Вандалы облили краской памятник Пушкину в Одессе
17:05 25.11.2023 (обновлено: 17:06 25.11.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКартина "Александр Сергеевич Пушкин" Петра Кончаловского
В Одессе вандалы облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом 25 ноября сообщает телеграм-канал "Деколонизация.Украина"
Там опубликовали видеозапись, на которой виден залитый красной краской постамент памятника.
"В Одессе второй раз облили краской памятник Пушкину. Одесситы скандируют: "Пушкина вон!"" — говорится в подписи под видео.
Аналогичный инцидент произошел 18 ноября. Тогда фотографии обезображенного памятника писателю появились в местных телеграм-каналах. Сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись.
На прошлой неделе в Киеве демонтировали памятник Пушкину. Отмечается, что кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.