В Кривом Роге прогремел взрыв
15:21 25.11.2023 (обновлено: 15:29 25.11.2023)
Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом 25 ноября сообщили местные паблики
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.
Первым сигнал раздался в Днепропетровской области в 13:47 мск, в 13:50 тревога распространилась на остальные регионы.
Ранее в субботу сообщалось о серии взрывов в Киеве. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук в своем телеграм-канале указал, что в ночь на 25 ноября российские военные выпустили рекордное количество беспилотников в сторону Украины.
04:15В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывыВоздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена почти во всех центральных и восточных областях Украины, в Киеве прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:10 мск 25 ноября