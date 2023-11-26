https://ukraina.ru/20231126/1051349584.html

Беспилотная месть. Итоги 26 ноября на Украине

Беспилотная месть. Итоги 26 ноября на Украине - 26.11.2023 Украина.ру

Беспилотная месть. Итоги 26 ноября на Украине

Украина попыталась совершить ряд атак при помощи БПЛА на объекты, расположенные вдалеке от границы. В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали это местью за предыдущий удар ВС РФ по военным целям при помощи беспилотников

2023-11-26T18:16

2023-11-26T18:16

2023-11-26T18:16

эксклюзив

хроники

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Как заявил "Украинской правде" источник в украинской военной разведке, сегодняшняя массированная атака беспилотников на регионы России является "местью"."Действия сугубо симметрические и как знак, что РФ нужно задуматься о последствиях. Война должна идти с военными в районах боевых действий. Удары по мирным и вне зоны боевых действий не останутся без ответа", - заявил источник.В то же время, сама Украина активно использует террористические методы и атакует мирных жителей. И речь не только о жителям в районах досягаемости украинской ствольной артиллерии, например, в Донецке, но и о жителях регионов, расположенных вдалеке от границы. Так, украинская военная разведка ответственна за убийство Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, в Санкт-Петербурге, Дарьи Дугиной под Москвой и ряд других терактов. При этом в случае с Татарским от взрыва в кафе пострадали и другие посетители творческого вечера военкора.Примечательно также, что 24 ноября глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пообещал новые теракты на Крымском мосту."Дальше будет много сюрпризов. И не только касательно Крымского моста. Мост - обречён", - заявил Малюк.При этом во время последнего теракта, осуществлённого СБУ в июле 2023 года, погибла супружеская пара. Ранения получила их дочь. Во время первого теракта на Крымском мосту погибли 5 мирных жителей.К полудню 26 ноября стало известно о 24 беспилотниках, обезвреженных над Брянской, Калужской, Тульской и Московской областями. При этом в Туле сбитый системой ПВО беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом."По одной из версий, ВСУ атаковали Тулу дронами, сделанными по типу "летающего крыла" — из-за чего они схожи со знаменитой российской "Геранью". Специалисты в данный момент выясняют, что это за аппарат. Пока известно, что он не имеет ничего общего с UJ-22 и "Бобрами"", - сообщал подробности произошедшего телеграм-канал Mash.Примечательно, что ранее, 6 ноября, в интервью "Европейской правде" новый генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин сообщал, что у Украины есть свой аналог иранского БПЛА "Шахед", конструктивного схожего с российским беспилотником "Герань"."На Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "Шахеда" и есть ещё более мощные модели, ведь "Шахеды" так далеко не летают. Мы сосредоточились на производстве более сложных и дорогих проектов, с высокими характеристиками", - отмечал он.Украинский телеканал FREEДОМ в мае рассказывал о конструктивно схожем с БПЛА "Герань" украинском беспилотнике Sirko.В 12:13 26 ноября Минобороны РФ также сообщило о попытке Украины атаковать территорию РФ при помощи ракет от комплекса С-200."26 ноября текущего года около 11:00 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", - указывалось в сообщении.Около 16 часов стало известно о ещё одном сбитом беспилотнике — в Тверской области."26 ноября в Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летальный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - отмечалось в заявлении правительства Тверской области.Ещё до этой атаки и до заявления представителя украинской военной разведки автор посвящённого военно-авиационной тематике телеграм-канала Fighterbomber отметил, что массированную атаку украинскими БПЛА можно считать попыткой отомстить за состоявшийся накануне удар ВС РФ по военным целям на Украине."Я так понимаю это ответка Украины за вчерашнюю нашу атаку Киева, в которой украинцы насчитали 75 беспилотников, естественно из которых 93 было сбито военными объектами и объектами инфраструктуры. Я бы не стал обращать на это рядовое событие ваше внимание, если бы не обратная связь от киевских подписчиков, которые подметили тот факт, что работы ЗРК практически заметно не было. Все в сравнении конечно. "Гераньки" летели по целям и в районе города и в аэродромы и летело хорошо. В основном украинцы отстреливались стрелковые вооружением, с понятным результатом", - отметил он.Автор телеграм-канала указал на то, что стрелково-пушечное вооружение не самое эффективное средство ПВО."По самым смелым подсчётам военных академиков всего мира, эффективность работы ПВО вооруженных стрелково-пушечным вооружением 20%. То есть 80% целей они пропускают. Естественно есть нюансы, но статистика такова и она неумолима. С чем связан тот факт, что самое защищённое и насыщенное ПВО место на Украине перестало отбиваться ракетами, пока непонятно. Либо украинцы посчитали количество оставшихся зенитных ракет и оценили их эффективность против "Геранек" и решили беречь их на случай атак крылатыми ракетами, либо они у них чуток подзакончились, либо они комплексы перевезли в какое то другое место. Например ближе к ЛБС в отчаяной попытке отбиться от бесконечных атак нашей авиации УМПК всех мастей. Но все расклады, безусловно неплохи. Будем посмотреть", - резюмировалось в публикации.При этом некоторые уверены, что воскресная массовая атака украинских беспилотников является не местью, но попыткой отвлечь внимание."А вы знаете, что этой бессмысленной атакой 24 дронов, приведшей к порезанной ноге какого-то жителя Тулы, Банковая хотела отвлечь внимание от откровений Арахамии Серьёзно. Я так понимаю, идея Подоляка. Спецслужбы ничего толкового сделать давно не могут. Малюк мусолит крымский мост по двухсотому разу в интервью, все заняты бизнесом и крышеванием, никого операции не интересуют. Похоже, что в ОП уже есть своя оппозиция, тихая, но сейчас тихо собирающая компру. "Мы не знали, это все они". Посыпалось. Если бы Арахамия, один из самых решающих в окружении Зеленского, это не сказал бы - это было бы "московской пропагандой" и ИПСО. Надо переключать внимание. Могут еще в Кремль запустить беспилотник детский или на Шария 23146-е уголовное дело завести. Но будут стараться переключить внимание народа. Слишком бахнуло. Слишком многие прозрели. Лично я не верил в то, что Джонсон сказал "воевать". Даже понимая ничтожность этих личностей, не верил", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Тем временем украинские телеграм-каналы сообщили о других попытках погасить скандал, вызванный словами лидера парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии, заявившего, что Украина весной 2022 года отказалась от мира с Россией фактически по приказу бывшего тогда премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона. Так, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" обратил внимание на публикацию в провластном украинском издании "Левый берег". В ней утверждалось, что Арахамия своим высказыванием "тестировал общественную реакцию" на возможные переговоры с Россией.

https://ukraina.ru/20231126/1051344581.html

https://ukraina.ru/20231126/1051343075.html

https://ukraina.ru/20231125/1051338442.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники