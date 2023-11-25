https://ukraina.ru/20231125/1051336394.html

Российская ПВО за сутки сбила два украинских МиГ-29

Российская ПВО за сутки сбила два украинских МиГ-29 - 25.11.2023 Украина.ру

Российская ПВО за сутки сбила два украинских МиГ-29

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29. Об этом 25 ноября сообщили в Минобороны РФ

2023-11-25T14:16

2023-11-25T14:16

2023-11-25T14:28

пво

истребитель

новости

уничтожение

россия

украина

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"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области", - говорится в материале.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила реактивный снаряд HIMARS и 18 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 539 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, больше 9,1 тысячи беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, 13,6 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1,1 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 7,1 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15,6 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20231124/1051299917.html

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пво, истребитель, новости, уничтожение, россия, украина