ФСБ: Жительница Запорожья планировала взорвать грузовик ВС РФ

"Задержали за то, что сотрудничала со службой украинской разведки. Моим куратором был человек с позывным "Диккенс". Он сотрудничал с мои мужем, а после того, как он погиб в результате подрыва, они вышли на меня. Моей задачей было следить за военной техникой и объектами. Последнее задание было забрать "подарок" – взрывное устройство и установить его на КАМАЗ российских военных. После установки меня задержали", – рассказала задержанная.