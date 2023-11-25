Представители парламента Чехии прибыли в Киев - СМИ
Глава чешского сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил и спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова прибыли 25 ноября в Киев, сообщило агентство ЧТК
"Представителей чешского парламента должны принять... Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, который ранее в этом месяце побывал с визитом в Праге. В состав чешской делегации входят также еще несколько представителей сената и нижней палаты парламента", - сообщило агентство.
Ожидается, что чешские политики подтвердят в Киеве позицию своей страны, которая активно поддерживает вступление Украины в состав Евросоюза, в частности, начало официального переговорного процесса на эту тему еще в текущем году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале ноября усомнился в том, что обещания европейцев Киеву о вступлении Украины в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".
23 ноября, 01:50Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – СтефанишинаВлиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии заблокировать Украине путь в Евросоюз. Вето Будапешта имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Киева, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передаёт "Украинская правда"