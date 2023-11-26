https://ukraina.ru/20231126/1051349194.html

Одесских школьников переводят на "дистанционку" из-за непогоды

Одесских школьников переводят на "дистанционку" из-за непогоды - 26.11.2023 Украина.ру

Одесских школьников переводят на "дистанционку" из-за непогоды

С 27 ноября школы Одессы переводятся на дистанционное обучение. Об этом в социальной сети на своей личной странице сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

2023-11-26T17:57

2023-11-26T17:57

2023-11-26T17:57

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"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, 27 ноября одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом учреждении будет функционировать очередной класс на каждой параллели", - сообщила чиновница в обращении к родителям одесских школьников."Детские сады будут работать", - добавила Буйневич, посоветовав по возможности оставить детей дома.Одесские чиновники в соцсетях обещают предоставить план работы школ позже. По их словам, пока есть ясность с понедельником 27 ноября – синоптики обещают метели.Тем временем полиция и коммунальщики Украины сообщают о происшествиях на дорогах и проблемах с электроснабжением из-за усилившейся непогоды. Сильный ветер и снегопад могут продлиться до конца недели.

https://ukraina.ru/20231125/1051337430.html

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