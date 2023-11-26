В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки - 26.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231126/1051346728.html
В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки
В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки - 26.11.2023 Украина.ру
В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки
В свои квартиры вернулись все жильцы дома, кроме тех, у кого в квартирах повреждены окна
2023-11-26T14:57
2023-11-26T14:57
новости
дроны
тульская область
многоэтажные дома
стекло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048407724_0:408:853:888_1920x0_80_0_0_d3febb930987651eba3bdaaf98e1310e.jpg
Поврежденные дроном окна тульской многоэтажки начали восстанавливать. Об этом 26 ноября сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Жильцы трех квартир, в которых в результате падения украинского дрона в ночь на 26 ноября были повреждены окна, разместились у родственников, уточнили в правительстве региона. Все остальные жильцы пострадавшего жилого дома вернулись домой.В настоящее время восстановление остекления ведется, отметил представитель экстренных служб Тульской области.Ранее губернатор региона Алексей Дюмин сообщил о пересечении атаки БПЛА над территорией Тульской области. Один из них потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, в результате чего повреждено остекление трех квартир. Один из жильцов дома получил легкое резанное ранение, ему оказана медицинская помощь.
https://ukraina.ru/20231126/1051343555.html
тульская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048407724_0:240:853:880_1920x0_80_0_0_797a270446352af047f4cc15e10f4890.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дроны, тульская область, многоэтажные дома, стекло
Новости, дроны, Тульская область, многоэтажные дома, стекло

В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки

14:57 26.11.2023
 
© Алексей Туманов Тула
Тула
© Алексей Туманов
Читать в
В свои квартиры вернулись все жильцы дома, кроме тех, у кого в квартирах повреждены окна
Поврежденные дроном окна тульской многоэтажки начали восстанавливать. Об этом 26 ноября сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Жильцы трех квартир, в которых в результате падения украинского дрона в ночь на 26 ноября были повреждены окна, разместились у родственников, уточнили в правительстве региона. Все остальные жильцы пострадавшего жилого дома вернулись домой.
В настоящее время восстановление остекления ведется, отметил представитель экстренных служб Тульской области.
Ранее губернатор региона Алексей Дюмин сообщил о пересечении атаки БПЛА над территорией Тульской области. Один из них потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, в результате чего повреждено остекление трех квартир. Один из жильцов дома получил легкое резанное ранение, ему оказана медицинская помощь.
Сбитый БПЛА ВСУ в Крыму
10:15
Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилецТульская область в ночь на 26 ноября подверглась атакам дронов ВСУ. Об этом в воскресенье утром 26 ноября сообщил официальный ТГ-канал области
 
НовостидроныТульская областьмногоэтажные домастекло
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Российская ПВО уничтожила ракеты ВСУ над Азовским морем
15:52В зоне СВО уничтожены 3 самолёта и 53 беспилотника ВСУ
15:29В немецком Дрездене осквернили пять табличек в память о жертвах нацизма
14:57В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки
14:41Песков рассказал в чем суть киевского режима
14:27Захарова унасекомила "отъехавшего" Чичваркина
14:02В сети появилось видео с брошенных позиций ВСУ в промзоне на юге Авдеевки
13:43BLM торжествует: в тюрьме США зарезали полицейского Шовена, осужденного за гибель Флойда
13:29Всё вернётся на круги своя! Легендарный Вячеслав Малежик о творчестве и будущем большой Росси
13:20Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод
13:10Welt: ВСУ не дает солдатам отдохнуть, опасаясь прорыва русских
13:00Разгром в Лавре, скандал с журналистами, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 26 ноября
12:19Раскольники ПЦУ разгромили один из корпусов Киево-Печерской лавры
12:13Следком России расследует "очередные факты преступных действий ВФУ" в Туле и Ясиноватой
12:05На Украине сотрудникам военкоматов разрешат снимать вручение повесток на видео
12:00Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ
11:38Константинов: Зеленский "координирует общую атмосферу русофобии"
10:51"Польские друзья должны вернуться к реальности": мэр Львова возмутил Польшу
10:15Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилец
09:44ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО
Лента новостейМолния