https://ukraina.ru/20231126/1051344209.html

Следком России расследует "очередные факты преступных действий ВФУ" в Туле и Ясиноватой

Следком России расследует "очередные факты преступных действий ВФУ" в Туле и Ясиноватой - 26.11.2023 Украина.ру

Следком России расследует "очередные факты преступных действий ВФУ" в Туле и Ясиноватой

Следственный комитет России намерен "расследовать очередные факты преступных действий ВФУ". Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба российского ведомства

2023-11-26T12:13

2023-11-26T12:13

2023-11-26T12:13

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"В результате атаки ВФУ в многоквартирном доме в Туле повреждено остекление трех квартир, легкое резаное ранение получил один из жильцов дома, ему оказана медицинская помощь", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что "в результате обстрела украинскими националистами населенного пункта Ясиноватая в ДНР ранение получил ребенок – мальчик 2012 года рождения".В российском ведомстве пообещали, что следователи СК РФ "установят все обстоятельства указанных преступлений, а также причастных к ним лиц".Накануне ВСУ обстреляли населённые пункты ДНР. Повреждения получили семь жилых домов в Донецке, Горловке и Ясиноватой, три объекта гражданской инфраструктуры, объект энергетики в Ясиноватой, Дом культуры и храм в Горловке. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Ясиноватой "ранен мальчик 2012 года рождения – он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести".

https://ukraina.ru/20231126/1051343555.html

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новости, следственный комитет рф, следствие, следователи, тульская область, ясиноватая, терроризм, всу, военные преступления, сво, мирные жители, днр