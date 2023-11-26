https://ukraina.ru/20231126/1051349467.html

Забастовка до войны доведет. Экс-советник Кучмы прокомментировал масштаб протеста польских перевозчиков

Забастовка до войны доведет. Экс-советник Кучмы прокомментировал масштаб протеста польских перевозчиков - 26.11.2023 Украина.ру

Забастовка до войны доведет. Экс-советник Кучмы прокомментировал масштаб протеста польских перевозчиков

Из-за кризиса на польско-украинской границе, вызванного протестом польских перевозчиков, между двумя странами может начаться военный конфликт. Такое мнение высказал 26 ноября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своемYouTube-канале

2023-11-26T18:12

2023-11-26T18:12

2023-11-26T18:12

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При этом Соскин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает опасности, и даже не пытается хоть как-то разгрузить границу, которая является "динамитной зоной"."Там может произойти все, что угодно", - заявил аналитик.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики 6 ноября заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По информации организаторов акции, протесты продлятся минимум до 1 февраля следующего года.По данным на 25 ноября, в результате протестов на границе с Украиной по обе стороны КПП заблокированы около 11 000 грузовиков.

https://ukraina.ru/20231124/1051300384.html

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новости, украина, польша, блокада, граница