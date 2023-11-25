https://ukraina.ru/20231125/1051333322.html

Война до победного или референдум по территориям. Главное на Украине на утро 25 ноября

Война до победного или референдум по территориям. Главное на Украине на утро 25 ноября - 25.11.2023 Украина.ру

Война до победного или референдум по территориям. Главное на Украине на утро 25 ноября

Глава парламентской фракции украинской правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, кто помешал заключению перемирия Украины с Россией

2023-11-25T10:21

2023-11-25T10:21

2023-11-25T10:21

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/19/1051333200_0:79:868:567_1920x0_80_0_0_ebb94cb5805d658a5a365c2dba8d5bcb.jpg

Свои заявления Арахамия сделал в обнародованном вечером 24 ноября интервью журналистке Наталье Мосейчук."Чтобы мы приняли нейтралитет. Это было для них самым большим делом. Они готовы были закончить войны, если мы, как Финляндия когда-то, примем нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Ключевой пункт был этот. Всё остальное: косметические, политические правки — типа о денацификации, русскоязычном населении и бла-бла", - рассказал Арахамия о переговорах в Стамбуле.На вопрос Мосейчук, отчего же тогда Украина не согласилась на эти условия, Арахамия указал на несколько факторов."Во-первых, для того, чтобы на этот пункт согласиться, нужно менять Конституцию. У нас путь в НАТО записан в Конституции. Во-вторых, нет доверия к россиянам <...> Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон (тогда — премьер-министр Великобритании — Ред.) и сказал: "Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", - рассказал Арахамия.Эти слова вызвали у многих ярость."Путин тогда был готов отвести войска на линию 24 февраля в обмен на нейтральный статус Украины. А участвовавший в переговорах экс-канцлер Германии Шрёдер заявлял, что Путин был даже согласен вернуть в Украину Донбасс с особым статусом. Но Украина вскоре вышла из переговоров. А Зеленский объявил официальный курс на войну до выхода на границы 1991 года. С того момента за полтора года погибло очень очень много людей! И все многочисленные жертвы и территориальные потери Украины это в первую очередь ответственность всей этой швали, которая по приколу оказалась во власти и ориентировалась на политических туристов из Лондона. Не Путин отвечает за жизни граждан Украины и её территории, а вы! Вы, гниды, должны были нести за них ответственность и исходя из этого принимать решения!" - отметил бывший депутат Одесского горсовета, ориенталист и историк Игорь Димитриев.При этом Арахамия пытался отрицать, что свои действия украинские политики управлялись США и Великобританией."Этот процесс <...> не был никак не управляемым [США, Великобританией, Германией], но была сразу же создана группа советников по безопасности наших стран-партнёров, но мы им дозированно давали информацию с точки зрения информационного лага <...> Т.е. они (США и Великобритания) всё знали, особенно, когда мы драфтили все документы — у них был доступ ко всем документам. И мы советовались. Мы понимали, что мы одни войну не можем выиграть. И мы советовались с ними по всем вопросам. И они нам фактически посоветовали не идти ни на какие эфемерные гарантии безопасности", - подчеркнул Арахамия.Более того, последовавшие за отказом подписать мирный договор с Россией, потери и людей, и территории, Арахамия не учитывал. По его словам, Украина "справилась"."Я считаю, что мы справились на 8 баллов по 10-бальной шкале. Т.е. мы сделали, чтобы они ушли [из Киевской области], они немного расслабились. А дальше — всё, пошли полностью в военном направлении", - отметил Арахамия.Он также заявил, что в нынешних условиях переговоры о мире с Россией также осложнены."Сейчас, я думаю, всё руководство Украины: и военное, и политическое — про то, чтобы воевать. Почему? Потому, что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы будем сейчас садиться? "Там, где мы сейчас остаёмся, давайте заканчивать"? Вы считаете, что украинское общество примет? Я вообще считаю, что как бы ни заканчивалась война, кроме полной победы, всё остальное должно проходить через референдум. Если это будет органично, как в Корее, где ничего не подписывали, то хорошо. А если что-то кто-то будет подписывать и это потом нужно будет ратифицировать в парламенте... Парламент просто... Друг друга убьют, очень полярные взгляды. Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум. Когда народ скажет, что нужно так, я проголосую не глядя. Я своё мнение подальше засуну и буду делать так, как сказал народ. А если скажут: "Депутаты, решайте", я не ощущаю в себе силы решать и тем более кого-то агитировать за что-то. Это вопрос каждого гражданина индивидуально. Я не понимаю, как это можно сделать", - заявил Арахамия.Таким образом, если следовать его логике, указания бывшего британского премьера Джонсона для руководства Украины были весомее, чем решение народа: в апреле 2022 года никто по поводу договорённостей с Россией референдум не проводил. И это при том, что если верить официальной информации, руководство РФ было согласно на возвращение ситуации на момент до начала СВО — т. е. у Украины фактически не было тех территориальных потерь, которые есть сегодня."Сегодня, по словам Арахамии, всё руководство Украины — и военное, и политическое — выступает за то, чтобы воевать, как и говорит Зеленский, до выхода на границы 1991 года <...> Вместе с тем Арахамия говорит, что любые итоги войны, кроме вышеописанного должны проходить через референдум. Но Джонсон продавил войну. Украина получила кровь и разруху. И несёт за это решение ответственность Зеленский лично. Референдум — это способ которым Зеленский будет перекладывать ответственность за прекращение войны на народ. Но ответственность переложить не получится. Ответственность за то, что войну начали и за то что не закончили еще в самом начале, лежит на Зеленском", - прокомментировал заявление Арахамии бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Ранее, 17 июня, президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки показал договор, который украинская делегация подписала в Стамбуле."Хочу обратить ваше внимание на то, что при содействии того же президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, как вы знаете, в Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке и мер доверия, о которых вы сказали, и по выработке самого текста договора. Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он", - отметил Путин.Он подчеркнул, что документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины."Именно о гарантиях, о которых сказал президент Южно-Африканской Республики [Сирил Рамапоса]. Восемнадцать статей. Они касаются и вооружённых сил, касаются и других вещей. Все прописано - до единиц боевой техники и до личного состава", - подчеркнул Путин.По словам Путина, после того, как как войска РФ были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, "киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", что ставит под вопрос договороспособность Киева.

https://ukraina.ru/20231124/1051324012.html

https://ukraina.ru/20231124/1051307973.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники