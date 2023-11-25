Financial Times отметила низкий боевой дух украинских военных - 25.11.2023 Украина.ру
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Financial Times отметила низкий боевой дух украинских военных
Financial Times отметила низкий боевой дух украинских военных - 25.11.2023 Украина.ру
Financial Times отметила низкий боевой дух украинских военных
На Украине наблюдается низкий боевой дух и недостаток военных. Об этом сообщила 25 ноября газета Financial Times
2023-11-25T13:54
2023-11-25T14:14
новости
военные
зима
украина
бой
президент
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"Боевой дух довольно низкий", - говорится в материале.Корреспондент издания указал, что Украина испытывает недостаток военных.Он также отметил, что на Украине опасаются возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, есть понимание того, что поддержка Киева со стороны США и, возможно, НАТО зависит от поражения Трампа на президентских выборах в 2024 году.
https://ukraina.ru/20231125/1051332153.html
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новости, военные, зима, украина, бой, президент
Новости, военные, зима, Украина, бой, президент

Financial Times отметила низкий боевой дух украинских военных

13:54 25.11.2023 (обновлено: 14:14 25.11.2023)
 
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© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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На Украине наблюдается низкий боевой дух и недостаток военных. Об этом сообщила 25 ноября газета Financial Times
"Боевой дух довольно низкий", - говорится в материале.
Корреспондент издания указал, что Украина испытывает недостаток военных.
"Никто не вскакивает с дивана..., чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом", - добавил он.
Он также отметил, что на Украине опасаются возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, есть понимание того, что поддержка Киева со стороны США и, возможно, НАТО зависит от поражения Трампа на президентских выборах в 2024 году.
- РИА Новости, 1920, 25.11.2023
08:20
Во всех вузах Украины появятся военные кафедры - СМИВсе вузы Украины обзаведутся военными кафедрами, которые будут обязательны для всех юношей. Об этом со ссылкой на замминистра образования и науки Украины Михаила Винницкого 25 ноября сообщает украинское издание "Страна.ua"
 
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