Атака дронов. Главное на Украине на утро 26 ноября - 26.11.2023 Украина.ру
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Атака дронов. Главное на Украине на утро 26 ноября
Атака дронов. Главное на Украине на утро 26 ноября - 26.11.2023 Украина.ру
Атака дронов. Главное на Украине на утро 26 ноября
Украина атаковала при помощи БПЛА несколько регионов России
2023-11-26T09:43
2023-11-26T10:09
эксклюзив
хроники
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О массированной атаке беспилотников одними из первых начали сообщать главы некоторых регионов"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается", - написал в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин в 04:25.Через минуту Минобороны РФ сообщило о массированном налёте украинских БПЛА на регионы РФ."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Позже, в 05:00 мэр Москвы сообщил о ещё одном БПЛА, попытавшемся атаковать столицу."Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - отметил Собянин.Спустя 52 минуты он рассказал о ещё одном украинском дроне."Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет. Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - указал мэр Москвы.В 05:44 в телеграм-канале правительства Тульской области появилось сообщение об атаке украинских БПЛА на этот город."В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир", - рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Как отмечалось в сообщении правительства региона, жители из подъезда, в котором расположены квартиры с повреждёнными стеклами, временно были размещены в ближайшем детском саду."На данный момент они уже вернулись к себе домой, те у кого были выбиты стекла временно разместятся у родственников. Также им были предложены гостиничные номера. Ещё один БПЛА подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - сообщало правительство Тульской области.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 04:24 также сообщил об атаке на свой регион украинских беспилотников."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Карачевским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в своём телеграм-канале.В 05:48 Богомаз сообщил о ещё одной атаке украинских беспилотников."Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - указал он.В 06:57 губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил об атаке украинских дронов."Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в своём телеграм-канале.К тому времени о новой атаке сообщило министерство обороны России."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - отмечалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ в 06:21.Спустя два с лишним часа стало известно о новой атаке украинских БПЛА."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал губернатор Брянской области Богомаз в своём телеграм-канале в 08:55.За час до этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв у себя в телеграм-канале подвёл итоги ночной атаки украинских БПЛА на регион."Сегодня ночью 5 БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над 4 муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В 3 случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо. Прошу всех сохранять спокойствие", - написал он в 07:42.Телеграм-канал SHOT опубликовал видео из Тулы, где в результате падения украинского дрона повреждения получил многоквартирный жилой дом.Пока модели беспилотников, атаковавших российские регионы, не называются. Однако, скорее всего, речь может идти о БПЛА "Бобёр" - дальнобойном украинском дроне, созданном на основании западного БПЛА."Мы дошли от [предоставленного Западом] изделия до "дедушки Бобра", а от "дедушки Бобра" эволюционировали до "Бобра". Т.е. у нас создаётся, создалась какая-то своя школа. Своё производство какое-то. Т.е. это не штучный продукт. Его не делают по 5 штук в месяц. Это серийное производство. Его можно развернуть. Чтобы его развернуть нужны деньги — очевидно, что оно опирается на иностранную элементную базу, как и любые беспилотники в стране", - рассказывал вечером 18 ноября в интервью порталу Militarniy глава украинского фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут.Его фонд собрал на организацию производства этих беспилотников 230 млн грн. (около 570 млн руб., - Ред.). При этом Чмут отмечал, что данные БПЛА для украинских силовых структур закупают и другие украинские волонтёры.
https://ukraina.ru/20231125/1051338442.html
https://ukraina.ru/20231125/1051335294.html
https://ukraina.ru/20231125/1051333322.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Атака дронов. Главное на Украине на утро 26 ноября

09:43 26.11.2023 (обновлено: 10:09 26.11.2023)
 
© X / Serhiy PrytulaUJ-26 Beaver БПЛА "Бобер"
UJ-26 Beaver БПЛА Бобер - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© X / Serhiy Prytula
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина атаковала при помощи БПЛА несколько регионов России
О массированной атаке беспилотников одними из первых начали сообщать главы некоторых регионов
"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается", - написал в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин в 04:25.
Через минуту Минобороны РФ сообщило о массированном налёте украинских БПЛА на регионы РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.
Позже, в 05:00 мэр Москвы сообщил о ещё одном БПЛА, попытавшемся атаковать столицу.
"Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - отметил Собянин.
Спустя 52 минуты он рассказал о ещё одном украинском дроне.
"Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет. Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - указал мэр Москвы.
В 05:44 в телеграм-канале правительства Тульской области появилось сообщение об атаке украинских БПЛА на этот город.
"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир", - рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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Как отмечалось в сообщении правительства региона, жители из подъезда, в котором расположены квартиры с повреждёнными стеклами, временно были размещены в ближайшем детском саду.
"На данный момент они уже вернулись к себе домой, те у кого были выбиты стекла временно разместятся у родственников. Также им были предложены гостиничные номера. Ещё один БПЛА подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - сообщало правительство Тульской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 04:24 также сообщил об атаке на свой регион украинских беспилотников.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Карачевским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в своём телеграм-канале.
В 05:48 Богомаз сообщил о ещё одной атаке украинских беспилотников.
"Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - указал он.
В 06:57 губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил об атаке украинских дронов.
"Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в своём телеграм-канале.
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К тому времени о новой атаке сообщило министерство обороны России.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - отмечалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ в 06:21.
Спустя два с лишним часа стало известно о новой атаке украинских БПЛА.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал губернатор Брянской области Богомаз в своём телеграм-канале в 08:55.
За час до этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв у себя в телеграм-канале подвёл итоги ночной атаки украинских БПЛА на регион.
"Сегодня ночью 5 БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над 4 муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В 3 случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо. Прошу всех сохранять спокойствие", - написал он в 07:42.
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео из Тулы, где в результате падения украинского дрона повреждения получил многоквартирный жилой дом.
Пока модели беспилотников, атаковавших российские регионы, не называются. Однако, скорее всего, речь может идти о БПЛА "Бобёр" - дальнобойном украинском дроне, созданном на основании западного БПЛА.
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"Мы дошли от [предоставленного Западом] изделия до "дедушки Бобра", а от "дедушки Бобра" эволюционировали до "Бобра". Т.е. у нас создаётся, создалась какая-то своя школа. Своё производство какое-то. Т.е. это не штучный продукт. Его не делают по 5 штук в месяц. Это серийное производство. Его можно развернуть. Чтобы его развернуть нужны деньги — очевидно, что оно опирается на иностранную элементную базу, как и любые беспилотники в стране", - рассказывал вечером 18 ноября в интервью порталу Militarniy глава украинского фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут.
Его фонд собрал на организацию производства этих беспилотников 230 млн грн. (около 570 млн руб., - Ред.). При этом Чмут отмечал, что данные БПЛА для украинских силовых структур закупают и другие украинские волонтёры.
 
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