https://ukraina.ru/20231126/1051344916.html
Тайны обложки "Экономиста". Они не предсказывают будущее, они управляют миром
Тайны обложки "Экономиста". Они не предсказывают будущее, они управляют миром - 26.11.2023 Украина.ру
Тайны обложки "Экономиста". Они не предсказывают будущее, они управляют миром
Что представляет собой журнал "Экономист", чьи обложки стали в последние годы такими знаменитыми? Вот и в этот раз на ней - Путин и Си Цзиньпин, Байден и Зеленский. Чтобы понять скрытую символику и тайны, которые в ни х скрыты, надо вспомнить историю журнала и выяснить, кто им владеет
2023-11-26T17:29
2023-11-26T17:29
2023-11-26T17:29
эксклюзив
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1a/1051348261_0:204:502:486_1920x0_80_0_0_19ec1bf96379bed53a6205cf9a153c8a.jpg
Давайте обратим внимание на оценку Карла Маркса. Да, да, того самого, классика научного коммунизма.Дело в том, что "Экономист" издается с 1843 года. И с тех пор практически не поменял политическую позицию.Карл Маркс дал вполне ясную и точную оценку: "Экономист" является европейским отделением мировой "финансовой аристократии".Таковым же это издание и остаётся по сей день: выражает мнение глобальных финансистов."Экономист" - не журнал, а еженедельная газета, в таком виде учредил это издание шотландский экономист и бизнесмен Джеймс Уилсон. И это тоже остаётся неизменным вот уже 180 лет.Главное направление - классический либерализм. В основном, финансовый.Очень упрощённо можно сформулировать основной принцип так: откройте границы своих стран нашим банкирам и финансистам. Иначе "мы идём к вам"! И это не шутка.ИсторияДжеймс Уилсон был основателем не только газеты "Эко́номист", но и основал банк "Чартерный банк Индии, Австралии и Китая". Банк был основан под "королевской хартией" английской королевы Виктории.От слова "хартия" и происходит слово "чартер", это оно и есть, просто в русском языке принято разное произношение. Хартия в переводе с греческого - бумага, документ. Отсюда же происходит и слово "карта".Все мы помним со школы "Великую хартию вольностей", она же "Magna carta"."Magna carta" даровал английский король Иоанн Безземельный в 1215 году аристократии и феодалам Британии. Конечно, увеличивая их права и привилегии. И подписал эту хартию в присутствии вооруженных баронов.Вот подобную же "хартию" дала королева Виктория банкиру Уилсону для основания его хитрого банка "Индии, Китая и Австралии".Это знак: банк имеет "патент" от королей Англии. Вооруженные бароны с бумагой королевы в кармане отправились в Индию и Китай.Конечно же, именно этот банк активно участвовал в "опиумных войнах", которые вела Ост-Индская компания в Китае. Именно в этот богатейший банк шла прибыль от ограбления Индии.Хватало денег, конечно, и на издание "Экономиста", на страницах которого джентльмены рассуждали о принципах свободной торговли и либерализма.К этому банку, кстати, имеет непосредственное отношение нынешний "новый" глава МИД Англии и бывший премьер Дэвид Кэмерон.Его прадед, немецкий финансист Эмиль Левита получил британское гражданство в 1871 году особым тайным решением кабинета Её Величества. И сразу стал директором Чартерного банка. И занялся тем, чем предписано было заниматься этому банку: "торговыми доходами к востоку от Суэца".Говорят, что этот банк - результат слияния капиталов английской аристократии и семейства Ротшильдов."Сеть старых друзей", давно опутавшая и Англию, и Европу, существует уже много столетий. Правящая верхушка мира практически не меняется. Они связаны дедушками, прадедушками, учёбой в одних и тех же колледжах Англии. Браками между "своими". И так - уже несколько столетий.Неизменный атрибут их спокойной сытой жизни - добрый старый "Экономист".А тот Чартерный банк, представьте себе, тоже дожил до сегодняшних дней!Он слился в 1969 году со "Стандарт банком". Дело "королевской хартии" и Джона Уилсона продолжается.Но кому же принадлежит сегодня любимое детище Уилсона - либеральный и влиятельный "Экономист"?ВладельцыЭто небольшой квест. Не так просто добраться до точного ответа.Половина акций принадлежит газете "Файнэншл Таймс".Сама же "ФТ", которую привычно называют британской газетой, принадлежит уже давно японской корпорации "Никкей" - акционерному обществу "Японские экономические новости"."Никкей" - владелец крупнейших СМИ и телекомпаний Японии, и теперь уже не только Японии. Это глобальная корпорация.А кому принадлежит "Никкей"? Кто владелец этой корпорации?Ответ удивительный: сотрудники компании. Якобы просто трудовой коллектив всей этой глобальной машиной и руководит. Да, вот так. Это же "независимые СМИ"!А как на самом деле? Думайте, что хотите. Но как можно поверить в то, что глобальной корпорацией, которая определяет национальные индексы Японии и Англии, управляет "трудовой коллектив" ?Ну а мы вернёмся пока что ко второй части. Кто владеет второй половиной "Экономиста"? Это гораздо интереснее, потому что скрыться за безликой вывеской "трудового японского коллектива" не получилось.Владельцы - знаменитая семья Аньелли. И семейство Ротшильдов, конечно. Они находятся в родстве друг с другом.Сколько стоит "Экономист"?Благодаря этой покупке, мы теперь знаем, сколько стоила половина "Экономист" - по крайней мере, тогда, когда она перешла к семейству Аньелли. Примерно 750 миллионов долларов. То есть вся газета "Экономист" стоит полтора миллиарда долларов.Это в шесть раз дороже, чем газета "Вашингтон пост", которую купил Джефф Безос, владелец Амазон. При этом "Вашингтон пост" выходит семь раз в неделю.Зачем платить такую цену? Ответ прост: это ценный актив, ценность которого не измеряется текущей прибылью."Экономист" даёт своим владельцам респектабельность, которую невозможно достичь другим путем.Аньелли, правда, не нуждаются в такой поддержке. Это владельцы автомобильного концерна "Фиат", которому принадлежат также такие марки, как Крайслер, Альфа Ромео и Феррари. Знаменитый футбольный клуб "Ювентус", который вроде бы сейчас собираются продавать. И много чего ещё.Они давно породнились с представителями аристократических династий Европы: Бурбоны, Капетинги, графы, миланские герцоги и князья Монако, принцы и принцессы Европы. Семейство Ротшильдов, конечно.Аньелли - друзья бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера, английского короля Карла Третьего и многих других членов "всемирной финансовой аристократии".Вы тоже знакомы с семейством Аньелли. Конечно, не напрямую, но "ниточка" есть. Знаменитая "копейка", ВАЗ - 001, начала выпускаться в СССР на заводе в Тольятти благодаря тогдашнему сотрудничеству концерна "ФИАТ" с Советским союзом. Джанни Аньелли приезжал тогда в СССР, побывал в Тольятти.Глашатаи кукловодовТак иногда называют "Экономист". И это частично правда. Аньелли и другая финансовая аристократия Европы с большим удовольствием двигает "пешками" - правительствами стран, ЕС, международными фондами и организациями.Другое дело, что изданий у них много, и это далеко не только "Экономист".И даже особых тайн нет. Достаточно почитать книги того же Генри Киссинджера. Например, его "Мировой порядок", книга вышла в 2014 году.Нет ничего особо примечательного, таинственного или конспиративного именно в самом "Экономисте". Он был и остаётся довольно скучным, но в то же время очень респектабельным изданием.Стоп. А как же обложки?А что обложки? Возьмем десять последних обложек и положим перед собой. В этих странных "весёлых картинках" точно нет никаких прозорливых "предсказаний будущего". Есть набор популярных трендов и политиков. Все собрано в кучу, в которой комментаторы находят "предсказания".Эти картинки почти бессмысленны. Как простой набор символов, они допускают многообразие прочтения. Тем и интересны! Но только этим. Каждый "видит своё".Бывают, правда, очень интересные "рецензии обложек". Куда интереснее, чем сами картинки.Но никакого глубокого смысла в этих картинках нет."Послания Ротшильдов", как называют обложки "Экономиста", не тянут на серьезный анализ. Да и зачем и кому нужно выносить на обложки какие-то таинственные, зашифрованные послания?Тем более таким респектабельным людям, с такими традициями: опиумные войны в Китае, тотальная колонизация Индии, да и всего, что было "к востоку от Суэца". Им то зачем "зашифровывать" послания? Их цели ясны и так.Мировая финансовая аристократия, о которой писал Карл Маркс, никуда не делась, и продолжает руководить повесткой.Когда в следующий раз вы будете читать статью или мнение из "Экономист", знайте: это мнение финансистов, которые по прежнему мечтают управлять всем миром.И никаких "зашифрованных тайн".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, зарубежье
Тайны обложки "Экономиста". Они не предсказывают будущее, они управляют миром
Что представляет собой журнал "Экономист", чьи обложки стали в последние годы такими знаменитыми? Вот и в этот раз на ней - Путин и Си Цзиньпин, Байден и Зеленский. Чтобы понять скрытую символику и тайны, которые в ни х скрыты, надо вспомнить историю журнала и выяснить, кто им владеет
Давайте обратим внимание на оценку Карла Маркса. Да, да, того самого, классика научного коммунизма.
Дело в том, что "Экономист" издается с 1843 года. И с тех пор практически не поменял политическую позицию.
Карл Маркс дал вполне ясную и точную оценку: "Экономист" является европейским отделением мировой "финансовой аристократии".
Таковым же это издание и остаётся по сей день: выражает мнение глобальных финансистов.
"Экономист" - не журнал, а еженедельная газета, в таком виде учредил это издание шотландский экономист и бизнесмен Джеймс Уилсон. И это тоже остаётся неизменным вот уже 180 лет.
Главное направление - классический либерализм. В основном, финансовый.
Очень упрощённо можно сформулировать основной принцип так: откройте границы своих стран нашим банкирам и финансистам. Иначе "мы идём к вам"! И это не шутка.
Джеймс Уилсон был основателем не только газеты "Эко́номист", но и основал банк "Чартерный банк Индии, Австралии и Китая". Банк был основан под "королевской хартией" английской королевы Виктории.
От слова "хартия" и происходит слово "чартер", это оно и есть, просто в русском языке принято разное произношение. Хартия в переводе с греческого - бумага, документ. Отсюда же происходит и слово "карта".
Все мы помним со школы "Великую хартию вольностей", она же "Magna carta".
"Magna carta" даровал английский король Иоанн Безземельный в 1215 году аристократии и феодалам Британии. Конечно, увеличивая их права и привилегии. И подписал эту хартию в присутствии вооруженных баронов.
Вот подобную же "хартию" дала королева Виктория банкиру Уилсону для основания его хитрого банка "Индии, Китая и Австралии".
Это знак: банк имеет "патент" от королей Англии. Вооруженные бароны с бумагой королевы в кармане отправились в Индию и Китай.
Конечно же, именно этот банк активно участвовал в "опиумных войнах", которые вела Ост-Индская компания в Китае. Именно в этот богатейший банк шла прибыль от ограбления Индии.
Хватало денег, конечно, и на издание "Экономиста", на страницах которого джентльмены рассуждали о принципах свободной торговли и либерализма.
К этому банку, кстати, имеет непосредственное отношение нынешний "новый" глава МИД Англии и бывший премьер Дэвид Кэмерон.
Его прадед, немецкий финансист Эмиль Левита получил британское гражданство в 1871 году особым тайным решением кабинета Её Величества. И сразу стал директором Чартерного банка. И занялся тем, чем предписано было заниматься этому банку: "торговыми доходами к востоку от Суэца".
Говорят, что этот банк - результат слияния капиталов английской аристократии и семейства Ротшильдов.
"Сеть старых друзей", давно опутавшая и Англию, и Европу, существует уже много столетий. Правящая верхушка мира практически не меняется. Они связаны дедушками, прадедушками, учёбой в одних и тех же колледжах Англии. Браками между "своими". И так - уже несколько столетий.
Неизменный атрибут их спокойной сытой жизни - добрый старый "Экономист".
А тот Чартерный банк, представьте себе, тоже дожил до сегодняшних дней!
Он слился в 1969 году со "Стандарт банком". Дело "королевской хартии" и Джона Уилсона продолжается.
Но кому же принадлежит сегодня любимое детище Уилсона - либеральный и влиятельный "Экономист"?
Это небольшой квест. Не так просто добраться до точного ответа.
Половина акций принадлежит газете "Файнэншл Таймс".
Сама же "ФТ", которую привычно называют британской газетой, принадлежит уже давно японской корпорации "Никкей" - акционерному обществу "Японские экономические новости".
"Никкей" - владелец крупнейших СМИ и телекомпаний Японии, и теперь уже не только Японии. Это глобальная корпорация.
А кому принадлежит "Никкей"? Кто владелец этой корпорации?
Ответ удивительный: сотрудники компании. Якобы просто трудовой коллектив всей этой глобальной машиной и руководит. Да, вот так. Это же "независимые СМИ"!
А как на самом деле? Думайте, что хотите. Но как можно поверить в то, что глобальной корпорацией, которая определяет национальные индексы Японии и Англии, управляет "трудовой коллектив" ?
Ну а мы вернёмся пока что ко второй части. Кто владеет второй половиной "Экономиста"? Это гораздо интереснее, потому что скрыться за безликой вывеской "трудового японского коллектива" не получилось.
Владельцы - знаменитая семья Аньелли. И семейство Ротшильдов, конечно. Они находятся в родстве друг с другом.
Сколько стоит "Экономист"?
Благодаря этой покупке, мы теперь знаем, сколько стоила половина "Экономист" - по крайней мере, тогда, когда она перешла к семейству Аньелли. Примерно 750 миллионов долларов. То есть вся газета "Экономист" стоит полтора миллиарда долларов.
Это в шесть раз дороже, чем газета "Вашингтон пост", которую купил Джефф Безос, владелец Амазон. При этом "Вашингтон пост" выходит семь раз в неделю.
Зачем платить такую цену? Ответ прост: это ценный актив, ценность которого не измеряется текущей прибылью.
"Экономист" даёт своим владельцам респектабельность, которую невозможно достичь другим путем.
Аньелли, правда, не нуждаются в такой поддержке. Это владельцы автомобильного концерна "Фиат", которому принадлежат также такие марки, как Крайслер, Альфа Ромео и Феррари. Знаменитый футбольный клуб "Ювентус", который вроде бы сейчас собираются продавать. И много чего ещё.
Они давно породнились с представителями аристократических династий Европы: Бурбоны, Капетинги, графы, миланские герцоги и князья Монако, принцы и принцессы Европы. Семейство Ротшильдов, конечно.
Аньелли - друзья бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера, английского короля Карла Третьего и многих других членов "всемирной финансовой аристократии".
Вы тоже знакомы с семейством Аньелли. Конечно, не напрямую, но "ниточка" есть. Знаменитая "копейка", ВАЗ - 001, начала выпускаться в СССР на заводе в Тольятти благодаря тогдашнему сотрудничеству концерна "ФИАТ" с Советским союзом. Джанни Аньелли приезжал тогда в СССР, побывал в Тольятти.
Так иногда называют "Экономист". И это частично правда. Аньелли и другая финансовая аристократия Европы с большим удовольствием двигает "пешками" - правительствами стран, ЕС, международными фондами и организациями.
Другое дело, что изданий у них много, и это далеко не только "Экономист".
И даже особых тайн нет. Достаточно почитать книги того же Генри Киссинджера. Например, его "Мировой порядок", книга вышла в 2014 году.
Нет ничего особо примечательного, таинственного или конспиративного именно в самом "Экономисте". Он был и остаётся довольно скучным, но в то же время очень респектабельным изданием.
А что обложки? Возьмем десять последних обложек и положим перед собой. В этих странных "весёлых картинках" точно нет никаких прозорливых "предсказаний будущего". Есть набор популярных трендов и политиков. Все собрано в кучу, в которой комментаторы находят "предсказания".
Эти картинки почти бессмысленны. Как простой набор символов, они допускают многообразие прочтения. Тем и интересны! Но только этим. Каждый "видит своё".
Бывают, правда, очень интересные "рецензии обложек". Куда интереснее, чем сами картинки.
Но никакого глубокого смысла в этих картинках нет.
"Послания Ротшильдов", как называют обложки "Экономиста", не тянут на серьезный анализ. Да и зачем и кому нужно выносить на обложки какие-то таинственные, зашифрованные послания?
Тем более таким респектабельным людям, с такими традициями: опиумные войны в Китае, тотальная колонизация Индии, да и всего, что было "к востоку от Суэца". Им то зачем "зашифровывать" послания? Их цели ясны и так.
Мировая финансовая аристократия, о которой писал Карл Маркс, никуда не делась, и продолжает руководить повесткой.
Когда в следующий раз вы будете читать статью или мнение из "Экономист", знайте: это мнение финансистов, которые по прежнему мечтают управлять всем миром.
И никаких "зашифрованных тайн".