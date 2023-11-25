Российская ПВО за сутки сбила два украинских МиГ-29 - 25.11.2023 Украина.ру
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Российская ПВО за сутки сбила два украинских МиГ-29
Российская ПВО за сутки сбила два украинских МиГ-29 - 25.11.2023 Украина.ру
Российская ПВО за сутки сбила два украинских МиГ-29
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29. Об этом 25 ноября сообщили в Минобороны РФ
2023-11-25T14:16
2023-11-25T14:28
пво
истребитель
новости
уничтожение
россия
украина
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области", - говорится в материале.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила реактивный снаряд HIMARS и 18 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 539 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, больше 9,1 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13,6 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 7,1 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15,6 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20231124/1051299917.html
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пво, истребитель, новости, уничтожение, россия, украина
ПВО, истребитель, Новости, уничтожение, Россия, Украина

Российская ПВО за сутки сбила два украинских МиГ-29

14:16 25.11.2023 (обновлено: 14:28 25.11.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29. Об этом 25 ноября сообщили в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области", - говорится в материале.
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила реактивный снаряд HIMARS и 18 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 539 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, больше 9,1 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13,6 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 7,1 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15,6 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Вчера, 07:33
Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФРоссийские средства ПВО сбили над Крымом 13 беспилотников ВСУ, ещё три БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью. Об этом утром 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
 
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14:16Российская ПВО за сутки сбила два украинских МиГ-29
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