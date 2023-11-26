https://ukraina.ru/20231126/1051346728.html

В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки

В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки - 26.11.2023 Украина.ру

В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки

В свои квартиры вернулись все жильцы дома, кроме тех, у кого в квартирах повреждены окна

2023-11-26T14:57

2023-11-26T14:57

2023-11-26T14:57

новости

дроны

тульская область

многоэтажные дома

стекло

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Поврежденные дроном окна тульской многоэтажки начали восстанавливать. Об этом 26 ноября сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Жильцы трех квартир, в которых в результате падения украинского дрона в ночь на 26 ноября были повреждены окна, разместились у родственников, уточнили в правительстве региона. Все остальные жильцы пострадавшего жилого дома вернулись домой.В настоящее время восстановление остекления ведется, отметил представитель экстренных служб Тульской области.Ранее губернатор региона Алексей Дюмин сообщил о пересечении атаки БПЛА над территорией Тульской области. Один из них потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, в результате чего повреждено остекление трех квартир. Один из жильцов дома получил легкое резанное ранение, ему оказана медицинская помощь.

https://ukraina.ru/20231126/1051343555.html

тульская область

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новости, дроны, тульская область, многоэтажные дома, стекло