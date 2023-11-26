На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте - 26.11.2023 Украина.ру
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На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте
На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте - 26.11.2023 Украина.ру
На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте
Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос посоветовал президенту Украины сменить человека, который пишет ему речи
2023-11-26T17:03
2023-11-26T17:03
новости
украина
владимир зеленский
фронт
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы сменить человека, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ходе российско-украинского конфликта. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой" 26 ноября.По его словам, населению Украины необходимо говорить правду о ситуации на фронте."У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. (…) Но это все произошло на самом деле? Нет", — рассказал Кривонос.Как сообщало издание Украина.ру, в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный заявил журналуThe Economist, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе. "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет", - сказал Залужный.
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новости, украина, владимир зеленский, фронт
Новости, Украина, Владимир Зеленский, фронт

На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте

17:03 26.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
Работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать в
Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос посоветовал президенту Украины сменить человека, который пишет ему речи
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы сменить человека, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ходе российско-украинского конфликта. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой" 26 ноября.
По его словам, населению Украины необходимо говорить правду о ситуации на фронте.
"У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. (…) Но это все произошло на самом деле? Нет", — рассказал Кривонос.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный заявил журналуThe Economist, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе. "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет", - сказал Залужный.
- РИА Новости, 1920, 26.11.2023
13:10
Welt: ВСУ не дает солдатам отдохнуть, опасаясь прорыва русскихНемецкий телеканал рассказал о том, как солдаты ВСУ - мужчины и женщины, сидят месяцами в холодных окопах но командование не выводит их с линии фронта, так как опасается возникновения дыр в обороне
 
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Заголовок открываемого материала
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17:03На Украине Зеленскому рекомендовали сказать населению правду о ситуации на фронте
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