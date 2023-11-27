Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций - 27.11.2023 Украина.ру
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Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций
Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций - 27.11.2023 Украина.ру
Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций
Советы украинские больничные клоуны дали латвийским коллегам, сообщает латвийское издание Lsm
2023-11-27T13:12
2023-11-27T13:12
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Украинские больничные клоуны в Риге приняли участие в тренингах вместе с латвийскими докторами-клоунами. Во время встречи они обменялись опытом работы в больницах.Елена, больничный клоун из Харькова:Большинство украинских клоунов впервые в Латвии и впервые за долгое время получили возможность "побыть в нормальности"."Латвия – безопасная страна, мы можем хоть немного отключиться от того напряжения, которое ежедневно испытываем, находясь на Украине, – уйти от бомбежек, возможных обстрелов, предупреждений о воздушной тревоге. Мы можем немного подышать, побыть в безопасной атмосфере, перезагрузиться, получить поддержку от латвийской команды", – признаются участники тренинга.
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Новости, Новости Украины, Латвия, Рига

Заклеить окно в мирную Ригу: украинские клоуны нашли способ избавления беженцев от негативных эмоций

13:12 27.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВсероссийский Дед Мороз посетил Казань
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© РИА Новости . Максим Богодвид
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Советы украинские больничные клоуны дали латвийским коллегам, сообщает латвийское издание Lsm
Украинские больничные клоуны в Риге приняли участие в тренингах вместе с латвийскими докторами-клоунами. Во время встречи они обменялись опытом работы в больницах.
Елена, больничный клоун из Харькова:
"Первое, на что я обратил внимание, войдя в комнату, где у нас проходил тренинг, – это огромное окно, выходящее на Ригу. И первый импульс – как такое окно можно не закрыть, не заклеить?! Трудно подавить болезненные эмоции от приезда в мирную Латвию".
Большинство украинских клоунов впервые в Латвии и впервые за долгое время получили возможность "побыть в нормальности".
"Латвия – безопасная страна, мы можем хоть немного отключиться от того напряжения, которое ежедневно испытываем, находясь на Украине, – уйти от бомбежек, возможных обстрелов, предупреждений о воздушной тревоге. Мы можем немного подышать, побыть в безопасной атмосфере, перезагрузиться, получить поддержку от латвийской команды", – признаются участники тренинга.
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