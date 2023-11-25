Фильтрационный лагерь на Таймыре? К чему готовиться политикам Украины - Безпалько - 25.11.2023 Украина.ру
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Фильтрационный лагерь на Таймыре? К чему готовиться политикам Украины - Безпалько
Фильтрационный лагерь на Таймыре? К чему готовиться политикам Украины - Безпалько - 25.11.2023 Украина.ру
Фильтрационный лагерь на Таймыре? К чему готовиться политикам Украины - Безпалько
Политолог Богдан Безпалько в студии Украина.ру разобрал закрытие КПП между Украиной и Польшей, а также между Финляндией и Россией, проанализировал президентские Украина.ру, 25.11.2023
2023-11-25T18:12
2023-11-25T18:12
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алексей арестович
богдан безпалько
украина
политолог
кпп
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Политолог Богдан Безпалько в студии Украина.ру разобрал закрытие КПП между Украиной и Польшей, а также между Финляндией и Россией, проанализировал президентские амбиции Алексея Арестовича*, а также поделился своим мнением о необходимости государственной идеологии в РФ: 00:38 – Противоречия между Украиной и Польшей.04:30 – Предвыборная кампания Алексея Арестовича*.09:45 – Зачем Финляндия закрывает КПП? 14:48 – Вопрос государственной идеологии для России. * Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, алексей арестович, богдан безпалько, украина, политолог, кпп, видео
Видео, Алексей Арестович, Богдан Безпалько, Украина, политолог, КПП

Фильтрационный лагерь на Таймыре? К чему готовиться политикам Украины - Безпалько

18:12 25.11.2023
 
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Политолог Богдан Безпалько в студии Украина.ру разобрал закрытие КПП между Украиной и Польшей, а также между Финляндией и Россией, проанализировал президентские амбиции Алексея Арестовича*, а также поделился своим мнением о необходимости государственной идеологии в РФ:
00:38 – Противоречия между Украиной и Польшей.
04:30 – Предвыборная кампания Алексея Арестовича*.
09:45 – Зачем Финляндия закрывает КПП?
14:48 – Вопрос государственной идеологии для России.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
ВидеоАлексей АрестовичБогдан БезпалькоУкраинаполитологКПП
 
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