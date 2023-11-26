https://ukraina.ru/20231126/1051350092.html

Украинские СМИ раскрыли причину массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 26 ноября

Украинские СМИ раскрыли причину массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 26 ноября - 26.11.2023 Украина.ру

Украинские СМИ раскрыли причину массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 26 ноября

Атака является ответом на атаку "Шахедов" на Киев 25 ноября

2023-11-26T19:18

2023-11-26T19:18

2023-11-26T19:18

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беспилотники

атака

всу

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Массированный удар беспилотниками по российским регионам в ночь на 26 ноября украинская военная разведка спланировала как ответ на атаку "Шахедов" на Киев накануне. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник.Источник рассказал, что атака началась в 3:30 и завершилась в 9:20. Около 35 дронов были выпущены по объектам Москвы и Московской области, в Туле и Смоленске.Министерство обороны России сообщило, что ночью и утром 26 ноября системой ПВО над территорией России были уничтожены 20 беспилотников ВСУ.Глава Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что один сбитый украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. Пострадал один из жителей дома, он получил легкое резаное ранение. Мужчине оказана медицинская помощь.

https://ukraina.ru/20231126/1051347273.html

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новости, беспилотники, атака, всу, россия, киев