Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
На Украине опасаются, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия
Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга Украины. Об этом 26 ноября сообщили ABC News со ссылкой на слова генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.
Наев предупредил, что конфликт расширится, если Россия продолжит наращивать производство оружия и развивать военные технологии.
"Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитирует издание слова военного.
Издание также указало, что украинские силы не смогли добиться значительных успехов в этом году из-за использования российскими военными усовершенствованного вооружения, а также благодаря превосходству в воздухе.