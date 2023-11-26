ВСУ с беспилотников сбросили два боеприпаса на Кировский район Донецка - 26.11.2023 Украина.ру
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ВСУ с беспилотников сбросили два боеприпаса на Кировский район Донецка
ВСУ с беспилотников сбросили два боеприпаса на Кировский район Донецка - 26.11.2023 Украина.ру
ВСУ с беспилотников сбросили два боеприпаса на Кировский район Донецка
В середине дня по Донецку также было выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
2023-11-26T16:21
2023-11-26T16:21
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Вооруженные силы Украины сбросили на Кировский район Донецка по меньшей мере два боеприпаса с БПЛА. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины 26 ноября."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - г. Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, по Донецку в середине дня было выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Как сообщало издание Украина.ру, министр обороны Украины Рустем Умеров после заседания западной коалиции по поддержке ВСУ в формате в формате "Рамштайн" (по названию базы ВВС США в Германии), которое состоялось 22 ноября, сообщил о новых поставках НАТО для ВСУ. В частности, военную технику и боеприпасы калибра 155 мм на Украину поставит Германия.
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новости, донецк, всу, обстрелы, бпла
Новости, Донецк, ВСУ, обстрелы, БПЛА

ВСУ с беспилотников сбросили два боеприпаса на Кировский район Донецка

16:21 26.11.2023
 
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
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В середине дня по Донецку также было выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Вооруженные силы Украины сбросили на Кировский район Донецка по меньшей мере два боеприпаса с БПЛА. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины 26 ноября.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - г. Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, по Донецку в середине дня было выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Как сообщало издание Украина.ру, министр обороны Украины Рустем Умеров после заседания западной коалиции по поддержке ВСУ в формате в формате "Рамштайн" (по названию базы ВВС США в Германии), которое состоялось 22 ноября, сообщил о новых поставках НАТО для ВСУ. В частности, военную технику и боеприпасы калибра 155 мм на Украину поставит Германия.
Виды городов. Донецк - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Вчера, 12:30
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Донецк, есть пострадавшиеУкраинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом 25 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
 
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