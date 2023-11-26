https://ukraina.ru/20231126/1051347273.html

ВСУ с беспилотников сбросили два боеприпаса на Кировский район Донецка

ВСУ с беспилотников сбросили два боеприпаса на Кировский район Донецка - 26.11.2023 Украина.ру

ВСУ с беспилотников сбросили два боеприпаса на Кировский район Донецка

В середине дня по Донецку также было выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

2023-11-26T16:21

2023-11-26T16:21

2023-11-26T16:21

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Вооруженные силы Украины сбросили на Кировский район Донецка по меньшей мере два боеприпаса с БПЛА. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины 26 ноября."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.10 - г. Донецк (Кировский район): сброшено 2 боеприпаса с БПЛА", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, по Донецку в середине дня было выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Как сообщало издание Украина.ру, министр обороны Украины Рустем Умеров после заседания западной коалиции по поддержке ВСУ в формате в формате "Рамштайн" (по названию базы ВВС США в Германии), которое состоялось 22 ноября, сообщил о новых поставках НАТО для ВСУ. В частности, военную технику и боеприпасы калибра 155 мм на Украину поставит Германия.

https://ukraina.ru/20231125/1051334748.html

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новости, донецк, всу, обстрелы, бпла