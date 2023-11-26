Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России - 26.11.2023 Украина.ру
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Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России
Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России - 26.11.2023 Украина.ру
Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России
На Украине опасаются, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия
2023-11-26T19:50
2023-11-26T19:50
новости
украина
всу
россия
оружие
технологии
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Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга Украины. Об этом 26 ноября сообщили ABC News со ссылкой на слова генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.Наев предупредил, что конфликт расширится, если Россия продолжит наращивать производство оружия и развивать военные технологии."Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитирует издание слова военного.Издание также указало, что украинские силы не смогли добиться значительных успехов в этом году из-за использования российскими военными усовершенствованного вооружения, а также благодаря превосходству в воздухе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, всу, россия, оружие, технологии
Новости, Украина, ВСУ, Россия, оружие, технологии

Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России

19:50 26.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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На Украине опасаются, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия
Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга Украины. Об этом 26 ноября сообщили ABC News со ссылкой на слова генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.
Наев предупредил, что конфликт расширится, если Россия продолжит наращивать производство оружия и развивать военные технологии.
"Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитирует издание слова военного.
Издание также указало, что украинские силы не смогли добиться значительных успехов в этом году из-за использования российскими военными усовершенствованного вооружения, а также благодаря превосходству в воздухе.
Владимир Зеленский
21 ноября, 05:16
"Россия не боится и не остановится": Зеленский вновь попросил оружияРоссия не боится противостояния со всем остальным миром и будет продолжать наступать. Об этом Владимир Зеленский заявил в опубликованном 21 ноября интервью британскому таблоиду The Sun
 
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Заголовок открываемого материала
19:50Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России
19:38В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"
19:18Украинские СМИ раскрыли причину массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 26 ноября
18:58В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине
18:37Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры
18:16Беспилотная месть. Итоги 26 ноября на Украине
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