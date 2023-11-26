Bloomberg: Россия поставит зерно в Африку для укрепления своего влияния - 26.11.2023 Украина.ру
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Bloomberg: Россия поставит зерно в Африку для укрепления своего влияния
Bloomberg: Россия поставит зерно в Африку для укрепления своего влияния - 26.11.2023 Украина.ру
Bloomberg: Россия поставит зерно в Африку для укрепления своего влияния
Российское зерно, безвозмездно переданное странам Африки, придаст новый импульс стремлению Москвы укрепить свое влияние на континенте. Об этом говорится в статье издания Bloomberg, опубликованной 26 ноября
2023-11-26T17:45
2023-11-26T17:45
новости
зерно
африка
владимир путин
россия
китай
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По мнению авторов публикации, стремление России укрепить связи с африканскими странами за счет увеличения торговли и использования наемников ЧВК Вагнер для поддержки нестабильных правительств последовало за усилиями США и их союзников по изоляции страны в ответ на вторжение в Украину.При этом они отмечают, что Россия остается второстепенным игроком в Африке, так как объем ее двухсторонней торговли с континентом в 2022 году составил всего 18 млрд долларов, в то время как объем двухсторонней торговли между Китаем и станами Африки составил 282 млрд долларов.Издание ссылается на данные Минсельхоза России от 17 ноября, в соответствии с которыми общий объем поставок российского зерна в страны Африки до конца года достигнет 200 тысяч тонн. Первыми получателями станут Сомали и Буркина-Фасо. Также Bloomberg напомнинает слова президента России Владимира Путина, который в июле обещал, что Зимбабве, Мали, Эритрея и Центральноафриканская Республика получатот 25 до 50 тысяч тонн зерна каждая."Это ничтожно малая часть того, что они потребляют", - утверждает издание.Как сообщало издание Украина.ру, на саммите "Россия-Африка" в июле президент Владимир Путин отметил, что за год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн тонн груза, но более 70% проступило в страны с высоким достатком. Он сказал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца может обеспечить бесплатную поставку зерна в Буркина Фасо, Мали, Эритрею, Сомали, Центральноафриканскую Республику.
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новости, зерно, африка, владимир путин, россия, китай
Новости, зерно, Африка, Владимир Путин, Россия, Китай

Bloomberg: Россия поставит зерно в Африку для укрепления своего влияния

17:45 26.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Российское зерно, безвозмездно переданное странам Африки, придаст новый импульс стремлению Москвы укрепить свое влияние на континенте. Об этом говорится в статье издания Bloomberg, опубликованной 26 ноября
По мнению авторов публикации, стремление России укрепить связи с африканскими странами за счет увеличения торговли и использования наемников ЧВК Вагнер для поддержки нестабильных правительств последовало за усилиями США и их союзников по изоляции страны в ответ на вторжение в Украину.
При этом они отмечают, что Россия остается второстепенным игроком в Африке, так как объем ее двухсторонней торговли с континентом в 2022 году составил всего 18 млрд долларов, в то время как объем двухсторонней торговли между Китаем и станами Африки составил 282 млрд долларов.
Издание ссылается на данные Минсельхоза России от 17 ноября, в соответствии с которыми общий объем поставок российского зерна в страны Африки до конца года достигнет 200 тысяч тонн. Первыми получателями станут Сомали и Буркина-Фасо. Также Bloomberg напомнинает слова президента России Владимира Путина, который в июле обещал, что Зимбабве, Мали, Эритрея и Центральноафриканская Республика получатот 25 до 50 тысяч тонн зерна каждая.
"Это ничтожно малая часть того, что они потребляют", - утверждает издание.
Как сообщало издание Украина.ру, на саммите "Россия-Африка" в июле президент Владимир Путин отметил, что за год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн тонн груза, но более 70% проступило в страны с высоким достатком. Он сказал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца может обеспечить бесплатную поставку зерна в Буркина Фасо, Мали, Эритрею, Сомали, Центральноафриканскую Республику.
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