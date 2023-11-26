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Тайны обложки "Экономиста". Они не предсказывают будущее, они управляют миром

Тайны обложки "Экономиста". Они не предсказывают будущее, они управляют миром - 26.11.2023 Украина.ру

Тайны обложки "Экономиста". Они не предсказывают будущее, они управляют миром

Что представляет собой журнал "Экономист", чьи обложки стали в последние годы такими знаменитыми? Вот и в этот раз на ней - Путин и Си Цзиньпин, Байден и Зеленский. Чтобы понять скрытую символику и тайны, которые в ни х скрыты, надо вспомнить историю журнала и выяснить, кто им владеет

2023-11-26T17:29

2023-11-26T17:29

2023-11-26T17:29

эксклюзив

зарубежье

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Давайте обратим внимание на оценку Карла Маркса. Да, да, того самого, классика научного коммунизма.Дело в том, что "Экономист" издается с 1843 года. И с тех пор практически не поменял политическую позицию.Карл Маркс дал вполне ясную и точную оценку: "Экономист" является европейским отделением мировой "финансовой аристократии".Таковым же это издание и остаётся по сей день: выражает мнение глобальных финансистов."Экономист" - не журнал, а еженедельная газета, в таком виде учредил это издание шотландский экономист и бизнесмен Джеймс Уилсон. И это тоже остаётся неизменным вот уже 180 лет.Главное направление - классический либерализм. В основном, финансовый.Очень упрощённо можно сформулировать основной принцип так: откройте границы своих стран нашим банкирам и финансистам. Иначе "мы идём к вам"! И это не шутка.ИсторияДжеймс Уилсон был основателем не только газеты "Эко́номист", но и основал банк "Чартерный банк Индии, Австралии и Китая". Банк был основан под "королевской хартией" английской королевы Виктории.От слова "хартия" и происходит слово "чартер", это оно и есть, просто в русском языке принято разное произношение. Хартия в переводе с греческого - бумага, документ. Отсюда же происходит и слово "карта".Все мы помним со школы "Великую хартию вольностей", она же "Magna carta"."Magna carta" даровал английский король Иоанн Безземельный в 1215 году аристократии и феодалам Британии. Конечно, увеличивая их права и привилегии. И подписал эту хартию в присутствии вооруженных баронов.Вот подобную же "хартию" дала королева Виктория банкиру Уилсону для основания его хитрого банка "Индии, Китая и Австралии".Это знак: банк имеет "патент" от королей Англии. Вооруженные бароны с бумагой королевы в кармане отправились в Индию и Китай.Конечно же, именно этот банк активно участвовал в "опиумных войнах", которые вела Ост-Индская компания в Китае. Именно в этот богатейший банк шла прибыль от ограбления Индии.Хватало денег, конечно, и на издание "Экономиста", на страницах которого джентльмены рассуждали о принципах свободной торговли и либерализма.К этому банку, кстати, имеет непосредственное отношение нынешний "новый" глава МИД Англии и бывший премьер Дэвид Кэмерон.Его прадед, немецкий финансист Эмиль Левита получил британское гражданство в 1871 году особым тайным решением кабинета Её Величества. И сразу стал директором Чартерного банка. И занялся тем, чем предписано было заниматься этому банку: "торговыми доходами к востоку от Суэца".Говорят, что этот банк - результат слияния капиталов английской аристократии и семейства Ротшильдов."Сеть старых друзей", давно опутавшая и Англию, и Европу, существует уже много столетий. Правящая верхушка мира практически не меняется. Они связаны дедушками, прадедушками, учёбой в одних и тех же колледжах Англии. Браками между "своими". И так - уже несколько столетий.Неизменный атрибут их спокойной сытой жизни - добрый старый "Экономист".А тот Чартерный банк, представьте себе, тоже дожил до сегодняшних дней!Он слился в 1969 году со "Стандарт банком". Дело "королевской хартии" и Джона Уилсона продолжается.Но кому же принадлежит сегодня любимое детище Уилсона - либеральный и влиятельный "Экономист"?ВладельцыЭто небольшой квест. Не так просто добраться до точного ответа.Половина акций принадлежит газете "Файнэншл Таймс".Сама же "ФТ", которую привычно называют британской газетой, принадлежит уже давно японской корпорации "Никкей" - акционерному обществу "Японские экономические новости"."Никкей" - владелец крупнейших СМИ и телекомпаний Японии, и теперь уже не только Японии. Это глобальная корпорация.А кому принадлежит "Никкей"? Кто владелец этой корпорации?Ответ удивительный: сотрудники компании. Якобы просто трудовой коллектив всей этой глобальной машиной и руководит. Да, вот так. Это же "независимые СМИ"!А как на самом деле? Думайте, что хотите. Но как можно поверить в то, что глобальной корпорацией, которая определяет национальные индексы Японии и Англии, управляет "трудовой коллектив" ?Ну а мы вернёмся пока что ко второй части. Кто владеет второй половиной "Экономиста"? Это гораздо интереснее, потому что скрыться за безликой вывеской "трудового японского коллектива" не получилось.Владельцы - знаменитая семья Аньелли. И семейство Ротшильдов, конечно. Они находятся в родстве друг с другом.Сколько стоит "Экономист"?Благодаря этой покупке, мы теперь знаем, сколько стоила половина "Экономист" - по крайней мере, тогда, когда она перешла к семейству Аньелли. Примерно 750 миллионов долларов. То есть вся газета "Экономист" стоит полтора миллиарда долларов.Это в шесть раз дороже, чем газета "Вашингтон пост", которую купил Джефф Безос, владелец Амазон. При этом "Вашингтон пост" выходит семь раз в неделю.Зачем платить такую цену? Ответ прост: это ценный актив, ценность которого не измеряется текущей прибылью."Экономист" даёт своим владельцам респектабельность, которую невозможно достичь другим путем.Аньелли, правда, не нуждаются в такой поддержке. Это владельцы автомобильного концерна "Фиат", которому принадлежат также такие марки, как Крайслер, Альфа Ромео и Феррари. Знаменитый футбольный клуб "Ювентус", который вроде бы сейчас собираются продавать. И много чего ещё.Они давно породнились с представителями аристократических династий Европы: Бурбоны, Капетинги, графы, миланские герцоги и князья Монако, принцы и принцессы Европы. Семейство Ротшильдов, конечно.Аньелли - друзья бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера, английского короля Карла Третьего и многих других членов "всемирной финансовой аристократии".Вы тоже знакомы с семейством Аньелли. Конечно, не напрямую, но "ниточка" есть. Знаменитая "копейка", ВАЗ - 001, начала выпускаться в СССР на заводе в Тольятти благодаря тогдашнему сотрудничеству концерна "ФИАТ" с Советским союзом. Джанни Аньелли приезжал тогда в СССР, побывал в Тольятти.Глашатаи кукловодовТак иногда называют "Экономист". И это частично правда. Аньелли и другая финансовая аристократия Европы с большим удовольствием двигает "пешками" - правительствами стран, ЕС, международными фондами и организациями.Другое дело, что изданий у них много, и это далеко не только "Экономист".И даже особых тайн нет. Достаточно почитать книги того же Генри Киссинджера. Например, его "Мировой порядок", книга вышла в 2014 году.Нет ничего особо примечательного, таинственного или конспиративного именно в самом "Экономисте". Он был и остаётся довольно скучным, но в то же время очень респектабельным изданием.Стоп. А как же обложки?А что обложки? Возьмем десять последних обложек и положим перед собой. В этих странных "весёлых картинках" точно нет никаких прозорливых "предсказаний будущего". Есть набор популярных трендов и политиков. Все собрано в кучу, в которой комментаторы находят "предсказания".Эти картинки почти бессмысленны. Как простой набор символов, они допускают многообразие прочтения. Тем и интересны! Но только этим. Каждый "видит своё".Бывают, правда, очень интересные "рецензии обложек". Куда интереснее, чем сами картинки.Но никакого глубокого смысла в этих картинках нет."Послания Ротшильдов", как называют обложки "Экономиста", не тянут на серьезный анализ. Да и зачем и кому нужно выносить на обложки какие-то таинственные, зашифрованные послания?Тем более таким респектабельным людям, с такими традициями: опиумные войны в Китае, тотальная колонизация Индии, да и всего, что было "к востоку от Суэца". Им то зачем "зашифровывать" послания? Их цели ясны и так.Мировая финансовая аристократия, о которой писал Карл Маркс, никуда не делась, и продолжает руководить повесткой.Когда в следующий раз вы будете читать статью или мнение из "Экономист", знайте: это мнение финансистов, которые по прежнему мечтают управлять всем миром.И никаких "зашифрованных тайн".

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье