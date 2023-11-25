Володин назвал уехавших из России "релокантов" предателями - 25.11.2023 Украина.ру
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Володин назвал уехавших из России "релокантов" предателями
Володин назвал уехавших из России "релокантов" предателями - 25.11.2023 Украина.ру
Володин назвал уехавших из России "релокантов" предателями
Релоканты должны понимать, что они "совершили предательство" и с распростёртыми объятиями в России их не ждут. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 25 ноября написал в своём телеграм-канале
2023-11-25T09:59
2023-11-25T09:59
новости
россия
москва
вячеслав володин
релоканты
предательство
сво
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Он подчеркнул, что сегодня многие молодые ребята защищают страну, принимая участие в СВО, другие для обеспечения победы трудятся в тылу."А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростёртыми объятиями здесь их никто не ждёт. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", - написал Володин.При этом, отметил он, многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом, им "чужбина родиной не стала".По словам спикера Госдумы, он полностью согласен с заявлением режиссёра Никиты Михалкова, который ранее сказал, что не намерен работать с релокантами."Некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а сейчас бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали", - добавил Володин.Ранее на пленарном заседании в Госдуме Володин говорил, что релокантов, совершивших "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен".
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новости, россия, москва, вячеслав володин, релоканты, предательство, сво
Новости, Россия, Москва, Вячеслав Володин, релоканты, предательство, СВО

Володин назвал уехавших из России "релокантов" предателями

09:59 25.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Релоканты должны понимать, что они "совершили предательство" и с распростёртыми объятиями в России их не ждут. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 25 ноября написал в своём телеграм-канале
Он подчеркнул, что сегодня многие молодые ребята защищают страну, принимая участие в СВО, другие для обеспечения победы трудятся в тылу.
"А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростёртыми объятиями здесь их никто не ждёт. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", - написал Володин.
При этом, отметил он, многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом, им "чужбина родиной не стала".
По словам спикера Госдумы, он полностью согласен с заявлением режиссёра Никиты Михалкова, который ранее сказал, что не намерен работать с релокантами.
"Некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а сейчас бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали", - добавил Володин.
Ранее на пленарном заседании в Госдуме Володин говорил, что релокантов, совершивших "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен".
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