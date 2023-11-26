https://ukraina.ru/20231126/1051347034.html

В зоне СВО уничтожены 3 самолёта и 53 беспилотника ВСУ

В зоне СВО уничтожены 3 самолёта и 53 беспилотника ВСУ - 26.11.2023 Украина.ру

В зоне СВО уничтожены 3 самолёта и 53 беспилотника ВСУ

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты три самолета ВВС Украины - два Су-27 в Херсонской области и МиГ-29 в Днепропетровской области. Об этом 26 ноября сообщило Минобороны РФ

2023-11-26T15:52

2023-11-26T15:52

2023-11-26T15:53

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Согласно официальному сообщению, за сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Нырково, Золотаревка, Конопляновка (Луганская Народная Республика), Горловка и Липовое (Донецкая Народная Республика), Таволжанка (Харьковская область) и Саги (Херсонская область)."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128-ми районах", - проинформировало российское министерство.По его информации, всего с начала проведения СВО уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15642 единицы специальной военной автомобильной техники.Минобороны Росси также сообщило, что 26 ноября около 9.30 была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". В итоге дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей.

https://ukraina.ru/20231126/1051346362.html

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новости, сво, всу, потери всу, минобороны рф, сводка, днр, лнр, новые регионы рф, терроризм, бпла