https://ukraina.ru/20231126/1051347383.html

Финляндия готова закрыть последний КПП на границе в Россией

Финляндия готова закрыть последний КПП на границе в Россией - 26.11.2023 Украина.ру

Финляндия готова закрыть последний КПП на границе в Россией

В настоящее время власти Финляндии оставили открытым только один пункт пропуска на границе с Россией - "Райя-Йоосеппи"

2023-11-26T16:33

2023-11-26T16:33

2023-11-26T16:38

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Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе в Россией если неконтролируемый приток беженцев продолжится. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр Финляндии Петре Орпо в интервью радио Suomi.По его словам, финские власти при необходимости закроют все КПП на восточной границе и сосредоточат прием запросов на убежище в другом месте."Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или (морских — Ред.) портах, но не на восточной границе", — сказал Орпо.Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы неконтролируемое прибытие граждан третьих стран в Финляндию через российскую границу прекратилось. "В интересах всех, чтобы это закончилось. Не в интересах России и то, что россияне, живущие в Финляндии, не могут ездить в Россию", - заявил финский премьер-министр.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря. Пока не принималось решение о закрытии пункта "Райя-Йоосеппи".

https://ukraina.ru/20231124/1051311202.html

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новости, финляндия, россия, кпп, закрытие