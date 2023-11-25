https://ukraina.ru/20231125/1051336707.html

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв - 25.11.2023 Украина.ру

В Кривом Роге прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом 25 ноября сообщили местные паблики

2023-11-25T15:21

2023-11-25T15:21

2023-11-25T15:29

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Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.Первым сигнал раздался в Днепропетровской области в 13:47 мск, в 13:50 тревога распространилась на остальные регионы.Ранее в субботу сообщалось о серии взрывов в Киеве. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук в своем телеграм-канале указал, что в ночь на 25 ноября российские военные выпустили рекордное количество беспилотников в сторону Украины.

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новости, взрыв, кривой рог, украина, тревога