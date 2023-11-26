https://ukraina.ru/20231126/1051347383.html
Финляндия готова закрыть последний КПП на границе в Россией
Финляндия готова закрыть последний КПП на границе в Россией - 26.11.2023 Украина.ру
Финляндия готова закрыть последний КПП на границе в Россией
В настоящее время власти Финляндии оставили открытым только один пункт пропуска на границе с Россией - "Райя-Йоосеппи"
2023-11-26T16:33
2023-11-26T16:33
2023-11-26T16:38
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Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе в Россией если неконтролируемый приток беженцев продолжится. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр Финляндии Петре Орпо в интервью радио Suomi.По его словам, финские власти при необходимости закроют все КПП на восточной границе и сосредоточат прием запросов на убежище в другом месте."Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или (морских — Ред.) портах, но не на восточной границе", — сказал Орпо.Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы неконтролируемое прибытие граждан третьих стран в Финляндию через российскую границу прекратилось. "В интересах всех, чтобы это закончилось. Не в интересах России и то, что россияне, живущие в Финляндии, не могут ездить в Россию", - заявил финский премьер-министр.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря. Пока не принималось решение о закрытии пункта "Райя-Йоосеппи".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, финляндия, россия, кпп, закрытие
Новости, Финляндия, Россия, КПП, закрытие
Финляндия готова закрыть последний КПП на границе в Россией
16:33 26.11.2023 (обновлено: 16:38 26.11.2023)
В настоящее время власти Финляндии оставили открытым только один пункт пропуска на границе с Россией - "Райя-Йоосеппи"
Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе в Россией если неконтролируемый приток беженцев продолжится. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр Финляндии Петре Орпо в интервью радио Suomi.
По его словам, финские власти при необходимости закроют все КПП на восточной границе и сосредоточат прием запросов на убежище в другом месте.
"Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или (морских — Ред.) портах, но не на восточной границе", — сказал Орпо.
Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы неконтролируемое прибытие граждан третьих стран в Финляндию через российскую границу прекратилось.
"В интересах всех, чтобы это закончилось. Не в интересах России и то, что россияне, живущие в Финляндии, не могут ездить в Россию", - заявил финский премьер-министр.
Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря. Пока не принималось решение о закрытии пункта "Райя-Йоосеппи".