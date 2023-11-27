https://ukraina.ru/20231127/1051355227.html

Отставка Залужного и отсутствие плана войны. Главное на Украине на утро 27 ноября

Отставка Залужного и отсутствие плана войны. Главное на Украине на утро 27 ноября - 27.11.2023 Украина.ру

Отставка Залужного и отсутствие плана войны. Главное на Украине на утро 27 ноября

Замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год

2023-11-27T09:32

2023-11-27T09:32

2023-11-27T09:32

эксклюзив

хроники

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Запись с требованием отставки Залужного в соцсетях у народного депутата от "Слуги народа" Безуглой появилась вечером 26 ноября."Так, главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни ассиметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц. Эта проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в парламенте при планировании бюджета на 2024 год. Мы спрашивали, под что планировать? Как вы видите войну? Почему создание бригады, а не доукомплектование существующих? Сколько будет стоить бригада, новая бригада? Это же ещё новые штабы, что с боевыми подразделениями? Что с ротациями? Почему в 2024 году не заложена закупка турникетов вообще, например? Вы понимаете, что один погибший стоит государству 15 млн грн (около 37 млн руб. - Ред.), а турникет типа CAT — в 10 тыс. раз меньше? Кроме трагедии гибели как таковой. Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а всех их предложения касательно мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без единого предложения по изменению системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", - написала Безуглая.Её заявление во многом было созвучно с заявлением лидера парламентской фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамии."Если взять сейчас план войны — его, кстати, мы ждём в комитете уже много времени — я говорю: мы не военные, мы общественный, мы демократический контроль, которые должен быть в парламентском комитете. Генеральный штаб [должен предоставить план войны] должен составить планирование. Я не знаю, Залужный, Шаптала (начальник ГШ ВСУ), все военачальники. Я сейчас не о личностях, я об институтах. Институт говорит: "Я хочу воевать следующий год так, мне нужно столько людей, столько людей мне нужно отпустить потому, что они уже столько воюют, что уже больше не могут, и мне нужно столько денег". И такого плана нет ни у кого в стране!" - заявил Арахамия.Проводившая с ним интервью журналистка Наталья Мосейчук процитировала нардепа Александру Устинову, которая заявила, что во время встречи в США с конгрессменами, последние потребовали от неё план, стратегию Украины."План, план и ещё раз план. Если не будет такого плана, то мы и внутренне будем страдать, и внешне мы будем выглядеть как люди, которые просто хотят, как они говорят, never ending war – войну, которая никогда не закончится. Никто из них (западных союзников Украины — Ред.) не хочет never ending war. Они хотят иметь какое-то видение. Ну, я думаю, у нас и внутри [страны] люди тоже хотят иметь какое-то видение", - рассказал Арахамия.При этом он не намекал на отставку Залужного. А вот слова Безуглой вызвали широкий общественный резонанс.Один из лидеров партии "Демократическая секира", бывший военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко обвинил Безуглую в разглашении гостайны."Если Марьяна Безуглая знает смысл того, о чём говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса - "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей". Если Безуглая не знает, что говорит, но говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ст. 259 Уголовного кодекса - "Заведомо ложно сообщение об угрозе безопасности граждан". Прошу Службу безопасности Украины считать это официальным заявлением о преступлении. Бумажную версию отправлю завтра. Нам крайне необходима статья о преступном долбо***зме в особо крупных размерах", - написал Гудыменко на своей странице в соцсетях вечером 26 ноября.Редактор украинского Forbes Екатерина Шаповал сообщила, что избиратели Безуглой задумались об отзыве этого народного депутата."Кажется, случай депутата Безуглой — хороший повод отработать процедуру отзыва народного депутата. В оболонских группах — а прошла она [в Верховную Раду] именно по Оболони (район Киева — Ред.) это уже обсуждают", - отметила Шаповал.Журналистка Янина Соколова* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов — Ред.) обвинила Безуглую в работе на Россию, а также в дискредитации Украины на международной арене. Журналистка заявила, что "в любой демократической стране" Безуглая бы ушла в отставку после подобного скандала.Крайне болезненно отнеслись к заявлению Безуглой даже те военнослужащие, которые служат не в ВСУ, но в Нацгвардии Украины. Так, офицер 12-й бригады Нацгвардии "Азов"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) Илья Самойленко жёстко раскритиковал нардепа."О, вылезла Безуглая ещё со своим пи*****м. Ещё одна пи***ватая. Продолжается целенаправленная инфоатака на Залужного, флагманом которой является тупая пи**а, которая сливала позиции наших войск, расположение, боекомплект и новейшую технику. Она либо саботажник, либо агент врага", - написал Самойленко в соцсети X (бывший Twitter).Он признал, что в армии есть проблемы, но указал, что украинская армия их решает."А ещё армия решает проблемы всех остальных. Как умеет. "Планы" Генштаба — это не вопрос для обсуждения депутатами или гражданскими. Не их компетенция. И спрашивать о них тем паче. Есть такая штука — субординация. И бешеным собакам она неизвестна", - подчеркнул Самойленко.Офицер "Азова"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) обвинил Безуглую в том, что её слова об отсутствии плана на 2024 год подхватили российские СМИ и блогеры."Ожидаемо, вся российская военная пресса, пропагандисты, телеграм-каналы закономерно подхватили тезу, сказанную безумной о том, что у "главкома нет плана на 2024 год", что для них означает, что украинцы не знают, как дальше воевать. Спасибо, госпожа безмозглая, за подъём морали врагу", - указывал Самойленко.Сама Безуглая у себя на странице в соцсетях в ответ на критику сначала разместила нашивку, которую ей якобы прислали военные. Она изображала штабного офицера, спрашивающего: "Я **у, где план наступления?"."Когда мины "оказались" и "идите, там лишь парад пи***ов" (с). Прислали военные из бригад сейчас", - подписала она фото нашивки.В другой записи Безуглая заявила, что назначить Залужного главнокомандующим ВСУ предлагали бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов — Ред.) и замглавы ОП Роман Машовец."Интересно, что думают Арестович* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов — Ред.) и Машовец, которые в своё время в ОП рекомендовали Залужного к назначению", - отметила Безуглая.Сам Арестович* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов — Ред.) заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского "похоже, ответственность [за продолжение боевых действий и отсутствие плана продолжения боевых действий] решили распределить между Джонсоном и Залужным". По словам Арестовича* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов — Ред.), "настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку для ведения настоящей, большой войны и не предоставил её; читай — кинул".По словам экс-советника главы ОП, украинское руководство "своей тупостью и коррупцией дало множество формальных и неформальных поводов" обмануть Украину. Положение, в котором оказалась его страна, политик охарактеризовал как "глубоко неудовлетворительное".

https://ukraina.ru/20231126/1051349584.html

https://ukraina.ru/20231126/1051344581.html

https://ukraina.ru/20231126/1051343075.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники