https://ukraina.ru/20231126/1051350204.html
В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"
В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала" - 26.11.2023 Украина.ру
В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"
Если бы военный конфликт начался сегодня, Германия не выдержала бы и двух дней
2023-11-26T19:38
2023-11-26T19:38
2023-11-26T19:38
новости
германия
украина
военная техника
боеприпасы
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Из-за масштабных поставок Украине немецкая армия столкнулась с нехваткой военной техники и боеприпасов. О этом заместитель главы фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Йохан Вадефуль заявил агентству DPA 26 ноября.По словам депутата, если прямо сейчас начнется конфликт, Германия не сможет продержаться и двух дней."Нам нечем воевать. Некоторые подразделения выстоят в бою всего два дня, это максимум. Катастрофический результат для Германии", - заявил Вадефуль.Он добавил, что в тупик зашел процесс модернизации немецкой армии."Мы приняли слишком мало мер для укрепления собственного военного потенциала. Заказы вооружений и техники идут, но непосредственно немецкие военные пока что ничего из них не получили", - отметил политик.Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало статью, в которой утверждается, что выделение военной помощи Украине повисло в воздухе из-за дыры в 60 млрд евро, которая образовалась в немецком бюджете. Если бюджет не удастся согласовать, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, отданного ВСУ.
https://ukraina.ru/20231123/1051290114.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, военная техника, боеприпасы
В Бундестаге обвинили Украину в том, что немецкая армия "обнищала"
Если бы военный конфликт начался сегодня, Германия не выдержала бы и двух дней
Из-за масштабных поставок Украине немецкая армия столкнулась с нехваткой военной техники и боеприпасов. О этом заместитель главы фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Йохан Вадефуль заявил агентству DPA 26 ноября.
По словам депутата, если прямо сейчас начнется конфликт, Германия не сможет продержаться и двух дней.
"Нам нечем воевать. Некоторые подразделения выстоят в бою всего два дня, это максимум. Катастрофический результат для Германии", - заявил Вадефуль.
Он добавил, что в тупик зашел процесс модернизации немецкой армии.
"Мы приняли слишком мало мер для укрепления собственного военного потенциала. Заказы вооружений и техники идут, но непосредственно немецкие военные пока что ничего из них не получили", - отметил политик.
Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало статью, в которой утверждается, что выделение военной помощи Украине повисло в воздухе из-за дыры в 60 млрд евро, которая образовалась в немецком бюджете. Если бюджет не удастся согласовать, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, отданного ВСУ.