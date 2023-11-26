В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала" - 26.11.2023 Украина.ру
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В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"
В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала" - 26.11.2023 Украина.ру
В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"
Если бы военный конфликт начался сегодня, Германия не выдержала бы и двух дней
2023-11-26T19:38
2023-11-26T19:38
новости
германия
украина
военная техника
боеприпасы
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Из-за масштабных поставок Украине немецкая армия столкнулась с нехваткой военной техники и боеприпасов. О этом заместитель главы фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Йохан Вадефуль заявил агентству DPA 26 ноября.По словам депутата, если прямо сейчас начнется конфликт, Германия не сможет продержаться и двух дней."Нам нечем воевать. Некоторые подразделения выстоят в бою всего два дня, это максимум. Катастрофический результат для Германии", - заявил Вадефуль.Он добавил, что в тупик зашел процесс модернизации немецкой армии."Мы приняли слишком мало мер для укрепления собственного военного потенциала. Заказы вооружений и техники идут, но непосредственно немецкие военные пока что ничего из них не получили", - отметил политик.Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало статью, в которой утверждается, что выделение военной помощи Украине повисло в воздухе из-за дыры в 60 млрд евро, которая образовалась в немецком бюджете. Если бюджет не удастся согласовать, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, отданного ВСУ.
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новости, германия, украина, военная техника, боеприпасы
Новости, Германия, Украина, военная техника, боеприпасы

В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"

19:38 26.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Если бы военный конфликт начался сегодня, Германия не выдержала бы и двух дней
Из-за масштабных поставок Украине немецкая армия столкнулась с нехваткой военной техники и боеприпасов. О этом заместитель главы фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Йохан Вадефуль заявил агентству DPA 26 ноября.
По словам депутата, если прямо сейчас начнется конфликт, Германия не сможет продержаться и двух дней.
"Нам нечем воевать. Некоторые подразделения выстоят в бою всего два дня, это максимум. Катастрофический результат для Германии", - заявил Вадефуль.
Он добавил, что в тупик зашел процесс модернизации немецкой армии.
"Мы приняли слишком мало мер для укрепления собственного военного потенциала. Заказы вооружений и техники идут, но непосредственно немецкие военные пока что ничего из них не получили", - отметил политик.
Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало статью, в которой утверждается, что выделение военной помощи Украине повисло в воздухе из-за дыры в 60 млрд евро, которая образовалась в немецком бюджете. Если бюджет не удастся согласовать, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, отданного ВСУ.
деньги евро купюры
23 ноября, 17:46
Игра "как не платить за Украину": Алексей Зубец раскрыл секрет "дыры" в бюджете ГерманииГермания всегда может найти средства на военную поддержку Украины, другое дело, хочет ли она этого делать именно сейчас. Об этом изданию Украина.ру рассказал директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец
 
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19:50Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в России
19:38В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"
19:18Украинские СМИ раскрыли причину массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 26 ноября
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