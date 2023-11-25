https://ukraina.ru/20231125/1051338442.html

Боевые корабли для Украины. Итоги 25 ноября на Украине

Боевые корабли для Украины. Итоги 25 ноября на Украине - 25.11.2023 Украина.ру

Боевые корабли для Украины. Итоги 25 ноября на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скором получении его страной кораблей для сопровождения судов в объявленных Киевом "зерновых коридорах"

2023-11-25T18:30

2023-11-25T18:30

2023-11-25T18:30

эксклюзив

хроники

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Украина договорилась с партнёрами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Чёрном море, заявил украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста "Украинской правды".Он назвал создание несогласованного с Россией "зернового коридора" в Чёрном море одним из "крупнейших достижений" Украины за год. Также Киев, по словам Зеленского, работает над тем, чтобы обеспечить безопасность кораблей, идущих по этому коридору."Мы договорились с партнёрами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", - подчеркнул Зеленский.Он также заявил, что Одесса и область будет насыщена дополнительными системами противовоздушной обороны, о чём также договорились с Западом."Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Скоро этот регион будет защищен очень мощным ПВО. Нам важны не только корабли и люди, которые там живут", - отметил Зеленский.Ранее, 30 сентября, издание The Telegraph сообщило, что министр обороны Великобритании Грант Шэппс изъявил желание оказать помощь Украине на Чёрном море."За последний месяц или около того мы стали свидетелями событий, действительно первых с 2014 года в Чёрном море, в Крыму. Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь и посоветовать, особенно потому, что речь идёт о международных водах", - заявил Шэппс.Он также отметил, что Великобритания не может "позволить запрещения международного судоходства" в Чёрном море."Поэтому я думаю, что есть много мест, где Британия может помочь советом. Обсуждал это с президентом Зеленским и многими другими на этой неделе", - рассказал министр обороны Великобритании.В этой же публикации утверждалось, что после брифинга с начальником британского Генштаба генералом Патриком Сандерсом и другими высокопоставленными военными Шэппс заявил, что выступает за создание британской тренировочной базы на Украине."Сегодня я говорил о том, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически провести его на Украине", - отметил Шэппс.Также он указал, что некоторые британские производители вооружения уже перенесли производство на Украину."Я думаю, что особенно на западе страны сейчас есть возможность привнести больше вещей "в страну", и не только обучение, но и мы видим, как BAE (британская оборонная фирма — Ред.) например, переходит на производство в стране", - отметил Шэппс.BAE Systems является крупнейшей оборонной компании Великобритании, занимающейся разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере. Продукцией этой компании, используемой в боевых действиях на Украине являются: танки Challenger 2, гусеничные платформы CVR(T), AMPV, M113, боевые машины пехоты CV90, Warrior, Bradley, амфибийные боевые машины AAV7, ACV, САУ Archer, M109A7, а также БРЭМ M88A3 Hercules, M88A2 Hercules.Через два дня Шэппсу, после возникшего резонанса, пришлось уточнять, что Великобритания не будет отправлять свои корабли в Чёрное море.Он указал, что "не ожидает отправки каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для разблокирования экспорта украинского зерна"Вечером 24 ноября украинский телеканал "1+1" выпустил первый фильм из серии "СБУ. Спецоперации победы", рассказывающий о терактах на Крымском мосту. Среди прочего в фильме цитировался и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк."Дальше будет много сюрпризов. И не только касательно Крымского моста. Мост - обречён", - отмечал Малюк.За пять дней до этого вышло интервью с бывшим парламентарием от "Народного фронта", экс-бойцом "Айдара" Игорем Лапиным."Я читаю новости, смотрю, что греческий танкер под флагом какого-то другого там государства — да, греческий танкер — пришёл с российской нефтью разгружаться в испанский порт. Всё! Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно вываливать всё, что выплывает из Новороссийских баз. И мне всё равно, под каким флагом тот танкер. Если я не буду уничтожать российскую инфраструктуру, то мы будем воевать вечно", - призывал Лапин.Он отметил, что Украина должна усилить диверсионно-террористическую деятельность на Чёрном море и не обращать внимание на флаги судов, которые выходят из российских портов."Нужно подрывать всю логистику нефтяной инфраструктуры в мире, которая только есть у России. Начиная того, что нашими морскими дронами: "Маричками", "Малюками", валить те танкера, которые идут с российской нефтью. Мы трогаем танкера, мы трогаем российскую нефть. А не хотите, чтобы не горели танкера, не возите российскую нефть, не обходите санкции. У нас идёт война!" - указывал Лапин.Пока неизвестно, какие именно корабли получит Украина, однако учитывая царящие среди военно-политического руководства страны настроения, а также нацеленность СБУ и ГУР МОУ на продолжение террористической деятельности, нельзя исключать, что эти корабли будут использованы и для атак в российских территориальных водах.В то же время, как сообщал ряд СМИ, Запад намерен специально уменьшить военную поддержку Украины с тем, чтобы усадить руководство страны за стол переговоров с Россией.Как сообщило 24 ноября издание Bild, США и Германия придумали стратегию, как склонить Украину к мирным переговорам с Россией, не оказывая прямого дипломатического давления на Киев. Как рассказали изданию источники в правительственных кругах Германии, союзники хотели поставить Украину в "стратегически выгодную переговорную позицию", с которой Киев должен пойти на переговоры с Москвой о своем "суверенитете и территориальной целостности"."Белый дом и канцелярия [Олафа Шольца] координируют этот вопрос", — рассказал источник журналистам.В то же время, издание сообщило, что США и Германия не собирались напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров. Являясь двумя основными поставщиками оружия на Украину, США и Германия решили использовать именно этот рычаг влияния для достижения поставленной цели. По информации источников, США и Германия будут снабжать Украину именно тем вооружением и именно в тех количествах, чтобы ВСУ могли удерживать нынешний фронт, но не могли продвинуться."Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", — пояснил один из источников в правительстве Германии.При этом касательно планов Великобритании информации у СМИ нет. Вполне возможно, что Великобритания или некоторые её бывшие колонии могут пойти на поставку кораблей Украине.

https://ukraina.ru/20231125/1051335294.html

https://ukraina.ru/20231125/1051333322.html

https://ukraina.ru/20231124/1051324012.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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