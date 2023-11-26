https://ukraina.ru/20231126/1051346925.html

В немецком Дрездене осквернили пять табличек в память о жертвах нацизма

В немецком Дрездене осквернили пять табличек в память о жертвах нацизма - 26.11.2023 Украина.ру

В немецком Дрездене осквернили пять табличек в память о жертвах нацизма

Пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах нацизма в немецком Дрездене осквернили вандалы. Об этом 26 ноября сообщило издание Bild. Украина.ру, 26.11.2023

2023-11-26T15:29

2023-11-26T15:29

2023-11-26T15:29

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германия

мемориальные доски

нацизм

жертвы

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Пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах нацизма в немецком Дрездене осквернили вандалы. Об этом 26 ноября сообщило издание Bild."В субботу неизвестные облили краской пять камней преткновения в Дрездене. Кроме того, как сообщила полиция в воскресенье, на тротуаре были нарисованы руны СС", - пишет издание.Расследование по факту использования символики запрещенных организаций ведут органы госбезопасности Германии, отмечается в публикации.Камни преткновения укладываются в Германии с 1992 года в домов, где жили люди, ставшие жертвами нацистского террора. Это кубические бетонные камни окованные листами латуни, на которых выгравировано имя, год рождения, год и место смерти человека. Идея принадлежит немецкому художнику Гюнтеру Демингу — 100 000-й камень преткновения художник установил в Нюрнберге 26 мая 2023 года.

https://ukraina.ru/20231020/1050361014.html

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новости, германия, мемориальные доски, нацизм, жертвы