В Кривом Роге прогремел взрыв - 25.11.2023 Украина.ру
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В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - 25.11.2023 Украина.ру
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом 25 ноября сообщили местные паблики
2023-11-25T15:21
2023-11-25T15:29
новости
взрыв
кривой рог
украина
тревога
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Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.Первым сигнал раздался в Днепропетровской области в 13:47 мск, в 13:50 тревога распространилась на остальные регионы.Ранее в субботу сообщалось о серии взрывов в Киеве. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук в своем телеграм-канале указал, что в ночь на 25 ноября российские военные выпустили рекордное количество беспилотников в сторону Украины.
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новости, взрыв, кривой рог, украина, тревога
Новости, взрыв, Кривой Рог, Украина, тревога

В Кривом Роге прогремел взрыв

15:21 25.11.2023 (обновлено: 15:29 25.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Sergi Gorinov
- РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© commons.wikimedia.org / Sergi Gorinov
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Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом 25 ноября сообщили местные паблики
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.
Первым сигнал раздался в Днепропетровской области в 13:47 мск, в 13:50 тревога распространилась на остальные регионы.
Ранее в субботу сообщалось о серии взрывов в Киеве. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук в своем телеграм-канале указал, что в ночь на 25 ноября российские военные выпустили рекордное количество беспилотников в сторону Украины.
04:15
В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывыВоздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена почти во всех центральных и восточных областях Украины, в Киеве прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:10 мск 25 ноября
 
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Заголовок открываемого материала
15:21В Кривом Роге прогремел взрыв
14:41Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях
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