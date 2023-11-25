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Украина превратила Закарпатье в гетто для венгров – глава общины

Украина превратила Закарпатье в гетто для венгров – глава общины - 25.11.2023 Украина.ру

Украина превратила Закарпатье в гетто для венгров – глава общины

Приграничные районы Закарпатья превратились в гетто для венгров, ставших "пропащим поколением". Об этом глава венгерской общины Тибор Томпа заявил в интервью "Радио НВ"

2023-11-25T06:23

2023-11-25T06:23

2023-11-25T06:23

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украина

закарпатье

венгры

украинский язык

нацменьшинства

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"Поселений на Закарпатье [в которых не говорят по-украински], особенно в прилежащем к границе районе, очень и очень много. Это привело к созданию одноязычного гетто, и эти люди абсолютно не интегрированы в украинское общество", - рассказал Томпа.По его словам, незнание украинского языка стало основной проблемой для венгерской общины на Украине. Даже украинцы, проживающие в Закарпатье, отдают своих детей в венгерские школы, из-за чего усложняется интеграция в украинское общество. Не знающих государственного языка венгров Томпа назвал "пропащим поколением".Напомним, что согласно директивам Киева, в венгерских школах Закарпатья учителя и ученики смогут разговаривать друг с другом на родном языке только во второй половине дня, после 17:00.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее высказывался против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По его словам, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в этом регионе проживает 150 тысяч венгров.Однако с 2015 года Киев последовательно нарушал и сокращал права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгров доступа к полному образованию на родном языке, что является нарушением общеевропейского уровня.

https://ukraina.ru/20231122/1051247400.html

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новости, украина, закарпатье, венгры, украинский язык, нацменьшинства