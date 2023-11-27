Трёхликая любовь феминистки Ольги Кобылянской и отважные женщины Буковины - 27.11.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20231127/1051403169.html
Трёхликая любовь феминистки Ольги Кобылянской и отважные женщины Буковины
Трёхликая любовь феминистки Ольги Кобылянской и отважные женщины Буковины - 27.11.2023 Украина.ру
Трёхликая любовь феминистки Ольги Кобылянской и отважные женщины Буковины
27 ноября 1863 года писательница, общественная и политическая деятельница Ольга Кобылянская отмечает 160-ти летний юбилей. Москвофилка и социалистка Кобылянская совсем не вписывается в нынешний историко-политический "стандарт", но на Украине слишком фигур такого масштаба, чтобы Кобылянскую было можно как-то обойти
2023-11-27T18:00
2023-11-27T18:00
история
история
украина
буковина
литература
писатели
история украины
феминистки
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Тяжёлая жизнь писательницы, омрачённая бедностью, социальным неравенством, войнами, разрухой и болезнями, была, тем не менее, наполнена её непобедимой любовью. Сама Кобылянская писала так:"Есть трёхликая любовь. Кормящаяся лаской, кормящаяся поцелуями, и почтенная, как смерть, что кормит себя и других. Она кормит себя и слезами, и горем, и грустью, и одиночеством, а за гробом – золотой тенью памяти – воспоминаниями о её святой, не смертельной силе…"Общественная позиция и деятельность Кобылянской относится к прогрессивной творческой интеллигенции Западной Украины (точнее, Буковины) начала века: она была социалисткой, боролась за эмансипацию женщин, писала на "неудобные" для традиционалистского общества темы, организовывала сообщества единомышленников."Кружок украинских девушек", созданный в 1989 году Натальей Попович, ученицей Черновицкой Императорско-королевской женской учительской гимназии, а в 1902-м возглавленная Кобылянской была всего лишь кружком по интересам, по сути – салоном, в котором девушки из разных социальных слоев (низших, разумеется, в основном – мещанских семей), занимались самообразованием и обсуждали культуру и историю."Кружок" был вынужден скрываться, уже спустя несколько лет был обнаружен и разогнан, но стал первым шагом буковинской прогрессивной молодежи к созданию Женской общины Буковины и – самой значительной организации – москвофильского Общества русских женщин, одной из основательниц которого и была Кобылянская.Девочка из небогатой многодетной семьи, Кобылянская, имея всего лишь неполное школьное образование, сама выучила несколько европейских языков, писала на украинском, немецком и русском, переводила статьи о женском движении в разных странах – это и был ее основной вклад в деятельность "Общества".Девушки из организации пытались добиться создания женских бурс (гимназий), что совершенно не нравилось австрийскому правительству. Еще больше ему не нравилось, что буковинские девушки искали контакты с российскими феминистками, народническими организациями и социалистическим подпольем – очевидно, что Общество русских женщин было объявлено шпионским. Особенно горячо стало преследование в 1910 году – приближалась империалистическая война, отношения между империями накалялись. Кобылянская в своем творчестве явно осудила агрессивный империализм, прежде всего, в новелле "Письмо осужденного солдата своей жене". Но и в этом письме дезертира, не понимающего, во имя чего он воюет на чужой (итальянской) земле, на первое место выходит у Кобылянской женский образ – его жена, Мария, которая не может выдержать происходящего и снится осуждённому солдату, пытаясь покончить с собой.Имена великих модернисток украинской литературы, Леси Украинки и Ольги Кобылянской, традиционно называются в одном контексте, но, пожалуй, это – одно из главных отличий их творчества: если у Украинки главный герой – мифологический Орфей, Антей – мужественный певец любви и народной свободы, то у Кобылянской все главные героини – женщины, упорные и целеустремлённые, но женственные и живые, порой проигрывающие безжалостной действительности.Ключевые произведения на эту тему: повести "Царевна" и "Человек", новеллы Valse mélancolique и "Ниоба". Героини Кобылянской непохожи друг на друга: ищущие любовь и справедливость, архетипические героини "Меланхолического вальса" из интеллигенции, талантливая и эмансипированная сирота Наталка из "Царевны", романтичная и возвышенная Зоня из "Ниобы", безымянная героиня "Нищенки" выживает только благодаря милостыне и подачкам. В одном они все схожи: все стремятся быть самодостаточными личностями, как писала о героинях Кобылянской Леся Украинка: "самоцелями своей жизни".Примеров таких отважных и современных женщин вокруг Кобылянской было много: подруги по "Обществу": первая женщина врач в Австро-венгерской империи София Окуневская-Морачевская, занимавшаяся исследованиями лучевой терапии при онкологии, работавшая над созданием врачебных профсоюзов и добивавшаяся позволения для буковинских девушек учиться в университетах.Художница, иллюстрировавшая сборники Кобылянской, исследовательница гуцульской культуры и фольклора Августа Кохановская. Сейчас её акварели экспонируют лондонские музеи и продаются на британских аукционах, но сто лет назад ей было немыслимо трудно добиться права учиться, писать, отправлять свои работы на международные выставки.Писательница и активистка Наталья Кобринская, благодаря которой были напечатаны произведения Олены Пчёлки, Олеси Бажанской, Днипровой Чайки и других авторов Надднепрянской Украины и Галичины.И, конечно же, Леся Украинка (Лариса Косач) – пламенная и идейная, готовая бороться против любого угнетения и притеснения людей, бедных и обездоленных, ограниченных в правах и свободах, переводившая "Капитал" Карла Маркса.Переписку Кобылянской и Украинки саму по себе литературоведы относят к ценному произведению эпистолярного жанра: писательницы обсуждали в письмах все волновавшие их проблемы начала мятежного столетия, отношения между ними были, как принято считать, скорее романтические, чем дружеские, хотя современная писательница Оксана Забужко не согласна с этим.Не имея профессионального образования, Кобылянская уже в 1940-м году, сразу после присоединения Северной Буковины и Бессарабии к Советскому Союзу, получает почётную грамоту Президиума Верховного Совета СССР и вступает в Союз советских писателей Украины. В газете "Вільна Буковина", которую вскоре переименовывают в "Радянську Буковину" (Советскую Буковину – Ред.) она пишет несколько статей, приветствуя объединение Украины в составе Советского Союза.Умерла, уже пожилая, и тяжело болеющая писательница, в оккупации: Черновцы в 1942 году были оккупированы румынами. Гражданскую панихиду оккупационная администрация запретила.
https://ukraina.ru/20230719/1048022365.html
https://ukraina.ru/20230319/1044474898.html
https://ukraina.ru/20210206/1030447153.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, украина, буковина, литература, писатели, история украины, феминистки
История, История, Украина, Буковина, литература, писатели, история Украины, феминистки

Трёхликая любовь феминистки Ольги Кобылянской и отважные женщины Буковины

18:00 27.11.2023
 
© commons.wikimedia.orgПовесть Ольги Кобылянской "Природа", Черновцы, 1897 год
Повесть Ольги Кобылянской Природа, Черновцы, 1897 год - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© commons.wikimedia.org
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
27 ноября 1863 года писательница, общественная и политическая деятельница Ольга Кобылянская отмечает 160-ти летний юбилей. Москвофилка и социалистка Кобылянская совсем не вписывается в нынешний историко-политический "стандарт", но на Украине слишком фигур такого масштаба, чтобы Кобылянскую было можно как-то обойти
Тяжёлая жизнь писательницы, омрачённая бедностью, социальным неравенством, войнами, разрухой и болезнями, была, тем не менее, наполнена её непобедимой любовью. Сама Кобылянская писала так:
"Есть трёхликая любовь. Кормящаяся лаской, кормящаяся поцелуями, и почтенная, как смерть, что кормит себя и других. Она кормит себя и слезами, и горем, и грустью, и одиночеством, а за гробом – золотой тенью памяти – воспоминаниями о её святой, не смертельной силе…"
Общественная позиция и деятельность Кобылянской относится к прогрессивной творческой интеллигенции Западной Украины (точнее, Буковины) начала века: она была социалисткой, боролась за эмансипацию женщин, писала на "неудобные" для традиционалистского общества темы, организовывала сообщества единомышленников.
"Кружок украинских девушек", созданный в 1989 году Натальей Попович, ученицей Черновицкой Императорско-королевской женской учительской гимназии, а в 1902-м возглавленная Кобылянской была всего лишь кружком по интересам, по сути – салоном, в котором девушки из разных социальных слоев (низших, разумеется, в основном – мещанских семей), занимались самообразованием и обсуждали культуру и историю.
"Кружок" был вынужден скрываться, уже спустя несколько лет был обнаружен и разогнан, но стал первым шагом буковинской прогрессивной молодежи к созданию Женской общины Буковины и – самой значительной организации – москвофильского Общества русских женщин, одной из основательниц которого и была Кобылянская.
Девочка из небогатой многодетной семьи, Кобылянская, имея всего лишь неполное школьное образование, сама выучила несколько европейских языков, писала на украинском, немецком и русском, переводила статьи о женском движении в разных странах – это и был ее основной вклад в деятельность "Общества".
Леся Украинка
19 июля, 18:00История
Леся Украинка. Поэтесса предрассветной зари и "красная тряпка" для начитанных радикаловЛетом 1913 года, 19 июля по старому стилю, в поселке Сурами Тифлисской губернии не стало поэтессы, модернистки, женщины, сочувствовавшей всем порабощенным и угнетенным – украинки Ларисы Косач, Леси Украинки
Девушки из организации пытались добиться создания женских бурс (гимназий), что совершенно не нравилось австрийскому правительству. Еще больше ему не нравилось, что буковинские девушки искали контакты с российскими феминистками, народническими организациями и социалистическим подпольем – очевидно, что Общество русских женщин было объявлено шпионским. Особенно горячо стало преследование в 1910 году – приближалась империалистическая война, отношения между империями накалялись.
Кобылянская в своем творчестве явно осудила агрессивный империализм, прежде всего, в новелле "Письмо осужденного солдата своей жене". Но и в этом письме дезертира, не понимающего, во имя чего он воюет на чужой (итальянской) земле, на первое место выходит у Кобылянской женский образ – его жена, Мария, которая не может выдержать происходящего и снится осуждённому солдату, пытаясь покончить с собой.
Имена великих модернисток украинской литературы, Леси Украинки и Ольги Кобылянской, традиционно называются в одном контексте, но, пожалуй, это – одно из главных отличий их творчества: если у Украинки главный герой – мифологический Орфей, Антей – мужественный певец любви и народной свободы, то у Кобылянской все главные героини – женщины, упорные и целеустремлённые, но женственные и живые, порой проигрывающие безжалостной действительности.
Ключевые произведения на эту тему: повести "Царевна" и "Человек", новеллы Valse mélancolique и "Ниоба". Героини Кобылянской непохожи друг на друга: ищущие любовь и справедливость, архетипические героини "Меланхолического вальса" из интеллигенции, талантливая и эмансипированная сирота Наталка из "Царевны", романтичная и возвышенная Зоня из "Ниобы", безымянная героиня "Нищенки" выживает только благодаря милостыне и подачкам. В одном они все схожи: все стремятся быть самодостаточными личностями, как писала о героинях Кобылянской Леся Украинка: "самоцелями своей жизни".
- РИА Новости, 1920, 19.03.2023
19 марта, 18:00История
Невысказанная любовь и высказанные амбиции. Самая яркая украинская шестидесятница Лина КостенкоВ воскресенье, 19 марта, 93-й день рождения отмечает одна из самых заметных деятелей украинской литературы Лина Костенко
Примеров таких отважных и современных женщин вокруг Кобылянской было много: подруги по "Обществу": первая женщина врач в Австро-венгерской империи София Окуневская-Морачевская, занимавшаяся исследованиями лучевой терапии при онкологии, работавшая над созданием врачебных профсоюзов и добивавшаяся позволения для буковинских девушек учиться в университетах.
Художница, иллюстрировавшая сборники Кобылянской, исследовательница гуцульской культуры и фольклора Августа Кохановская. Сейчас её акварели экспонируют лондонские музеи и продаются на британских аукционах, но сто лет назад ей было немыслимо трудно добиться права учиться, писать, отправлять свои работы на международные выставки.
Писательница и активистка Наталья Кобринская, благодаря которой были напечатаны произведения Олены Пчёлки, Олеси Бажанской, Днипровой Чайки и других авторов Надднепрянской Украины и Галичины.
И, конечно же, Леся Украинка (Лариса Косач) – пламенная и идейная, готовая бороться против любого угнетения и притеснения людей, бедных и обездоленных, ограниченных в правах и свободах, переводившая "Капитал" Карла Маркса.
Переписку Кобылянской и Украинки саму по себе литературоведы относят к ценному произведению эпистолярного жанра: писательницы обсуждали в письмах все волновавшие их проблемы начала мятежного столетия, отношения между ними были, как принято считать, скорее романтические, чем дружеские, хотя современная писательница Оксана Забужко не согласна с этим.
Не имея профессионального образования, Кобылянская уже в 1940-м году, сразу после присоединения Северной Буковины и Бессарабии к Советскому Союзу, получает почётную грамоту Президиума Верховного Совета СССР и вступает в Союз советских писателей Украины. В газете "Вільна Буковина", которую вскоре переименовывают в "Радянську Буковину" (Советскую Буковину – Ред.) она пишет несколько статей, приветствуя объединение Украины в составе Советского Союза.
Умерла, уже пожилая, и тяжело болеющая писательница, в оккупации: Черновцы в 1942 году были оккупированы румынами. Гражданскую панихиду оккупационная администрация запретила.
5 мифов и стереотипов о Буковине
6 февраля 2021, 06:24
Край Черемоша и Прута: 5 мифов и стереотипов о БуковинеБуковинцы с утра до ночи поют «Червону руту» на берегах рек Черемош и Прут, с радостью присоединятся к Румынии, но мечтают вернуться в Австро-Венгрию. Неужели всё это возможно в одном регионе?
 
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