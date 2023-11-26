https://ukraina.ru/20231126/1051348108.html

На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте

На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте - 26.11.2023 Украина.ру

На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос посоветовал президенту Украины сменить человека, который пишет ему речи

2023-11-26T17:03

2023-11-26T17:03

2023-11-26T17:03

новости

украина

владимир зеленский

фронт

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы сменить человека, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ходе российско-украинского конфликта. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой" 26 ноября.По его словам, населению Украины необходимо говорить правду о ситуации на фронте."У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. (…) Но это все произошло на самом деле? Нет", — рассказал Кривонос.Как сообщало издание Украина.ру, в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный заявил журналуThe Economist, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе. "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет", - сказал Залужный.

https://ukraina.ru/20231126/1051345353.html

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новости, украина, владимир зеленский, фронт