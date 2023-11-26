https://ukraina.ru/20231126/1051349194.html
Одесских школьников переводят на "дистанционку" из-за непогоды
Одесских школьников переводят на "дистанционку" из-за непогоды - 26.11.2023 Украина.ру
Одесских школьников переводят на "дистанционку" из-за непогоды
С 27 ноября школы Одессы переводятся на дистанционное обучение. Об этом в социальной сети на своей личной странице сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
2023-11-26T17:57
2023-11-26T17:57
2023-11-26T17:57
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"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, 27 ноября одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом учреждении будет функционировать очередной класс на каждой параллели", - сообщила чиновница в обращении к родителям одесских школьников."Детские сады будут работать", - добавила Буйневич, посоветовав по возможности оставить детей дома.Одесские чиновники в соцсетях обещают предоставить план работы школ позже. По их словам, пока есть ясность с понедельником 27 ноября – синоптики обещают метели.Тем временем полиция и коммунальщики Украины сообщают о происшествиях на дорогах и проблемах с электроснабжением из-за усилившейся непогоды. Сильный ветер и снегопад могут продлиться до конца недели.
https://ukraina.ru/20231125/1051337430.html
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новости, новости украины, одесса, погода, метели, дистанционное обучение, школы, школьники, детский сад, образование, украина
Новости, Новости Украины, Одесса, погода, метели, дистанционное обучение, школы, школьники, детский сад, Образование, Украина
Одесских школьников переводят на "дистанционку" из-за непогоды
С 27 ноября школы Одессы переводятся на дистанционное обучение. Об этом в социальной сети на своей личной странице сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, 27 ноября одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом учреждении будет функционировать очередной класс на каждой параллели", - сообщила чиновница в обращении к родителям одесских школьников.
"Детские сады будут работать", - добавила Буйневич, посоветовав по возможности оставить детей дома.
Одесские чиновники в соцсетях обещают предоставить план работы школ позже. По их словам, пока есть ясность с понедельником 27 ноября – синоптики обещают метели.
Тем временем полиция и коммунальщики Украины сообщают о происшествиях на дорогах и проблемах с электроснабжением из-за усилившейся непогоды. Сильный ветер и снегопад могут продлиться до конца недели.