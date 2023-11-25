Вандалы облили краской памятник Пушкину в Одессе - 25.11.2023 Украина.ру
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Вандалы облили краской памятник Пушкину в Одессе
Вандалы облили краской памятник Пушкину в Одессе - 25.11.2023 Украина.ру
Вандалы облили краской памятник Пушкину в Одессе
В Одессе вандалы облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом 25 ноября сообщает телеграм-канал "Деколонизация.Украина"
2023-11-25T17:05
2023-11-25T17:06
пушкин
новости
памятник
одесса
вандалы
краска
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Там опубликовали видеозапись, на которой виден залитый красной краской постамент памятника.Аналогичный инцидент произошел 18 ноября. Тогда фотографии обезображенного памятника писателю появились в местных телеграм-каналах. Сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись.На прошлой неделе в Киеве демонтировали памятник Пушкину. Отмечается, что кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.
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пушкин, новости, памятник, одесса, вандалы, краска
Пушкин, Новости, памятник, Одесса, вандалы, краска

Вандалы облили краской памятник Пушкину в Одессе

17:05 25.11.2023 (обновлено: 17:06 25.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКартина "Александр Сергеевич Пушкин" Петра Кончаловского
Картина Александр Сергеевич Пушкин Петра Кончаловского - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В Одессе вандалы облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом 25 ноября сообщает телеграм-канал "Деколонизация.Украина"
Там опубликовали видеозапись, на которой виден залитый красной краской постамент памятника.
"В Одессе второй раз облили краской памятник Пушкину. Одесситы скандируют: "Пушкина вон!"" — говорится в подписи под видео.
Аналогичный инцидент произошел 18 ноября. Тогда фотографии обезображенного памятника писателю появились в местных телеграм-каналах. Сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись.
На прошлой неделе в Киеве демонтировали памятник Пушкину. Отмечается, что кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.
пес патрон в всу
16 ноября, 01:34
Киевский памятник Пушкина заменит монумент собакиПамятник псу Патрону может появится на месте демонтированного монумента Александру Пушкину в Киеве. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета
 
ПушкинНовостипамятникОдессавандалыкраска
 
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Заголовок открываемого материала
17:05Вандалы облили краской памятник Пушкину в Одессе
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