https://ukraina.ru/20231125/1051336264.html

Financial Times отметила низкий боевой дух украинских военных

Financial Times отметила низкий боевой дух украинских военных - 25.11.2023 Украина.ру

Financial Times отметила низкий боевой дух украинских военных

На Украине наблюдается низкий боевой дух и недостаток военных. Об этом сообщила 25 ноября газета Financial Times

2023-11-25T13:54

2023-11-25T13:54

2023-11-25T14:14

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"Боевой дух довольно низкий", - говорится в материале.Корреспондент издания указал, что Украина испытывает недостаток военных.Он также отметил, что на Украине опасаются возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, есть понимание того, что поддержка Киева со стороны США и, возможно, НАТО зависит от поражения Трампа на президентских выборах в 2024 году.

https://ukraina.ru/20231125/1051332153.html

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новости, военные, зима, украина, бой, президент