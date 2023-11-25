Швейцария поможет Украине с разминированием — президент
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Президент Швейцарии Ален Берсе 25 ноября на пресс-конференции в Киеве заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование
"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)", - сказал Берсе.
Ранее министерство экономики Украины информировало о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий. Также Минэкономики ранее объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов, в том числе планировали готовить из лиц с ограниченными возможностями.
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