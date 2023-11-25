https://ukraina.ru/20231125/1051336516.html
Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях
Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях - 25.11.2023 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях
Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщили 25 ноября в Минобороны РФ
2023-11-25T14:41
2023-11-25T14:41
2023-11-25T14:41
потери
всу
новости
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минобороны
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техника
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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Общие потери противника там составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Также ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении.Кроме того, на Краснолиманском направлении за сутки россияне отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники.На Запорожском направлении ВС РФ отразили две атаки ВСУ."Отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Потери украинских войск составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.Также группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на Южнодонецком направлении атаку украинских войск."Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - указали в министерстве.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б".
https://ukraina.ru/20231121/1051198524.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
потери, всу, новости, вс рф, минобороны, украина, техника
потери, ВСУ, Новости, ВС РФ, Минобороны, Украина, техника
Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях
Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщили 25 ноября в Минобороны РФ
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Общие потери противника там составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Также ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении.
"Подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отражены две атаки штурмовых групп противника. Также нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, на Краснолиманском направлении за сутки россияне отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники.
На Запорожском направлении ВС РФ отразили две атаки ВСУ.
"Отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Потери украинских войск составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.
Также группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на Южнодонецком направлении атаку украинских войск.
"Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - указали в министерстве.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б".