https://ukraina.ru/20231125/1051338174.html

Фильтрационный лагерь на Таймыре? К чему готовиться политикам Украины - Безпалько

Фильтрационный лагерь на Таймыре? К чему готовиться политикам Украины - Безпалько - 25.11.2023 Украина.ру

Фильтрационный лагерь на Таймыре? К чему готовиться политикам Украины - Безпалько

Политолог Богдан Безпалько в студии Украина.ру разобрал закрытие КПП между Украиной и Польшей, а также между Финляндией и Россией, проанализировал президентские Украина.ру, 25.11.2023

2023-11-25T18:12

2023-11-25T18:12

2023-11-25T18:12

видео

алексей арестович

богдан безпалько

украина

политолог

кпп

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Политолог Богдан Безпалько в студии Украина.ру разобрал закрытие КПП между Украиной и Польшей, а также между Финляндией и Россией, проанализировал президентские амбиции Алексея Арестовича*, а также поделился своим мнением о необходимости государственной идеологии в РФ: 00:38 – Противоречия между Украиной и Польшей.04:30 – Предвыборная кампания Алексея Арестовича*.09:45 – Зачем Финляндия закрывает КПП? 14:48 – Вопрос государственной идеологии для России. * Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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