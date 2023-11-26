https://ukraina.ru/20231126/1051342702.html
ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях
ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях - 26.11.2023 Украина.ру
ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях
Утром 26 ноября "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны РФ
2023-11-26T09:14
2023-11-26T09:14
2023-11-26T09:14
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"Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - сказано в кратком официальном сообщении.Ранее представители киевского руководства заявляли о намерениях нарастить атаки беспилотными аппаратами по российской территории. Целями украинских БПЛА часто становятся сугубо гражданские объекты.
https://ukraina.ru/20231124/1051299917.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, бпла, беспилотники, московская область, тульская область, калужская область, брянская область, минобороны рф, пво
Новости, Украина, Россия, СВО, БПЛА, беспилотники, Московская область, Тульская область, Калужская область, Брянская область, Минобороны РФ, ПВО
ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях
Утром 26 ноября "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны РФ