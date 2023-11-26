https://ukraina.ru/20231126/1051349839.html
Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры
Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры - 26.11.2023 Украина.ру
Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры
Все, кто придумал "отменять Россию", оказались в проигрыше. Об этом заявила 26 ноября в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-11-26T18:37
2023-11-26T18:37
2023-11-26T18:37
новости
мария захарова
русская культура
отмена
максим фадеев
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Так Захарова прокомментировала рейтинг музыкального стримингового сервиса Spotify, в соответствии с которым одной из самых популярных в мире вирусных хитов стала песня "Мой мармеладный (Я не права)" в исполнении Кати Лель на музыку Макса Фадеева."Начали было с Пушкина и Чайковского. А беда пришла откуда не ждали", - сказала Захарова.По словам дипломата, данные рейтинга популярной музыки "звучат как пощечина "отменяльщикам" России."Куда вам до Федора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня", - отметила она.По словам Захаровой, песня Максима Фадеева оказалась на третьем месте в глобальном топе по динамике популярности потому что ее автор - "талант, песни которого будут слушать, исполнять и петь независимо от каких-либо установок номенклатурной мысли".Отменять культуру — это как пытаться выпить море или подмести пустыню, добавила официальный представитель МИД России."Все, кто соберется нас отменять в следующий раз, попробуют нашу джагу-джагу", - обещала Мария Захарова.В 2020 году продюсер Максим Фадеев записал песню на стихи Марии Захаровой. Песню "До предела" Фадеев исполнил с певицей Валерией.
https://ukraina.ru/20231013/1050163908.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, русская культура, отмена, максим фадеев
Новости, Мария Захарова, русская культура, отмена, Максим Фадеев
Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры
Все, кто придумал "отменять Россию", оказались в проигрыше. Об этом заявила 26 ноября в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
Так Захарова прокомментировала рейтинг музыкального стримингового сервиса Spotify, в соответствии с которым одной из самых популярных в мире вирусных хитов стала песня "Мой мармеладный (Я не права)" в исполнении Кати Лель на музыку Макса Фадеева.
"Начали было с Пушкина и Чайковского. А беда пришла откуда не ждали", - сказала Захарова.
По словам дипломата, данные рейтинга популярной музыки "звучат как пощечина "отменяльщикам" России.
"Куда вам до Федора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня", - отметила она.
По словам Захаровой, песня Максима Фадеева оказалась на третьем месте в глобальном топе по динамике популярности потому что ее автор - "талант, песни которого будут слушать, исполнять и петь независимо от каких-либо установок номенклатурной мысли".
Отменять культуру — это как пытаться выпить море или подмести пустыню, добавила официальный представитель МИД России.
"Все, кто соберется нас отменять в следующий раз, попробуют нашу джагу-джагу", - обещала Мария Захарова.
В 2020 году продюсер Максим Фадеев записал песню на стихи Марии Захаровой. Песню "До предела" Фадеев исполнил с певицей Валерией.