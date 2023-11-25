https://ukraina.ru/20231125/1051335294.html

Демобилизация, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 ноября

Демобилизация, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 ноября - 25.11.2023 Украина.ру

Демобилизация, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 ноября

На Украине анонсировали демобилизацию призывников, а также некоторых категорий мобилизованных. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-25T13:03

2023-11-25T13:03

2023-11-25T13:21

хроники

эксклюзив

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего предложил провести демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы. Военное командование согласилось с предложением главы государства и вскоре проведет демобилизацию этих военнослужащих, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио"."Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их", — заявил Данилов "Украинскому радио".По его словам, срочники, срок службы которых завершился, при желании могут заключить контракт с Минобороны Украины.С весны 2022 года на Украине не проводится призыв на срочную службу, но с того же момента откладывалась демобилизация уже призванных к началу спецоперации ВС РФ срочников.Кроме того, как рассказал лидер парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Наталье Мосейчук, власти задумались о демобилизации ряда категорий мобилизованных."Нужно ли демобилизовать людей, которые онкобольные? Сейчас много онкобольных людей в армии. Я считаю, что да. Мы сейчас просто готовим комплекс [предложений]. У нас просто большие споры внутри в отношении этих вещей. Например, человек, который попал в плен — не сама сдалась, там верификация есть, а его захватили, а потом мы его поменяли, нужно ли ему дать разрешение, чтобы он мог демобилизоваться? Я считаю, что нужно", - подчеркнул Арахамия.Он также рассказал о 27 тыс. человек, которых признали ограниченно годными, вывели за штат, но оставили на службе с зарплатой в 800 грн. в месяц (около 2 тыс. руб. - Ред.). По словам Арахамии, профильном комитете Рады уже разработали изменения в законодательство.Вечером 24 ноября о том, что на заседании Ставки обсуждался вопрос о демобилизации и о мобилизации сообщал и сам Зеленский."Что касается вопроса мобилизации - вы знаете, какой он сложный и очень актуальный. ТЦК, ВВК, мобилизация, демобилизация. Поставлена комплексная задача. Сегодня был комплексный доклад о том, какие вызовы, как решить вопрос, что сделать, какие законодательные изменения, кто должен это сделать... Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе", - пообещал он на брифинге для прессы.Вопрос о демобилизации является одним из наиболее острых для украинского общества. В стране прошёл ряд митингов, участники которых призывали власти сменить тех, кто находится на передовой.Так, один из подобных митингов прошёл на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в Киеве вечером в воскресенье, 12 ноября. Участники митинга скандировали "На одних плечах войну не выиграть", "Требуем сроков демобилизации", "Пришло время других". Также участники держали плакаты с надписями "Матерям нужны живые сыновья! Детям — живые отцы! А жёнам — живые мужья!", "Боеспособность даже высоко мотивированного войска утрачивается из-за истощения", "Моя любовь уже 601 день на войне", "Пошёл защищать свободную страну и стал крепостным на войне! Требуем сроков демобилизации!" Среди участников митинга были жёны, матери и дети военнослужащих, а также демобилизованные по ранениям военнослужащие. Все они собирали подписи для Ставки верховного главнокомандующего с требованием ввести возможность демобилизации военнослужащих, которые на фронте более 18 месяцев."Мне 8-летняя дочь задает вопрос: "Мама, а почему мой папа 20 месяцев на войне, а папа моих подружек дома? А когда папа сможет вернуться?" А что я могу сказать?" — рассказала в интервью изданию Hromadske киевлянка Инна.Её дочь держала плакат "Моя очередь обнимать папу"."Мы не призываем к капитуляции, ведь слишком много уже уплачено... Мы просим заменить тех, кто сначала не прятался и непрерывно выполняет боевые задания. Они истощены, они просят их заменить. Они надеются на демобилизацию. Они не хотят самовольно оставлять часть и оставлять своих побратимов, и мы все это знаем, но они ждут справедливой мобилизации и сроки демобилизации. Чтобы даже те следующие, которые придут на их место, тоже понимали, на какой срок они приходят. Поэтому это не должен быть вход без выхода: или только через тяжёлое ранение, или когда ты возвращаешься на щите (погибаешь. — Ред.). За победу ответственны все!" — заявила участница митинга Ирина Топинко.Ещё один участник — военнослужащий с позывным "Гризли" — потерял обе ноги в результате тяжёлого ранения в июне."Моя позиция заключается в том, что ребятам надо отдыхать. И мы дали очень длительное время, чтобы подготовились другие. Ребята уже не могут работать, есть бригады, которых не меняют постоянно, есть бригады, которых не отпускают в отпуска. У меня также воюет брат. То есть должны быть сроки, чтобы ребята понимали, что за этот срок они должны сделать все", — рассказал военный.Похожие митинги состоялись также в Днепре, Хмельницком, Тернополе, Львове, Черновцах и других городах.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 9 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 мм и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 103 единицы различных боеприпасов, впредыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 72 обстрела", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трёх населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы)."Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в т.ч. девочки 2010 года рождения, в Кировском районе Донецка и Новолуганском", - сообщало представительство.Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений в Ясиноватой и Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.Позже представительство уточнило, что от атаки дрона в Ворошиловском районе Донецка в ночь на 25 ноября пострадали двое гражданских лиц: мужчина 1995 года рождения и женщина 1986 года рождения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки — в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому району Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм. Также по Кировскому району Донецка был сброшен 1 боеприпас с БПЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 63 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 63 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новые Лагеря — 10; Днепряны — 8; Крынки — 24; Алёшки — 12; Саги — 9", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань.Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки было отмечено резкое усиление количества обстрелов с правого берега Днепра."Всего зафиксировано свыше 85 "прилётов". Огонь вёлся как со ствольной артиллерии, так и миномётов. Наибольшая интенсивность ударов: нижние улицы и юг Горностаевки, север и запад Каир, юг и запад Заводовки. <...> Над Каирами и Заводовкой отмечена активная работа вражеских дронов - как в светлое время суток, так и с наступлением темноты. Сегодня с 7 утра атаки дронов нацистов продолжились", - указывалось в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале утром сообщил о том, что за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного прилёта. Как отмечают СМИ — это впервые за полгода.При этом обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231125/1051333322.html

https://ukraina.ru/20231124/1051324012.html

https://ukraina.ru/20231124/1051307973.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив