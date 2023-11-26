https://ukraina.ru/20231126/1051350328.html

Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России

Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России - 26.11.2023 Украина.ру

Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России

На Украине опасаются, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия

2023-11-26T19:50

2023-11-26T19:50

2023-11-26T19:50

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Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга Украины. Об этом 26 ноября сообщили ABC News со ссылкой на слова генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.Наев предупредил, что конфликт расширится, если Россия продолжит наращивать производство оружия и развивать военные технологии."Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитирует издание слова военного.Издание также указало, что украинские силы не смогли добиться значительных успехов в этом году из-за использования российскими военными усовершенствованного вооружения, а также благодаря превосходству в воздухе.

https://ukraina.ru/20231121/1051182971.html

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новости, украина, всу, россия, оружие, технологии