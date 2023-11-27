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Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций

Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций - 27.11.2023 Украина.ру

Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций

Советы украинские больничные клоуны дали латвийским коллегам, сообщает латвийское издание Lsm

2023-11-27T13:12

2023-11-27T13:12

2023-11-27T13:12

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Украинские больничные клоуны в Риге приняли участие в тренингах вместе с латвийскими докторами-клоунами. Во время встречи они обменялись опытом работы в больницах.Елена, больничный клоун из Харькова:Большинство украинских клоунов впервые в Латвии и впервые за долгое время получили возможность "побыть в нормальности"."Латвия – безопасная страна, мы можем хоть немного отключиться от того напряжения, которое ежедневно испытываем, находясь на Украине, – уйти от бомбежек, возможных обстрелов, предупреждений о воздушной тревоге. Мы можем немного подышать, побыть в безопасной атмосфере, перезагрузиться, получить поддержку от латвийской команды", – признаются участники тренинга.

https://ukraina.ru/20231120/1051160096.html

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