https://ukraina.ru/20231127/1051381371.html
Флаг Украины возле монумента "Родина-Мать" в Киеве порвался пополам
Флаг Украины возле монумента "Родина-Мать" в Киеве порвался пополам - 27.11.2023 Украина.ру
Флаг Украины возле монумента "Родина-Мать" в Киеве порвался пополам
Самый большой флаг Украины не выдержал непогоду и разорвался на две части: желтая отдельно от голубой. Фото и видео распространили местные телеграм-каналы 27 ноября
2023-11-27T12:29
2023-11-27T12:29
2023-11-27T12:29
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украина
киев
флаг
монумент
родина-мать
непогода
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Накануне на многие города Украины обрушился сильный ветер и снегопад, сотни населенных пунктов были обесточены. Не пожалела непогода и самый большой флаг страны, который располагается в Киеве на флагштоке выстой в 90 метров возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, неподалеку от монумента "Родина-мать".Это не первый такой инцидент с этим полотнищем-рекордсменом. Его подняли в августе 2020 года, а уже спустя несколько дней он рухнул на землю.В 2018 году во время речи действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко на военном параде ко Дню Независимости потерял сознание. Солдату караула стало плохо после слов Порошенко о Европе.В 2010 году экс-президент Украины Виктор Янукович также попал в неловкую ситуацию. Во время возложения венков к памятнику Неизвестному солдату в Киеве ветер оторвал один из венков от крепления, и тот упал на Януковича.
https://ukraina.ru/20220824/1038007941.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, флаг, монумент, родина-мать, непогода
Новости, Украина, Киев, флаг, монумент, Родина-мать, непогода
Флаг Украины возле монумента "Родина-Мать" в Киеве порвался пополам
Самый большой флаг Украины не выдержал непогоду и разорвался на две части: желтая отдельно от голубой. Фото и видео распространили местные телеграм-каналы 27 ноября
Накануне на многие города Украины обрушился сильный ветер и снегопад, сотни населенных пунктов были обесточены. Не пожалела непогода и самый большой флаг страны, который располагается в Киеве на флагштоке выстой в 90 метров возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, неподалеку от монумента "Родина-мать".
Это не первый такой инцидент с этим полотнищем-рекордсменом. Его подняли в августе 2020 года, а уже спустя несколько дней он рухнул на землю.
В 2018 году во время речи действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко на военном параде ко Дню Независимости потерял сознание. Солдату караула стало плохо после слов Порошенко о Европе.
В 2010 году экс-президент Украины Виктор Янукович также попал в неловкую ситуацию. Во время возложения венков к памятнику Неизвестному солдату в Киеве ветер оторвал один из венков от крепления, и тот упал на Януковича.