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Представители парламента Чехии прибыли в Киев - СМИ

Представители парламента Чехии прибыли в Киев - СМИ - 25.11.2023 Украина.ру

Представители парламента Чехии прибыли в Киев - СМИ

Глава чешского сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил и спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова прибыли 25 ноября в Киев, сообщило агентство ЧТК

2023-11-25T17:52

2023-11-25T17:52

2023-11-25T17:52

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"Представителей чешского парламента должны принять... Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, который ранее в этом месяце побывал с визитом в Праге. В состав чешской делегации входят также еще несколько представителей сената и нижней палаты парламента", - сообщило агентство.Ожидается, что чешские политики подтвердят в Киеве позицию своей страны, которая активно поддерживает вступление Украины в состав Евросоюза, в частности, начало официального переговорного процесса на эту тему еще в текущем году.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале ноября усомнился в том, что обещания европейцев Киеву о вступлении Украины в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".

https://ukraina.ru/20231123/1051261530.html

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