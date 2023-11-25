Financial Times отметила низкий боевой дух украинских военных
13:54 25.11.2023 (обновлено: 14:14 25.11.2023)
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВ ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
На Украине наблюдается низкий боевой дух и недостаток военных. Об этом сообщила 25 ноября газета Financial Times
"Боевой дух довольно низкий", - говорится в материале.
Корреспондент издания указал, что Украина испытывает недостаток военных.
"Никто не вскакивает с дивана..., чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом", - добавил он.
Он также отметил, что на Украине опасаются возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, есть понимание того, что поддержка Киева со стороны США и, возможно, НАТО зависит от поражения Трампа на президентских выборах в 2024 году.