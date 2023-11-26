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"Весна на Заречной улице" и квартет президентов

"Весна на Заречной улице" и квартет президентов - 26.11.2023 Украина.ру

"Весна на Заречной улице" и квартет президентов

Художественный фильм "Весна на Заречной улице", воспевающий индустриализацию, и, одновременно, подталкивающий рабочий класс к повышению своего культурно-образовательного уровня, полюбился людям не за воспитательную составляющую, а за песню, которая остаётся популярной даже в XXI веке. Её, например, в разное время исполняли четыре президента

2023-11-26T18:00

2023-11-26T18:00

2023-11-26T18:00

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Фильм молодых режиссеров Одесской киностудии Марлена Хуциева и Феликса Миронера "Весна на Заречной улице" вышел на экраны Советского Союза 26 ноября 1956 года. Так как лента была посвящена распространённой в то время теме рабочего человека, ей не пророчили никаких выдающихся успехов. Да к тому же задействованы были никому неизвестные, на тот момент, актёры. Однако, вопреки всем прогнозам фильм не только собрал приличную кассу, но и вот уже почти 70 лет сохраняет свою популярность.В 1950 году, учась на последнем курсе ВГИКА, Хуциев написал первый вариант сценария к будущему шедевру. Когда в 1953 году его пригласил работать режиссером на Одесскую киностудию, ее директор, Александр Горский, сразу же представил рукопись на суд редколлегии студии. Однако сценарий признали сырым и предложили доработать.В это же время Горский пригласил на студию еще одного выпускника ВГИКа, такого же молодого режиссера, как и Хуциев, а по совместительству его соседа по комнате в общежитии, однокурсника и друга Феликса Миронера. Горский видел их совместную дипломную работу, короткометражку "Градостроители" (1950), и предложил друзьям и здесь поработать дуэтом. Сам Хуциев позже в своём интервью признавал, что Миронер имел больший талант в литературе, чем он, и поэтому сценарий к будущему фильму полностью перешел под ответственность Феликса. В том же 1953, году переделанный сценарий приняли в производство.С подбором актёров у друзей не возникло никаких проблем. Режиссёры прекрасно понимали, что к ним, молодым и никому неизвестным, "звезды" сниматься не пойдут и поэтому сценарий они изначально писали под тех, кого хорошо знали. Так на главную роль сталевара-передовика Саши Савченко они сразу выбрали хорошо им знакомого соседа по комнате в общежитии ВГИКа Николая Рыбникова. Правда, на студии на роль его утвердили не сразу, а только после повторных кинопроб, на которых сумел настоять Хуциев.Выпускниками ВГИКа были и Юрий Белов, исполнивший роль машиниста паровоза Жени Ищенко, и Гений (Геннадий) Юхтин, сыгравший инженера Николая Николаевича Крушенкова – друга Саши и Татьяны Сергеевны. А вот роль учительницы Татьяны Сергеевны сыграла Нина Иванова – Хуциев увидел её в дипломном фильме своего коллеги "Человек родился". Но и до этого ещё десятилетней девочкой Нина снялась в военной драме о блокаде Ленинграда режиссера Виктора Эйсымонта (фамилия пишется именно так) "Жила-была девочка" (1944), где она сыграла маленькую Настю.Выпускниками ВГИКа были не только молодые актёры, но и молодые операторы картины, в будущем – известные режиссеры Радомир Василевский и Пётр Тодоровский.Ещё одним удачным приобретением режиссёров стал композитор Борис Андреевич Мокроусов. Он написал музыку для постановки Театра им. Вахтангова по пьесе Александра Корнейчука "Макар Диброва", но её убрали из репертуара, и она оказалась невостребованной. Однако Хуциеву, который в режиссёрском дуэте отвечал за музыку, мелодия очень понравилась и ей решили дать второй шанс. Поэт Алексей Иванович Фатьянов написал к музыке слова, и в результате получалась так хорошо всем известная песня "Когда весна придет, не знаю". Кстати, известную мелодию в фильме на гитаре играет Пётр Тодоровский, а песню исполняет сам Николай Рыбников.Так как фильм был о металлургах, то и снимать его решили в Запорожье. Для съемок задействовали сразу два завода: "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь". Кроме того, съёмки проводили в 47-й и в 4-й средних школах рабочей молодёжи на Павло-Кичкасе, в парке "Дубовая роща", райвоенкомате, Дворце культуры алюминиевого комбината, в то время он носил имя С.М. Кирова. Некоторые сцены снимались в Одессе в парке "Победа".Приехав в Запорожье и посетив "Запорожсталь" съёмочная группа попросила дирекцию завода назначить для Николая Рыбникова наставника. В результате Рыбникова приписали к молодому 23-летнему, но уже заслуженному металлургу Григорию Константиновичу Пометуну, которого через пять лет удостоили звания Героя Социалистического Труда. Как вспоминал потом сам Пометун:"Моя задача была научить Колю, как ходить на рабочей площадке, как к печи подходить, показать все мои навыки в этой работе – в общем, весь технологический процесс. А ещё, как с ребятами общаться и вести себя на "пятиминутках". В общем, я должен был показать кусочек маленькой металлургической жизни".На изучение всех премудростей Рыбникову отвели 10 дней. Актёр отстоял полные заводские смены и позже, уже во время съёмок, он по-настоящему варил сталь. Пометун, конечно же, страховал его, но ему было строго настрого запрещено попадать в кадр.Свои наставники были и у Нины Ивановой. Входить в образ учителя ей помогала учительница 47-й школы Ирина Солохина, а проводить диктант – преподаватель русского языка и литературы 4-й школы Светлана Косицына. Обе школы выходили в общий двор, и снимали в обеих сразу: в одной – класс, в другой – учительскую.Жители Запорожья так же принимали активное участие в работе над фильмом. По городу расклеили объявления, с приглашением всех желающих от 18 до 60 лет на участие в съёмках, но брали не всех. Сначала с претендентами проводили собеседование, смотрели на их актёрские способности: кто пел частушки, кто читал стихи или танцевал. В основном снимали ночью и платили, по тем временам, неплохо: за участие в массовой сцене – 25 рублей, в групповой – 40, в эпизоде – 75.Когда приступили к съемкам в мартеновском цеху, Николаю Рыбникову выдали новенькую робу, которую он тут же обменял на старую, видавшие виды. При этом он сказал: "я должен выглядеть как все".Так же коллеги-сталевары подобрали актеру кепку по размеру и выдали защитные очки. Вот так и родился всеми нами любимый образ сталевара Саши Савченко.Ещё на этапе обучения проявилась одна особенность организма Рыбникова: он не потел, находясь даже возле чана с расплавленным металлом. И тогда Хуциев распорядился, чтобы перед каждым дублем актера окатывали из ведра водой, а уже потом он подходил к печи.Пришло время снимать зимнюю натуру, но, как назло, зима 1953-54 годов на Запорожье выдалась на редкость малоснежной, а по сценарию в кадре должны были быть сугробы и метели. Тогда прибегли к помощи местного населения: на выбранной локации люди собирали весь снег в округе и стаскивали его на съемочную площадку. Для съемок же метели откуда-то приволокли фюзеляж старенького самолета с работающим двигателем. В нужный момент двигатель запускали, и ассистенты режиссера лопатами бросали снег на вращающийся винт. В результате получались снежные вихри.Съёмки проходили в легкой и дружеской обстановке. Хуциев говорил:"Первый фильм – это всегда очень важно. "Весна на Заречной улице" – это, пожалуй, моя единственная картина, которая была сделана легко. Собралась очень дружная группа".Правда, лёгкость закончилась на этапе прохождения цензурной комиссии. Представителям ЦК очень не понравилось то, что в фильме создали образ такого рубахи-парня, который и рюмочку может пропустить, и к возлюбленной в окно влезть. В общем, не устраивал их такой человеческий не "бронзовый" образ передовика производства. Начались долгие и изнурительные бодания. Комиссия стояла на своем, а режиссёры на своём. В результате премьера фильма задержалась аж до 1956 года. Но после премьеры, состоявшейся 26 ноября 1956 года, фильм приобрел всенародную любовь. За прокатный период его посмотрели 30,12 млн. зрителей.Песня "Когда весна придет, не знаю" стала неофициальным гимном металлургов. Хуциев очень гордился тем, что эту песню в разное время исполняли четыре президента. Ее пел под гитару президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свое время осваивавший профессию металлурга. Исполнял её и президент Украины Леонид Кучма. В День металлурга "Заводскую проходную" пел на "Криворожстали" Виктор Янукович. А на всероссийском празднике поэзии и песни, проходившем на родине Алексея Фатьянова, композицию из "Весны на Заречной улице" исполнял Владимир Путин.Но, самое главное, фильм прошёл проверку временем. В 2001 году на экраны вышел фильм Юрия Сирмана "Весна на Заречной улице 2" с режиссёром Марленом Хуциевым в главной роли. Это был фильм о фильме. На 50-летие фильма его показали на XXVIII Московском кинофестивале в рамках ретроспективного показа "Лучшие советские фильмы эпохи оттепели". К 50-тилетию фильма телеканал ТВ-Центр снял документальный фильм "Весна на Заречной улице. Неоконченный рассказ". В 2006 году в Запорожском драматическом театре поставили мюзикл "Любовь на Заречной улице" (автор и режиссёр-постановщик — Виталий Денисенко). В 2010 году спектакль поставили на сцене Днепродзержинского музыкально-драматического театра.В 2010 году компания "Крупный план" завершила работу над колоризацией фильма. 11 декабря состоялась презентация цветной версии ленты в кинозале Одесской киностудии, а 17 декабря состоялась её телевизионная премьера на украинском телеканале СТБ. Российские телезрители впервые смогли увидеть любимую картину в цвете 7 марта 2011 года на Первом канале.Жители Запорожья и по сей день тепло вспоминают те далёкие годы, когда снимали "Весну…." и многие из них спешат привести доверчивых туристов на улицу Заречную на которой, якобы, всё и происходило. Вот только один нюанс: в 1956 году в Запорожье такой улицы не было, она появилась уже после премьеры фильма. Сколько улиц Заречных появилось по всему Советскому Союзу после премьеры этой замечательной ленты, одному только Богу известно. Можно сказать только одно – немало.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

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