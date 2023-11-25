Киев анонсировал получение кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору" - 25.11.2023 Украина.ру
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Киев анонсировал получение кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору"
Киев анонсировал получение кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору" - 25.11.2023 Украина.ру
Киев анонсировал получение кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору"
В Киеве утверждают, что получат от Запада корабли для конвоирования судов по "новому зерновому коридору". Об этом сообщило издание "Украинская правда"
2023-11-25T19:19
2023-11-25T19:30
зерно
новости
владимир зеленский
украина
корабли
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"Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море", - говорится в материале.Там указано, что о договоренностях с неназванными западными странами заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в субботу. По словам президента, получение кораблей для конвоирования торговых судов - "вопрос ближайшего будущего".Страны Запада ранее не заявляли о намерении передать Украине военные корабли.Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
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зерно, новости, владимир зеленский, украина, корабли
зерно, Новости, Владимир Зеленский, Украина, корабли

Киев анонсировал получение кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору"

19:19 25.11.2023 (обновлено: 19:30 25.11.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
В Киеве утверждают, что получат от Запада корабли для конвоирования судов по "новому зерновому коридору". Об этом сообщило издание "Украинская правда"
"Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море", - говорится в материале.
Там указано, что о договоренностях с неназванными западными странами заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в субботу. По словам президента, получение кораблей для конвоирования торговых судов - "вопрос ближайшего будущего".
Страны Запада ранее не заявляли о намерении передать Украине военные корабли.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
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8 ноября, 12:36
"На нуле". Лавров оценил реализацию российского пакета зерновой сделкиРоссийская часть зерновой сделки абсолютно "на нуле". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 ноября, на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине
 
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