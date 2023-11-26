Украинские СМИ раскрыли причину массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 26 ноября
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Еременкоукраинский БПЛА Vampire
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Еременко
Атака является ответом на атаку "Шахедов" на Киев 25 ноября
Массированный удар беспилотниками по российским регионам в ночь на 26 ноября украинская военная разведка спланировала как ответ на атаку "Шахедов" на Киев накануне. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник.
Источник рассказал, что атака началась в 3:30 и завершилась в 9:20. Около 35 дронов были выпущены по объектам Москвы и Московской области, в Туле и Смоленске.
Министерство обороны России сообщило, что ночью и утром 26 ноября системой ПВО над территорией России были уничтожены 20 беспилотников ВСУ.
Глава Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что один сбитый украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. Пострадал один из жителей дома, он получил легкое резаное ранение. Мужчине оказана медицинская помощь.