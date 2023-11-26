Забастовка до войны доведет. Экс-советник Кучмы прокомментировал масштаб протеста польских перевозчиков - 26.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231126/1051349467.html
Забастовка до войны доведет. Экс-советник Кучмы прокомментировал масштаб протеста польских перевозчиков
Забастовка до войны доведет. Экс-советник Кучмы прокомментировал масштаб протеста польских перевозчиков - 26.11.2023 Украина.ру
Забастовка до войны доведет. Экс-советник Кучмы прокомментировал масштаб протеста польских перевозчиков
Из-за кризиса на польско-украинской границе, вызванного протестом польских перевозчиков, между двумя странами может начаться военный конфликт. Такое мнение высказал 26 ноября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своемYouTube-канале
2023-11-26T18:12
2023-11-26T18:12
новости
украина
польша
блокада
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101819/73/1018197321_0:160:3084:1894_1920x0_80_0_0_4f3d43243ba6d9bb062a36c270514b6e.jpg.webp
При этом Соскин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает опасности, и даже не пытается хоть как-то разгрузить границу, которая является "динамитной зоной"."Там может произойти все, что угодно", - заявил аналитик.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики 6 ноября заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По информации организаторов акции, протесты продлятся минимум до 1 февраля следующего года.По данным на 25 ноября, в результате протестов на границе с Украиной по обе стороны КПП заблокированы около 11 000 грузовиков.
https://ukraina.ru/20231124/1051300384.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101819/73/1018197321_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_712a9eb38e1e86c71ad7d3c39c44487b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, блокада, граница
Новости, Украина, Польша, блокада, граница

Забастовка до войны доведет. Экс-советник Кучмы прокомментировал масштаб протеста польских перевозчиков

18:12 26.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пограничный пункт пропуска "Корчевая-Краковец"
Международный пограничный пункт пропуска Корчевая-Краковец - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Из-за кризиса на польско-украинской границе, вызванного протестом польских перевозчиков, между двумя странами может начаться военный конфликт. Такое мнение высказал 26 ноября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своемYouTube-канале
При этом Соскин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает опасности, и даже не пытается хоть как-то разгрузить границу, которая является "динамитной зоной".
"Там может произойти все, что угодно", - заявил аналитик.
Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики 6 ноября заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По информации организаторов акции, протесты продлятся минимум до 1 февраля следующего года.
По данным на 25 ноября, в результате протестов на границе с Украиной по обе стороны КПП заблокированы около 11 000 грузовиков.
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
24 ноября, 07:41
Более 600 миллионов долларов может потерять Польша и Украина за месяц из-за блокировки границУкраина и Польша могут лишиться почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между странами остановится из-за забастовок польских перевозчиков. Об этом сообщило 24 ноября РИА Новости на основании данных украинской статслужбы
 
НовостиУкраинаПольшаблокадаграница
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:18Украинские СМИ раскрыли причину массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 26 ноября
18:58В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине
18:37Беда пришла откуда не ждали. Захарова об отмене русской культуры
18:16Беспилотная месть. Итоги 26 ноября на Украине
18:12Забастовка до войны доведет. Экс-советник Кучмы прокомментировал масштаб протеста польских перевозчиков
18:00"Весна на Заречной улице" и квартет президентов
17:57Одесских школьников переводят на "дистанционку" из-за непогоды
17:45Bloomberg: Россия поставит зерно в Африку для укрепления своего влияния
17:29Тайны обложки "Экономиста". Они не предсказывают будущее, они управляют миром
17:03На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте
16:49Ликвидация украинства: не запрет, но замена
16:43Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев
16:33Финляндия готова закрыть последний КПП на границе в Россией
16:21ВСУ с беспилотников сбросили два боеприпаса на Кировский район Донецка
16:08Российская ПВО уничтожила ракеты ВСУ над Азовским морем
15:52В зоне СВО уничтожены 3 самолёта и 53 беспилотника ВСУ
15:29В немецком Дрездене осквернили пять табличек в память о жертвах нацизма
14:57В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки
14:41Песков рассказал в чем суть киевского режима
14:27Захарова унасекомила "отъехавшего" Чичваркина
Лента новостейМолния