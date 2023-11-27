Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет" - 27.11.2023 Украина.ру
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Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"
Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет" - 27.11.2023 Украина.ру
Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"
Зеленский второй год подряд возглавил рейтинг политиков Европы по версии Politico. Издание подготовило по этому поводу весьма двусмысленную аналитику
2023-11-27T18:19
2023-11-27T18:19
новости
новости украины
владимир зеленский
рейтинг
европа
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Американское издание Politico определило президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельный человек Европы в 2023 году. По мнению авторов рейтинга, главная заслуга Зеленского в том, что ему удалось "перенести войну на Запад", а также убедить глав государств и общественность, что ситуация на Украине касается и их тоже.Отмечается, что Зеленский является "фигурой, которой Европа не только доверяет, но и восхищается и за которой следует – в отличие от предыдущих президентов Украины"."Просто посмотрите, как европейские лидеры, потерпевшие неудачу в опросах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественно выглядящим 44-летним мужчиной в его ставшей культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут, чтобы их видели", – уверенно говорит Politico.Издание восхищается "коммуникативными навыками" Зелинского и "риторикой в резких выражениях", которой он характеризует "злонамеренность российского режима", против которого он борется.Зеленский смог закрыть европейским политикам глаза "любые внутренние проблемы Украины – широко распространенную коррупцию, слабую экономику, социальные разногласия между украинцами и русскоязычными"."Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в том направлении, в котором хочет", – завершает объяснение издание.
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Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, рейтинг, Европа

Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"

18:19 27.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Зеленский второй год подряд возглавил рейтинг политиков Европы по версии Politico. Издание подготовило по этому поводу весьма двусмысленную аналитику
Американское издание Politico определило президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельный человек Европы в 2023 году. По мнению авторов рейтинга, главная заслуга Зеленского в том, что ему удалось "перенести войну на Запад", а также убедить глав государств и общественность, что ситуация на Украине касается и их тоже.
"Европа меняется. Континент пересматривает свои стратегические отношения, серьезно относится к обороне, переосмысливает политику в области торговли, вступления и энергетической безопасности. В общих чертах, это переосмысление того, что значит быть европейцем, и во многом это заслуга украинского комика, ставшего президентом", – пишет издание.
Отмечается, что Зеленский является "фигурой, которой Европа не только доверяет, но и восхищается и за которой следует – в отличие от предыдущих президентов Украины".
"Просто посмотрите, как европейские лидеры, потерпевшие неудачу в опросах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественно выглядящим 44-летним мужчиной в его ставшей культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут, чтобы их видели", – уверенно говорит Politico.
Издание восхищается "коммуникативными навыками" Зелинского и "риторикой в резких выражениях", которой он характеризует "злонамеренность российского режима", против которого он борется.

"Умелое использование Зеленским социальных сетей, традиционных средств массовой информации и западных культурных институтов (например, выступления на "Грэмми" или Каннском кинофестивале) интуитивным образом перенесло войну на Запад, убедив лидеров и общественность в том, что его битва также принадлежит им. Это дает ему право заставлять Европу делать то, что он хочет. Если ему нужно оружие, он его получит, даже если для этого придется отказаться от давней политики Германии не продавать его. Если он хочет санкций, он их получает, даже если это означает, что Европа переживает энергетический кризис и тяжелую зиму с заоблачными ценами на газ", – пишет Politico.

Зеленский смог закрыть европейским политикам глаза "любые внутренние проблемы Украины – широко распространенную коррупцию, слабую экономику, социальные разногласия между украинцами и русскоязычными".
"Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в том направлении, в котором хочет", – завершает объяснение издание.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 12:17
"Ищете доверие к Зеленскому? У меня его нет": депутат Дубинский о фейках про обыскиПоявившиеся в украинских СМИ новости о проведении повторных обысков у Александра Дубинского народный депутат назвал фейками. Комментарий он опубликовал утром 1 ноября в своем телеграм-канале
 
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18:19Politico: "Пока Зеленский жив, он будет двигать Европу в том направлении, в котором хочет"
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