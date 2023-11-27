Данилов обвинил сеть "спящих шпионов Кремля" в конфликте Зеленского и Залужного - 27.11.2023 Украина.ру
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Данилов обвинил сеть "спящих шпионов Кремля" в конфликте Зеленского и Залужного
Данилов обвинил сеть "спящих шпионов Кремля" в конфликте Зеленского и Залужного - 27.11.2023 Украина.ру
Данилов обвинил сеть "спящих шпионов Кремля" в конфликте Зеленского и Залужного
Кремль поставил задачу агентам "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, заявил Алексей Данилов в интервью The Times
2023-11-27T12:31
2023-11-27T12:31
новости
новости украины
владимир зеленский
валерий залужный
алексей данилов
конфликт
агент кремля
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Кремль активизировал "спящих шпионов" в государственных учреждениях Украины, а том числе в СБУ, считает Алексей Данилов."Они понимают, что военным путем им не победить, поэтому приоритетными стали попытки внутренней дестабилизации", – сказал Данилов.Он уверен, что агентам РФ поставлена задача:В качестве подтверждения своей версии он говорит о том, что Россия якобы намерена использовать "напряжение" между Зеленским и Залужными, поэтому распространяет "дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине".
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новости, новости украины, владимир зеленский, валерий залужный, алексей данилов, конфликт, агент кремля
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Данилов, конфликт, агент Кремля

Данилов обвинил сеть "спящих шпионов Кремля" в конфликте Зеленского и Залужного

12:31 27.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Кремль поставил задачу агентам "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, заявил Алексей Данилов в интервью The Times
Кремль активизировал "спящих шпионов" в государственных учреждениях Украины, а том числе в СБУ, считает Алексей Данилов.
"Они понимают, что военным путем им не победить, поэтому приоритетными стали попытки внутренней дестабилизации", – сказал Данилов.
Он уверен, что агентам РФ поставлена задача:
"вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".
В качестве подтверждения своей версии он говорит о том, что Россия якобы намерена использовать "напряжение" между Зеленским и Залужными, поэтому распространяет "дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине".
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 14:18
"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему местоУкраинские военачальники не должны даже думать о политике. Об этом в интервью британской газете The Sun заявил президент Украины Владимир Зеленский
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлексей Даниловконфликтагент Кремля
 
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