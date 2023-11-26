ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях - 26.11.2023 Украина.ру
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ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях
ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях - 26.11.2023 Украина.ру
ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях
Утром 26 ноября "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны РФ
2023-11-26T09:14
2023-11-26T09:14
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"Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - сказано в кратком официальном сообщении.Ранее представители киевского руководства заявляли о намерениях нарастить атаки беспилотными аппаратами по российской территории. Целями украинских БПЛА часто становятся сугубо гражданские объекты.
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новости, украина, россия, сво, бпла, беспилотники, московская область, тульская область, калужская область, брянская область, минобороны рф, пво
Новости, Украина, Россия, СВО, БПЛА, беспилотники, Московская область, Тульская область, Калужская область, Брянская область, Минобороны РФ, ПВО

ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях

09:14 26.11.2023
 
Лелека-100
Лелека-100
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Утром 26 ноября "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - сказано в кратком официальном сообщении.
Ранее представители киевского руководства заявляли о намерениях нарастить атаки беспилотными аппаратами по российской территории. Целями украинских БПЛА часто становятся сугубо гражданские объекты.
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
24 ноября, 07:33
Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФРоссийские средства ПВО сбили над Крымом 13 беспилотников ВСУ, ещё три БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью. Об этом утром 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
 
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