https://ukraina.ru/20231126/1051337232.html

"Вокруг Булгакова": расселение "нехорошей квартиры"

"Вокруг Булгакова": расселение "нехорошей квартиры" - 26.11.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": расселение "нехорошей квартиры"

Одно из возможных пониманий "закатного романа" – произведение абсолютно реалистичное, несколько даже скучноватое, но меняющее окраску под воздействием фантастических слухов и индивидуального бреда спятившего Иванушки. Собственно, история выселения ненужных свидетелей из "нехорошей квартиры" описана именно таким образом

2023-11-26T06:36

2023-11-26T06:36

2023-11-26T06:36

"вокруг булгакова"

эксклюзив

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нквд

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обыски

уголовное дело

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Итак, перед начало событий романа в пятикомнатной квартире проживали – бывшая квартировладелица Анна Францевна де Фужере со служанкой Анфисой, причём Анна Францевна "три комнаты из пяти сдавала жильцам: одному, фамилия которого была, кажется, Беломут, и другому – с утраченной фамилией".Анна Францевна считывается просто – Булгаков несколько раз бывал у знакомых в доме Рекка (Пречистенка, 13). По одним данным это был А. Муат – режиссёр и преподаватель ГИТИС, по другим – ещё киевские знакомые писателя, художники братья Моисеенко (у них, когда они проживали в доме Нирнзее, Булгаков познакомился с Еленой Шиловской). Комнаты им достались в одной из двух роскошных квартир юрисконсультанта Александра Петровича Фаберже – родственника знаменитого ювелира Петера Карла Фаберже.Инициалы же Анна Францевна унаследовала у Адольфа Францевича Стуя – застройщика (нэпман, доводящий дом до жилого состояния и взымающий плату за аренду квартир в нём) дома Большой Пироговской, где Булгаков жил в 1927-34 годах.Анфисой звали бабушку писателя – мать Варвары Михайловны Булгаковой, в девичестве – Покровской. Вполне вероятно, что какие-то её черты были использованы при описании прислуги Анны Францевны. Справедливости ради следует сказать, что роль незначительная, так что какой-то специальный прототип тут был совершенно не нужен – мало ли сухоньких, набожных старушек в Москве?Ну и Беломут. Фамилия читается как "баламут", а это парафраз фамилий Булгаков ("булгак" – беспокойный человек) и Турбин (от украинского "турбуватися" – беспокоиться). Т.е. это, в определённом роде, сам же Булгаков.И так, "однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чём-то расписаться. (…) Не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер". Суеверная Анфиса сказала, "что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хочет говорить".Совершенно обычная, буквально – бытовая ситуация (а аресты после вызова в соответствующее учреждение практикуются и сейчас) на ровном месте обрастает сказочными подробностями. Ну и в ткань повествования словами Анфисы впускается нечистая сила – Воланда сатаной ещё никто не назвал…Кстати, современные булгаковеды ведут себя ничуть не хуже пресловутой Анфисы и сразу же вспоминают 1937 год и не к ночи помянутый НКВД. Между тем это совершенно не обязательно – политические дела обычно сопровождались обысками и реакция Лиходеева, который вспомнил о какой-то ненужной беседе, была связана именно с тем фактом, что комнаты Берлиоза были опечатаны, что было показателем прошедшего обыска (его не было, как мы помним). Арест с вызовом почти наверняка означал, что речь идёт о какой-то мелкой уголовке, скорее всего – хозяйственного плана.А вот арест Беломута, судя по наличию персонального автомобиля – крупного чиновника, уже может быть и политическим, поскольку квартиру, судя по всему, обыскивали в присутствии жены и, вероятно, понятых из числа жильцов дома (скорее всего – управдома Босого, наверняка сотрудничающего с милицией).Затем уезжает на дачу и не возвращается Анна Францевна, а в присутствии Анфисы проводится обыск на них жилплощади – "в №50-м всю ночь слышались какие-то стуки и будто бы до утра в окнах горел электрический свет". Никаких барабашек там, разумеется, не было и не было, скорее всего, никакой политики – слухи о несметных сокровищах, которые хранились дома и на даче ювелирши, вполне могли быть обоснованы.Вспомним, что позже в тюрьму за хранение валюты попадает уже упомянутый Босой и сталкивается (во сне, разумеется) с разнообразными приёмами психологического давления на лиц, не желающих сдавать валюту, золото и драгоценности, которые Булгаков знал из рассказов своих друзей (в том числе, испытавших их на себе). Индустриализация требовала значительных средств в валюте и драгоценных металлах, и эти средства изымались у населения либо сравнительно честным путём (через ту же сеть магазинов "Торгсин"), либо путём экспоприации.Кроме того, почему-то обычно забывается, что времена НЭПа были временем разгула экономической преступности, когда задерживалось огромное количество людей за разнообразные махинации. Тут можно вспомнить и "Растратчиков" Валентина Катаева, и "Золотого телёнка" Ильфа и Петрова. Да в конце концов "Зойкину квартиру" самого же Булгакова, в которой описан казнокрад Гусь. Если бы его не зарезали на подпольной вечеринке, то за ним наверняка пришла бы милиция…Таким образом квартира была "зачищена", но, разумеется, ничего колдовского и мистического в этой "зачистке" не было – такое могло происходить и происходило в десятках московских квартиры, причём отнюдь не только в 1937 году.Писатель специально напускает туману, при помощи слухов представляя ситуацию как нерядовую и даже мистическую.

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эксклюзив, михаил булгаков, мастер и маргарита, писатель, нквд, арест, обыски, уголовное дело