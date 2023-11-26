Российская ПВО уничтожила ракеты ВСУ над Азовским морем - 26.11.2023 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила ракеты ВСУ над Азовским морем
Российская ПВО уничтожила ракеты ВСУ над Азовским морем - 26.11.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила ракеты ВСУ над Азовским морем
Российскими средствами противовоздушной обороны над акваторией Азовского моря уничтожены две украинские ракеты С-200 (переделанные для атак по наземным целям). Об этом сообщает Минобороны РФ
2023-11-26T16:08
2023-11-26T16:08
новости
украина
всу
пво
ракеты
азовское море
крым
россия
минобороны рф
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Попытка террористической атаки по российским объектам была пресечена около 11:00 в воскресенье 26 ноября. При этом ВСУ использовали ракеты зенитно-ракетного комплекса дальнего действия С-200, переделанные для поражения наземных целей.Ранее отмечались попытки ВСУ использовать зенитные ракеты, переделанные для поражения наземных целей. По мнению ряда аналитиков, такие решения вызваны дефицитом боеприпасов при том, что США во главе коалиции из полусотни государств (Контактная группа "Рамштайн") отправляют на Украину оружие и боеприпасы из своих арсеналов и делают огромные заказы на предприятиях ВПК по всему миру.Владимир Зеленский регулярно жалуется на дефицит средств ПВО. При этом С-200 является именно таким средством, разработанным в СССР и находящимся на вооружении ряда государств.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, пво, ракеты, азовское море, крым, россия, минобороны рф
Новости, Украина, ВСУ, ПВО, ракеты, Азовское море, Крым, Россия, Минобороны РФ

Российская ПВО уничтожила ракеты ВСУ над Азовским морем

16:08 26.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / ВіталійС-200 на параде в Киеве
С-200 на параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© commons.wikimedia.org / Віталій
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Российскими средствами противовоздушной обороны над акваторией Азовского моря уничтожены две украинские ракеты С-200 (переделанные для атак по наземным целям). Об этом сообщает Минобороны РФ
Попытка террористической атаки по российским объектам была пресечена около 11:00 в воскресенье 26 ноября. При этом ВСУ использовали ракеты зенитно-ракетного комплекса дальнего действия С-200, переделанные для поражения наземных целей.
Ранее отмечались попытки ВСУ использовать зенитные ракеты, переделанные для поражения наземных целей. По мнению ряда аналитиков, такие решения вызваны дефицитом боеприпасов при том, что США во главе коалиции из полусотни государств (Контактная группа "Рамштайн") отправляют на Украину оружие и боеприпасы из своих арсеналов и делают огромные заказы на предприятиях ВПК по всему миру.
Владимир Зеленский регулярно жалуется на дефицит средств ПВО. При этом С-200 является именно таким средством, разработанным в СССР и находящимся на вооружении ряда государств.
беспилотник БЛА БПЛА
25 августа, 16:24
Минобороны: ВС РФ отразили атаки беспилотника и зенитной ракеты С-200 в Калужской областиРоссийские подразделения пресекли атаку украинского беспилотника в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 25 августа
 
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