https://ukraina.ru/20231125/1051337430.html

Вандалы облили краской памятник Пушкину в Одессе

Вандалы облили краской памятник Пушкину в Одессе - 25.11.2023 Украина.ру

Вандалы облили краской памятник Пушкину в Одессе

В Одессе вандалы облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом 25 ноября сообщает телеграм-канал "Деколонизация.Украина"

2023-11-25T17:05

2023-11-25T17:05

2023-11-25T17:06

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краска

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Там опубликовали видеозапись, на которой виден залитый красной краской постамент памятника.Аналогичный инцидент произошел 18 ноября. Тогда фотографии обезображенного памятника писателю появились в местных телеграм-каналах. Сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись.На прошлой неделе в Киеве демонтировали памятник Пушкину. Отмечается, что кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

https://ukraina.ru/20231116/1051064390.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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пушкин, новости, памятник, одесса, вандалы, краска