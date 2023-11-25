Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях - 25.11.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях
Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях - 25.11.2023 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях
Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщили 25 ноября в Минобороны РФ
2023-11-25T14:41
2023-11-25T14:41
потери
всу
новости
вс рф
минобороны
украина
техника
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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Общие потери противника там составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Также ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении.Кроме того, на Краснолиманском направлении за сутки россияне отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники.На Запорожском направлении ВС РФ отразили две атаки ВСУ."Отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Потери украинских войск составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.Также группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на Южнодонецком направлении атаку украинских войск."Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - указали в министерстве.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б".
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потери, всу, новости, вс рф, минобороны, украина, техника
потери, ВСУ, Новости, ВС РФ, Минобороны, Украина, техника

Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях

14:41 25.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщили 25 ноября в Минобороны РФ
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Общие потери противника там составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Также ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении.
"Подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отражены две атаки штурмовых групп противника. Также нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, на Краснолиманском направлении за сутки россияне отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники.
На Запорожском направлении ВС РФ отразили две атаки ВСУ.
"Отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Потери украинских войск составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.
Также группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на Южнодонецком направлении атаку украинских войск.
"Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - указали в министерстве.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б".
Заседание коллегии Министерства обороны РФ
21 ноября, 14:17
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрьВооруженные силы Украины (ВСУ) с начала месяца потеряли почти 14 тысяч человек. Об этом 21 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны
 
потериВСУНовостиВС РФМинобороныУкраинатехника
 
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