https://ukraina.ru/20231126/1051344581.html

Разгром в Лавре, скандал с журналистами, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 26 ноября

Разгром в Лавре, скандал с журналистами, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 26 ноября - 26.11.2023 Украина.ру

Разгром в Лавре, скандал с журналистами, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 26 ноября

Раскольники из "ПЦУ" устроили разгром в двух корпусах Киево-Печерской лавры. Командование Воздушных сил ВСУ вынуждено было оправдываться за британских журналистов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-26T13:00

2023-11-26T13:00

2023-11-26T13:00

хроники

эксклюзив

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У ВСУ нет претензий к журналистам The Sun и Reuters, которые сняли работу сил ПВО над Киевом в ночь на 25 ноября, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат."Я видел видео, там нет ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство. В сети запрещено публиковать фото и видео с "чувствительной информацией" - когда видно место пуска зенитной ракеты. Противник может это же видео иметь с нескольких точек, и на перекрестке этих точек можно безошибочно определить, откуда именно производился пуск", - отметил Игнат.Ранее упомянутые британские СМИ опубликовали видео работы ПВО над Киевом, чем вызвали ожесточённую критику со стороны украинцев. На Украине запрещено снимать и выкладывать в общий доступ видео работы средств ПВО. К некоторым блогерам, публиковавшим подобные видео, позже приходили представители СБУ. Примечательно, что по этой же причине украинские СМИ и отдельные блогеры не рискуют распространять видео, снятые теми же западными журналистами.Разгром в ЛавреСоюз православных журналистов сообщил о разгроме в одном из корпусов Киево-Печерской лавры."Киево-Печерская лавра. Акцией с обглодаными костями (днём ранее активисты "Православной церкви Украины" развесили обглоданные кости у храма Сергия Радонежского — Ред.) дело не ограничилось. Активисты от "ПЦУ" пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а", - указывалось в публикации.Кроме того, как сообщил "Монастырский вестник Украины", разгром был учинён и в 42-м корпусе монастыря."Сегодня, 26 ноября, около 5-го часа утра в Киево-Печерской лавре в 42-ом корпусе были выбиты окна, вырваны и погнуты роллеты, жалюзи, электрические провода, разбросаны по улице свечки. Пострадали: канцелярия, бухгалтерия, ризница, ювелирная мастерская. Проникновения в помещения не было", - отмечалось в сообщении.На место происшествия был вызван наряд полиции для расследования.Обстрелы и беспилотникиКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 9 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударного БПЛА, на горловском 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 110 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе мальчика 2012 года рождения, в Кировском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Ясиноватой и Никитовском районе Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 37 снарядов калибром 155 мм и 2 боеприпаса с БПЛА, по Макеевке — 3 ракеты из РСЗО, по Кировскому району Макеевки — 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 52 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 52 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 26; Голая Пристань — 7; Новые Лагеря — 6; Алёшки — 8; Обрывка — 5", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Обрывка, Алёшки, Днепряны, Крынки.В свою очередь администрация Горностаевского муниципального округа сообщила, что за сутки в округе было зарегистрировано 70 прилётов со стороны ВСУ."Интенсивность огня ВСУ по населенным пунктам района не снижается. За сутки зафиксировано более 70 прилётов. Наиболее интенсивно огонь вёлся по Горностаевке, Каирам, Заводовке. С 08:15 до до 09:00 и с 22:45 до 23:30 осуществлена групповая атака вражеских дронов на Константиновку и Каиры", - указывалось в сообщении.В администрации указали, что за минувшие сутки аварийные бригады выполнили ремонт по 4 заявкам жителей об обрывах электросетей в райцентре и Каирах. На утро электроснабжением были обеспечены все населённые пункты."Сегодня обстрел нацистов начался с 7 утра. Под ударом также район Горностаевки и Каир", - сообщила администрация.Утром 26 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал у себя в телеграм-канале сводку ударов по этому региону РФ со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по селу Устинка – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка сбит дрон-камикадзе. <...> В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. <...> В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – установлено 4 прилета. <...> В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 гранатометных выстрелов. <...> В Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи", - отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы был посажен украинский дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – было установлено два прилёта. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было.В Шебекинском городском округе по селу Муром было выпущено два миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений не было.Кроме того, продолжились атаки беспилотников на отдалённые от границы с Украиной регионы России."26 ноября текущего около 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей", - сообщило министерство обороны России в своём телеграм-канале 10:55.По мнению некоторых комментаторов, такая активность Украины может быть связана с желанием потушить скандал с высказываниями главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии."А вы знаете, что этой бессмысленной атакой 24 дронов, приведшей к порезанной ноге какого-то жителя Тулы, Банковая хотела отвлечь внимание от откровений Арахамии Серьёзно. Я так понимаю, идея Подоляка. Спецслужбы ничего толкового сделать давно не могут. Малюк мусолит крымский мост по двухсотому разу в интервью, все заняты бизнесом и крышеванием, никого операции не интересуют. Похоже, что в ОП уже есть своя оппозиция, тихая, но сейчас тихо собирающая компру. "Мы не знали, это все они". Посыпалось. Если бы Арахамия, один из самых решающих в окружении Зеленского, это не сказал бы - это было бы "московской пропагандой" и ИПСО. Надо переключать внимание. Могут еще в Кремль запустить беспилотник детский или на Шария 23146-е уголовное дело завести. Но будут стараться переключить внимание народа. Слишком бахнуло. Слишком многие прозрели. Лично я не верил в то, что Джонсон сказал "воевать". Даже понимая ничтожность этих личностей, не верил", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Ранее Арахамия заявил, что Россия и Украина были готовы подписать мирные соглашения в Стамбуле в 2022 году, однако бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон настоял на продолжении боевых действий. В результате Украина продолжила воевать.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив