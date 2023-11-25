https://ukraina.ru/20231125/1051339421.html

Киев анонсировал получение кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору"

Киев анонсировал получение кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору" - 25.11.2023 Украина.ру

Киев анонсировал получение кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору"

В Киеве утверждают, что получат от Запада корабли для конвоирования судов по "новому зерновому коридору". Об этом сообщило издание "Украинская правда"

2023-11-25T19:19

2023-11-25T19:19

2023-11-25T19:30

зерно

новости

владимир зеленский

украина

корабли

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"Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море", - говорится в материале.Там указано, что о договоренностях с неназванными западными странами заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в субботу. По словам президента, получение кораблей для конвоирования торговых судов - "вопрос ближайшего будущего".Страны Запада ранее не заявляли о намерении передать Украине военные корабли.Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.

https://ukraina.ru/20231108/1050849586.html

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зерно, новости, владимир зеленский, украина, корабли