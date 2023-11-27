ФСБ: Жительница Запорожья планировала взорвать грузовик ВС РФ
18:18 27.11.2023 (обновлено: 18:19 27.11.2023)
ФСБ: Жительница Запорожья планировала взорвать грузовик ВС РФ
По словам женщины, раньше СБУ сотрудничала с её мужем, а когда он погиб в результате подрыва, они вышли на нее
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Запорожской области, пытавшуюся подорвать грузовик российской армии. Задержание произошло после того, как она по заданию украинских спецслужб установила самодельное взрывное устройство под кабину грузового автомобиля ВС РФ.
"Задержали за то, что сотрудничала со службой украинской разведки. Моим куратором был человек с позывным "Диккенс". Он сотрудничал с мои мужем, а после того, как он погиб в результате подрыва, они вышли на меня. Моей задачей было следить за военной техникой и объектами. Последнее задание было забрать "подарок" – взрывное устройство и установить его на КАМАЗ российских военных. После установки меня задержали", – рассказала задержанная.
Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Террористический акт" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ". Женщине грозит пожизненное лишение свободы.