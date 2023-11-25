https://ukraina.ru/20231125/1051330806.html
В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы
В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы - 25.11.2023 Украина.ру
В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена почти во всех центральных и восточных областях Украины, в Киеве прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:10 мск 25 ноября
2023-11-25T04:15
2023-11-25T04:15
2023-11-25T04:15
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Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231124/1051324012.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, воздушная тревога, взрывы, бпла, гражданские свободы
Новости, Украина, Киев, воздушная тревога, взрывы, БПЛА, гражданские свободы
В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена почти во всех центральных и восточных областях Украины, в Киеве прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:10 мск 25 ноября
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.