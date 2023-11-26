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Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры

Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры - 26.11.2023 Украина.ру

Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры

Все, кто придумал "отменять Россию", оказались в проигрыше. Об этом заявила 26 ноября в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова

2023-11-26T18:37

2023-11-26T18:37

2023-11-26T18:37

новости

мария захарова

русская культура

отмена

максим фадеев

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Так Захарова прокомментировала рейтинг музыкального стримингового сервиса Spotify, в соответствии с которым одной из самых популярных в мире вирусных хитов стала песня "Мой мармеладный (Я не права)" в исполнении Кати Лель на музыку Макса Фадеева."Начали было с Пушкина и Чайковского. А беда пришла откуда не ждали", - сказала Захарова.По словам дипломата, данные рейтинга популярной музыки "звучат как пощечина "отменяльщикам" России."Куда вам до Федора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня", - отметила она.По словам Захаровой, песня Максима Фадеева оказалась на третьем месте в глобальном топе по динамике популярности потому что ее автор - "талант, песни которого будут слушать, исполнять и петь независимо от каких-либо установок номенклатурной мысли".Отменять культуру — это как пытаться выпить море или подмести пустыню, добавила официальный представитель МИД России."Все, кто соберется нас отменять в следующий раз, попробуют нашу джагу-джагу", - обещала Мария Захарова.В 2020 году продюсер Максим Фадеев записал песню на стихи Марии Захаровой. Песню "До предела" Фадеев исполнил с певицей Валерией.

https://ukraina.ru/20231013/1050163908.html

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новости, мария захарова, русская культура, отмена, максим фадеев