https://ukraina.ru/20231125/1051336516.html

Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях

Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях - 25.11.2023 Украина.ру

Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на нескольких направлениях

Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщили 25 ноября в Минобороны РФ

2023-11-25T14:41

2023-11-25T14:41

2023-11-25T14:41

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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Общие потери противника там составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Также ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении.Кроме того, на Краснолиманском направлении за сутки россияне отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники.На Запорожском направлении ВС РФ отразили две атаки ВСУ."Отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Потери украинских войск составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.Также группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на Южнодонецком направлении атаку украинских войск."Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - указали в министерстве.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б".

https://ukraina.ru/20231121/1051198524.html

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потери, всу, новости, вс рф, минобороны, украина, техника