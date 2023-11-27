https://ukraina.ru/20231127/1051403169.html

Трёхликая любовь феминистки Ольги Кобылянской и отважные женщины Буковины

Трёхликая любовь феминистки Ольги Кобылянской и отважные женщины Буковины - 27.11.2023 Украина.ру

Трёхликая любовь феминистки Ольги Кобылянской и отважные женщины Буковины

27 ноября 1863 года писательница, общественная и политическая деятельница Ольга Кобылянская отмечает 160-ти летний юбилей. Москвофилка и социалистка Кобылянская совсем не вписывается в нынешний историко-политический "стандарт", но на Украине слишком фигур такого масштаба, чтобы Кобылянскую было можно как-то обойти

2023-11-27T18:00

2023-11-27T18:00

2023-11-27T18:00

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Тяжёлая жизнь писательницы, омрачённая бедностью, социальным неравенством, войнами, разрухой и болезнями, была, тем не менее, наполнена её непобедимой любовью. Сама Кобылянская писала так:"Есть трёхликая любовь. Кормящаяся лаской, кормящаяся поцелуями, и почтенная, как смерть, что кормит себя и других. Она кормит себя и слезами, и горем, и грустью, и одиночеством, а за гробом – золотой тенью памяти – воспоминаниями о её святой, не смертельной силе…"Общественная позиция и деятельность Кобылянской относится к прогрессивной творческой интеллигенции Западной Украины (точнее, Буковины) начала века: она была социалисткой, боролась за эмансипацию женщин, писала на "неудобные" для традиционалистского общества темы, организовывала сообщества единомышленников."Кружок украинских девушек", созданный в 1989 году Натальей Попович, ученицей Черновицкой Императорско-королевской женской учительской гимназии, а в 1902-м возглавленная Кобылянской была всего лишь кружком по интересам, по сути – салоном, в котором девушки из разных социальных слоев (низших, разумеется, в основном – мещанских семей), занимались самообразованием и обсуждали культуру и историю."Кружок" был вынужден скрываться, уже спустя несколько лет был обнаружен и разогнан, но стал первым шагом буковинской прогрессивной молодежи к созданию Женской общины Буковины и – самой значительной организации – москвофильского Общества русских женщин, одной из основательниц которого и была Кобылянская.Девочка из небогатой многодетной семьи, Кобылянская, имея всего лишь неполное школьное образование, сама выучила несколько европейских языков, писала на украинском, немецком и русском, переводила статьи о женском движении в разных странах – это и был ее основной вклад в деятельность "Общества".Девушки из организации пытались добиться создания женских бурс (гимназий), что совершенно не нравилось австрийскому правительству. Еще больше ему не нравилось, что буковинские девушки искали контакты с российскими феминистками, народническими организациями и социалистическим подпольем – очевидно, что Общество русских женщин было объявлено шпионским. Особенно горячо стало преследование в 1910 году – приближалась империалистическая война, отношения между империями накалялись. Кобылянская в своем творчестве явно осудила агрессивный империализм, прежде всего, в новелле "Письмо осужденного солдата своей жене". Но и в этом письме дезертира, не понимающего, во имя чего он воюет на чужой (итальянской) земле, на первое место выходит у Кобылянской женский образ – его жена, Мария, которая не может выдержать происходящего и снится осуждённому солдату, пытаясь покончить с собой.Имена великих модернисток украинской литературы, Леси Украинки и Ольги Кобылянской, традиционно называются в одном контексте, но, пожалуй, это – одно из главных отличий их творчества: если у Украинки главный герой – мифологический Орфей, Антей – мужественный певец любви и народной свободы, то у Кобылянской все главные героини – женщины, упорные и целеустремлённые, но женственные и живые, порой проигрывающие безжалостной действительности.Ключевые произведения на эту тему: повести "Царевна" и "Человек", новеллы Valse mélancolique и "Ниоба". Героини Кобылянской непохожи друг на друга: ищущие любовь и справедливость, архетипические героини "Меланхолического вальса" из интеллигенции, талантливая и эмансипированная сирота Наталка из "Царевны", романтичная и возвышенная Зоня из "Ниобы", безымянная героиня "Нищенки" выживает только благодаря милостыне и подачкам. В одном они все схожи: все стремятся быть самодостаточными личностями, как писала о героинях Кобылянской Леся Украинка: "самоцелями своей жизни".Примеров таких отважных и современных женщин вокруг Кобылянской было много: подруги по "Обществу": первая женщина врач в Австро-венгерской империи София Окуневская-Морачевская, занимавшаяся исследованиями лучевой терапии при онкологии, работавшая над созданием врачебных профсоюзов и добивавшаяся позволения для буковинских девушек учиться в университетах.Художница, иллюстрировавшая сборники Кобылянской, исследовательница гуцульской культуры и фольклора Августа Кохановская. Сейчас её акварели экспонируют лондонские музеи и продаются на британских аукционах, но сто лет назад ей было немыслимо трудно добиться права учиться, писать, отправлять свои работы на международные выставки.Писательница и активистка Наталья Кобринская, благодаря которой были напечатаны произведения Олены Пчёлки, Олеси Бажанской, Днипровой Чайки и других авторов Надднепрянской Украины и Галичины.И, конечно же, Леся Украинка (Лариса Косач) – пламенная и идейная, готовая бороться против любого угнетения и притеснения людей, бедных и обездоленных, ограниченных в правах и свободах, переводившая "Капитал" Карла Маркса.Переписку Кобылянской и Украинки саму по себе литературоведы относят к ценному произведению эпистолярного жанра: писательницы обсуждали в письмах все волновавшие их проблемы начала мятежного столетия, отношения между ними были, как принято считать, скорее романтические, чем дружеские, хотя современная писательница Оксана Забужко не согласна с этим.Не имея профессионального образования, Кобылянская уже в 1940-м году, сразу после присоединения Северной Буковины и Бессарабии к Советскому Союзу, получает почётную грамоту Президиума Верховного Совета СССР и вступает в Союз советских писателей Украины. В газете "Вільна Буковина", которую вскоре переименовывают в "Радянську Буковину" (Советскую Буковину – Ред.) она пишет несколько статей, приветствуя объединение Украины в составе Советского Союза.Умерла, уже пожилая, и тяжело болеющая писательница, в оккупации: Черновцы в 1942 году были оккупированы румынами. Гражданскую панихиду оккупационная администрация запретила.

https://ukraina.ru/20230719/1048022365.html

https://ukraina.ru/20230319/1044474898.html

https://ukraina.ru/20210206/1030447153.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

история, украина, буковина, литература, писатели, история украины, феминистки