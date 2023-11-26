ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях

Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ Российские средства ПВО сбили над Крымом 13 беспилотников ВСУ, ещё три БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью. Об этом утром 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ