Следком России расследует "очередные факты преступных действий ВФУ" в Туле и Ясиноватой - 26.11.2023 Украина.ру
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Следком России расследует "очередные факты преступных действий ВФУ" в Туле и Ясиноватой
Следком России расследует "очередные факты преступных действий ВФУ" в Туле и Ясиноватой - 26.11.2023 Украина.ру
Следком России расследует "очередные факты преступных действий ВФУ" в Туле и Ясиноватой
Следственный комитет России намерен "расследовать очередные факты преступных действий ВФУ". Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба российского ведомства
2023-11-26T12:13
2023-11-26T12:13
новости
следственный комитет рф
следствие
следователи
тульская область
ясиноватая
терроризм
всу
военные преступления
сво
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"В результате атаки ВФУ в многоквартирном доме в Туле повреждено остекление трех квартир, легкое резаное ранение получил один из жильцов дома, ему оказана медицинская помощь", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что "в результате обстрела украинскими националистами населенного пункта Ясиноватая в ДНР ранение получил ребенок – мальчик 2012 года рождения".В российском ведомстве пообещали, что следователи СК РФ "установят все обстоятельства указанных преступлений, а также причастных к ним лиц".Накануне ВСУ обстреляли населённые пункты ДНР. Повреждения получили семь жилых домов в Донецке, Горловке и Ясиноватой, три объекта гражданской инфраструктуры, объект энергетики в Ясиноватой, Дом культуры и храм в Горловке. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Ясиноватой "ранен мальчик 2012 года рождения – он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести".
https://ukraina.ru/20231126/1051343555.html
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новости, следственный комитет рф, следствие, следователи, тульская область, ясиноватая, терроризм, всу, военные преступления, сво, мирные жители, днр
Новости, Следственный Комитет РФ, следствие, следователи, Тульская область, Ясиноватая, терроризм, ВСУ, Военные преступления, СВО, мирные жители, ДНР

Следком России расследует "очередные факты преступных действий ВФУ" в Туле и Ясиноватой

12:13 26.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следственный комитет России намерен "расследовать очередные факты преступных действий ВФУ". Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба российского ведомства
"В результате атаки ВФУ в многоквартирном доме в Туле повреждено остекление трех квартир, легкое резаное ранение получил один из жильцов дома, ему оказана медицинская помощь", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что "в результате обстрела украинскими националистами населенного пункта Ясиноватая в ДНР ранение получил ребенок – мальчик 2012 года рождения".

В российском ведомстве пообещали, что следователи СК РФ "установят все обстоятельства указанных преступлений, а также причастных к ним лиц".
Накануне ВСУ обстреляли населённые пункты ДНР. Повреждения получили семь жилых домов в Донецке, Горловке и Ясиноватой, три объекта гражданской инфраструктуры, объект энергетики в Ясиноватой, Дом культуры и храм в Горловке. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Ясиноватой "ранен мальчик 2012 года рождения – он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести".
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10:15
Дрон ВСУ врезался в тульскую многоэтажку – пострадал жилецТульская область в ночь на 26 ноября подверглась атакам дронов ВСУ. Об этом в воскресенье утром 26 ноября сообщил официальный ТГ-канал области
 
НовостиСледственный Комитет РФследствиеследователиТульская областьЯсиноватаятерроризмВСУВоенные преступленияСВОмирные жителиДНР
 
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12:19Раскольники ПЦУ разгромили один из корпусов Киево-Печерской лавры
12:13Следком России расследует "очередные факты преступных действий ВФУ" в Туле и Ясиноватой
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