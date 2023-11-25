В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы - 25.11.2023 Украина.ру
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В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы
В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы - 25.11.2023 Украина.ру
В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена почти во всех центральных и восточных областях Украины, в Киеве прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:10 мск 25 ноября
2023-11-25T04:15
2023-11-25T04:15
новости
украина
киев
воздушная тревога
взрывы
бпла
гражданские свободы
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Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, киев, воздушная тревога, взрывы, бпла, гражданские свободы
Новости, Украина, Киев, воздушная тревога, взрывы, БПЛА, гражданские свободы

В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы

04:15 25.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена почти во всех центральных и восточных областях Украины, в Киеве прогремели взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:10 мск 25 ноября
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Владимир Зеленский
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НовостиУкраинаКиеввоздушная тревогавзрывыБПЛАгражданские свободы
 
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