https://ukraina.ru/20231127/1051430700.html

Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"

Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет" - 27.11.2023 Украина.ру

Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"

Зеленский второй год подряд возглавил рейтинг политиков Европы по версии Politico. Издание подготовило по этому поводу весьма двусмысленную аналитику

2023-11-27T18:19

2023-11-27T18:19

2023-11-27T18:19

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Американское издание Politico определило президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельный человек Европы в 2023 году. По мнению авторов рейтинга, главная заслуга Зеленского в том, что ему удалось "перенести войну на Запад", а также убедить глав государств и общественность, что ситуация на Украине касается и их тоже.Отмечается, что Зеленский является "фигурой, которой Европа не только доверяет, но и восхищается и за которой следует – в отличие от предыдущих президентов Украины"."Просто посмотрите, как европейские лидеры, потерпевшие неудачу в опросах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественно выглядящим 44-летним мужчиной в его ставшей культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут, чтобы их видели", – уверенно говорит Politico.Издание восхищается "коммуникативными навыками" Зелинского и "риторикой в резких выражениях", которой он характеризует "злонамеренность российского режима", против которого он борется.Зеленский смог закрыть европейским политикам глаза "любые внутренние проблемы Украины – широко распространенную коррупцию, слабую экономику, социальные разногласия между украинцами и русскоязычными"."Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в том направлении, в котором хочет", – завершает объяснение издание.

https://ukraina.ru/20231101/1050671017.html

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новости, новости украины, владимир зеленский, рейтинг, европа