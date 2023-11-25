Швейцария поможет Украине с разминированием — президент - 25.11.2023 Украина.ру
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Швейцария поможет Украине с разминированием — президент
Швейцария поможет Украине с разминированием — президент - 25.11.2023 Украина.ру
Швейцария поможет Украине с разминированием — президент
Президент Швейцарии Ален Берсе 25 ноября на пресс-конференции в Киеве заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование
2023-11-25T19:50
2023-11-25T19:50
саперы
разминирование
новости
украина
швейцария
зарубежье
помощь
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"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)", - сказал Берсе.Ранее министерство экономики Украины информировало о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий. Также Минэкономики ранее объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов, в том числе планировали готовить из лиц с ограниченными возможностями.
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саперы, разминирование, новости, украина, швейцария, зарубежье, помощь
саперы, разминирование, Новости, Украина, Швейцария, Зарубежье, помощь

Швейцария поможет Украине с разминированием — президент

19:50 25.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Президент Швейцарии Ален Берсе 25 ноября на пресс-конференции в Киеве заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование
"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)", - сказал Берсе.
Ранее министерство экономики Украины информировало о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий. Также Минэкономики ранее объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов, в том числе планировали готовить из лиц с ограниченными возможностями.
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 06:10
Полковник из ЛНР объяснил, как работают российские саперы и чего не умеют западные миныУ российской армии существуют системы дистанционного минирования. Эта тактика оправдала себя в ходе "контрнаступа", когда Украина одновременно бросала в бой много техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
 
саперыразминированиеНовостиУкраинаШвейцарияЗарубежьепомощь
 
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