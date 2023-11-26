https://ukraina.ru/20231126/1051350204.html

В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"

В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала" - 26.11.2023 Украина.ру

В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"

Если бы военный конфликт начался сегодня, Германия не выдержала бы и двух дней

2023-11-26T19:38

2023-11-26T19:38

2023-11-26T19:38

новости

германия

украина

военная техника

боеприпасы

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Из-за масштабных поставок Украине немецкая армия столкнулась с нехваткой военной техники и боеприпасов. О этом заместитель главы фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Йохан Вадефуль заявил агентству DPA 26 ноября.По словам депутата, если прямо сейчас начнется конфликт, Германия не сможет продержаться и двух дней."Нам нечем воевать. Некоторые подразделения выстоят в бою всего два дня, это максимум. Катастрофический результат для Германии", - заявил Вадефуль.Он добавил, что в тупик зашел процесс модернизации немецкой армии."Мы приняли слишком мало мер для укрепления собственного военного потенциала. Заказы вооружений и техники идут, но непосредственно немецкие военные пока что ничего из них не получили", - отметил политик.Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало статью, в которой утверждается, что выделение военной помощи Украине повисло в воздухе из-за дыры в 60 млрд евро, которая образовалась в немецком бюджете. Если бюджет не удастся согласовать, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, отданного ВСУ.

https://ukraina.ru/20231123/1051290114.html

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новости, германия, украина, военная техника, боеприпасы