Марьяны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, инициировала рассмотрение на комитете вопроса о лишении её должности главы подкомитета по вопросам гражданского надзора и контроля. Если для отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета требуется решение парламента, которое блокируется, несмотря на наличие уже двух постановлений: от представителя президента в парламенте, члена нашего комитета Фёдора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета по нацбезопасности достаточно решения комитета. Рассчитываю на готовность членов комитета рассмотреть вопрос и принять решение. Отмечаю, что политики должны прекратить дискредитацию военных. Вопрос касается возможности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям", - написала Фриз на своей странице в одной из соцсетей.
Однопартиец Безуглой — член фракции партии "Слуга народа", председатель комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко в комментарии украинскому изданию "Страна" заявил, что комитет может рассмотреть скандальные заявления Безуглой.
"Регламентный комитет всегда рассматривает вопрос, который касается изменений в составе комитета. Это осуществляется тогда, когда есть проект постановления. Если он будет — будем рассматривать", — отметил Кальченко.
Он также дал личную оценку высказываниям Безуглой.
"Однажды хорошую фразу сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о свободе выражения взглядов, он сказал, что эта свобода предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит. Тем более, когда это касается народного депутата, тем более, когда мы живём в условиях полномасштабной войны. Поэтому все должны внимательно и аккуратно относиться к своим высказываниям", - подчеркнул Кальченко.
Он также дал личную оценку высказываниям Безуглой.
"Однажды хорошую фразу сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о свободе выражения взглядов, он сказал, что эта свобода предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит. Тем более, когда это касается народного депутата, тем более, когда мы живём в условиях полномасштабной войны. Поэтому все должны внимательно и аккуратно относиться к своим высказываниям", - подчеркнул Кальченко.
09:32Требования отставки Залужного и отсутствие плана войны. Главное на Украине на утро 27 ноябряЗамглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год
Продолжилась критика Безуглой и со стороны военных. Так, потерявший обе ноги в боях ветеран ВСУ Олег Симороз заявил, что за депутата отвечает её партия.
"То, что такая личность, как Марьяна Безуглая, имеет депутатский мандат и должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — это полная ответственность политической партии "Слуга народа". Ведь кроме того, что они завели этого деятеля в парламент, они сейчас игнорируют её неадекватное поведение. А это её первый скандал? А это не первый скандал", - подчеркнул Симороз.
Он напомнил, что в мае 2022 года Безуглая инициировала законопроект, фактически позволявший командирам убивать военнослужащих.
"Летом 2022 года военные сообщали об абсолютно дикой ситуации с Безуглой и её попытками руководить военными в зоне боевых действий, которую она посещала. Для этого она использовала мандат заместителя парламентского комитета", - также рассказал Симороз.
Кроме того, он указал, что в 2021 году Безуглая возглавила временную следственную комиссию Верховной Рады, которая расследовала "дело "вагнеровцев" в Белоруссии".
"Эту ВСК Безуглая успешно слила, прикрывая [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака", - отметил Симороз.
Он указал, что Безуглая "имеет лояльность главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк за голосование за её скандальный градостроительный законопроект №5655, который был принят без общественного обсуждения минимальным количеством голосов".
"Ну а ещё у Безуглой всё "очень хорошо" на округе на столичной Оболони, где её выбрали. Но это же я должен на Героев Днепра гонять волонтёров-мошенников с "титушками". А у Безуглой есть дела поважнее...", - негодовал Симороз.
Он призвал исключить Безуглую из парламентского комитета.
Некоторые военные и вовсе назвали Безуглую "безумной".
Украинский прозападный активист Александр Леменов пригрозил власти военным переворотом.
"Они доиграются. Мы ещё утратим территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно смениться власть. Но не на российскую, а на военную", - подчеркнул Леменов недопустимость высказываний Безуглой.
Некоторые украинские СМИ посчитали, что скандал инициировал Офис президента Украины.
"Офис президента продолжит торпедировать главкома Залужного, постепенно подключая новых "акторов". Безуглая будет качать тему, а Банковая будет делать вид, что, это не их рук дело. Хотя все знают, что Безуглая "шестерка Ермака". Задача у ОП - это вывести Залужного на публичный ответ, чтобы начать качать дальше. Пока вместо него говорят все, а он тактично уходит от медийной ловушки Банковой. Ермак обещал Зеленскому слить Залужного. Но пока получается обратное. Пока ВСУ теряют позиции, Банковая занята политическими интригами", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".
В то же время, примечательно, что Безуглая сделала свои резкие высказывания после того, как украинское общество было шокировано заявлением главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Последний сообщил, что весной 2022 года Украина была в шаге от подписания мирного договора с Россией, но приехал бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", после чего Украина продолжила боевые действия, увенчавшиеся потерей территорий и гибелью нескольких сотен тысяч военнослужащих. Активность Безуглой может быть вызвана желанием власти отвлечь общество от заявлений Арахамии.