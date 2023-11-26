В Туле ведется ремонт окон в поврежденных дроном квартирах многоэтажки
© Алексей Туманов Тула
© Алексей Туманов
В свои квартиры вернулись все жильцы дома, кроме тех, у кого в квартирах повреждены окна
Поврежденные дроном окна тульской многоэтажки начали восстанавливать. Об этом 26 ноября сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Жильцы трех квартир, в которых в результате падения украинского дрона в ночь на 26 ноября были повреждены окна, разместились у родственников, уточнили в правительстве региона. Все остальные жильцы пострадавшего жилого дома вернулись домой.
В настоящее время восстановление остекления ведется, отметил представитель экстренных служб Тульской области.
Ранее губернатор региона Алексей Дюмин сообщил о пересечении атаки БПЛА над территорией Тульской области. Один из них потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, в результате чего повреждено остекление трех квартир. Один из жильцов дома получил легкое резанное ранение, ему оказана медицинская помощь.